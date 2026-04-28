Trực tiếp tennis Sinner - Norrie: Khó cản hạt giống số 1 (Madrid Open)

Sinner bước vào trận với trạng thái gần như hoàn hảo. Chiến thắng gọn gàng trước Elmer Moller tiếp tục nối dài chuỗi phong độ hủy diệt của tay vợt người Ý tại các giải Masters 1000. Trên mặt sân đất nện mùa này, Sinner không chỉ duy trì hiệu suất giao bóng ổn định mà còn cải thiện rõ rệt khả năng điều tiết nhịp độ, chuyển từ phòng ngự sang tấn công cực kỳ mượt mà. Quan trọng hơn, anh luôn biết cách “bẻ gãy” trận đấu ở những thời điểm then chốt, yếu tố tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại.

Ở phía bên kia, Norrie đang có một giải đấu tích cực. Chiến thắng trước Thiago Tirante cho thấy tay vợt người Anh vẫn giữ được sự lì lợm đặc trưng, với lối đánh bền, ít sai lầm và khả năng kéo đối thủ vào những loạt rally dài. Tuy nhiên, hạn chế lớn của Norrie nằm ở việc thiếu vũ khí kết liễu, đặc biệt trước những đối thủ có khả năng tăng tốc đột ngột như Sinner.