Liệu có phép màu để Casemiro tiếp tục gắn bó với Man Utd?

Sự kiện: Manchester United MU - Liverpool: Rực lửa Premier League 2025-26

Sau trận thắng Brentford, CĐV MU lại mơ về viễn cảnh "Quỷ đỏ" sẽ thay đổi quyết định để gia hạn hợp đồng cho Casemiro. Nhưng đó sẽ mãi là giấc mơ.

Cứ sau một trận đấu của MU, những người yêu mến "Red Devils" lại tiếc nuối khi nghĩ về khoảnh khắc Casemiro chính thức chia tay sân Old Trafford. Họ liên tục kêu gọi ban lãnh đạo MU giữ chân tiền vệ người Brazil, thông qua những bài đăng trên mạng xã hội và cả những lời hò reo của CĐV có mặt trực tiếp ở Old Trafford. Thế nhưng, tất cả vẫn phải đối diện sự thật là tận hưởng quãng thời gian cuối cùng Casemiro khoác lên mình màu áo đỏ.

Casemiro đã khóc khi kết thúc trận đấu mới nhất tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Anh tiến đến khu vực hiện diện những CĐV cuồng nhiệt nhất của MU. Trên khán đài, đám đông hô vang cái tên Casemiro để tri ân và rất nhiều thông điệp nhắn nhủ đến cựu sao Real Madrid. Casemiro xúc động đến rơi nước mắt vì chính anh cũng đang tận hưởng từng phút giây cuối cùng ở đội hình MU. Và khi Casemiro càng chơi bùng nổ, sự tiếc nuối về cuộc chia ly giữa anh và "Quỷ đỏ" càng dữ dội hơn.

Đây là trận đấu hay nhất của Casemiro từ đầu mùa giải 2025/26. Tiền vệ sinh năm 1992 ghi bàn mở tỷ số cho MU, như thường lệ vẫn là tình huống chạy chỗ tinh tế và đánh đầu lạnh lùng. Thống kê của Sofascore chỉ ra tuyển thủ Brazil thực hiện tới 11 pha tắc bóng ở trận này, chiến thắng đến 12/13 tình huống tranh chấp tay đôi và có 9 lần giải nguy cho MU khi đối diện với các tình huống tấn công từ Brentford.

Casemiro được chấm 9,3 điểm ở trận này, cao nhất trong 22 cầu thủ đá chính. Whoscored cũng chọn Casemiro là cầu thủ hay nhất trận với 9 điểm. Trang chủ Premier League điền tên tiền vệ Brazil vào đội hình tiêu biểu của vòng 34.

"Casemiro đã lập kỷ lục tắc bóng trong một trận đấu ở Premier League 2025/26", Sky Sports viết. HLV Michael Carrick chia sẻ về cậu học trò: "Casemiro đã cống hiến mọi thứ cho MU. Cậu ấy tạo tầm ảnh hưởng lớn trong đội với kinh nghiệm dày dặn. Từ khi tôi dẫn dắt MU, Carrick đã làm tất cả vì MU. Bóng đá là vậy, sẽ có cầu thủ đến rồi đi nhưng bạn phải tiếp bước thôi. Casemiro rời MU, đó cũng là quy luật của cuộc sống này".

MU vẫn giữ lập trường về việc không gia hạn hợp đồng cho Casemiro. Mức lương 350.000 bảng/tuần của tiền vệ Brazil là rào cản lớn khiến đôi bên không thể ngồi vào bàn đàm phán. Về phía Casemiro, cựu sao Real cũng sẵn sàng cho ngày rời MU để gia nhập bến đỗ mới sẵn lòng đáp ứng mức đãi ngộ hậu hĩnh cho anh.

Casemiro gạt nước mắt sau trận thắng Brentford.

Casemiro sẽ rời MU trong tâm thế người hùng. Tuyển thủ Brazil có thể chưa đủ tầm để bước vào hàng ngũ của những huyền thoại tại sân Old Trafford. Nhưng ít nhất, Casemiro đã phá cái dớp "đen đủi" của những cầu thủ Brazil tại sân Old Trafford.

MU đã chuẩn bị cho kế hoạch chiêu mộ tiền vệ thay thế Casemiro vào hè này. Việc MU mua tiền vệ mới, có thay thế được vai trò của Casemiro hay không, sẽ quyết định đến thành tích của họ ở mùa giải tiếp theo. Chính vì thế, khi cầm sẵn trên tay "bọc tiền" được dự đoán trên dưới 100 triệu euro, Quỷ đỏ đang cân nhắc kỹ lưỡng các mục tiêu tiềm năng có thể chiêu mộ ở hè năm nay.

Họ nhìn vào chính Casemiro để xác định đâu là mẫu tiền vệ trung tâm lý tưởng. Trận mới nhất của Casemiro trước Brentford chính là tiêu chuẩn về màn trình diễn hoàn hảo ở tuyến giữa. "Quỷ đỏ" cần một tiền vệ chơi ổn định cả mùa như Casemiro, có thể tạo ra tầm ảnh hưởng rõ ràng ở cả vai trò phòng ngự và tấn công. Trên hết, tinh thần chiến đấu của Casemiro là thứ mà đội chủ sân Old Trafford không dễ tìm thấy trên thị trường chuyển nhượng hiện tại.

Theo Hương Ly

Nguồn:

-28/04/2026 10:21 AM (GMT+7)
