Chelsea tính kiện Man City, đòi bồi thường vì "đi đêm" với HLV Maresca

Chelsea tính kiện Man City vì "đi đêm" với Maresca

Sau khi HLV Pep Guardiola xác nhận ra đi vào cuối mùa, Man City được cho là đã lựa chọn Enzo Maresca thay thế. Thậm chí, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhậ đội bên đã đạt thỏa thuận với bản hợp đồng kéo dài 3 năm.

Chelsea cáo buộc Man City "đi đêm" với Maresca

Đây không phải lựa chọn bất ngờ, bởi Maresca từng đảm nhận vai trò trợ lý của Guardiola ở Man City giai đoạn 2022-2023, sau nhiều năm làm việc tại hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng. Mối quan hệ thân thiết cùng sự am hiểu triết lý bóng đá của Guardiola giúp chiến lược gia người Italia luôn được xem là “truyền nhân” tiềm năng tại Etihad.

Tuy nhiên, việc Man City tiếp cận Maresca đang khiến Chelsea - đội bóng cũ của nhà cầm quân này - không hài lòng. Thậm chí, Daily Mail cho biết, CLB thành London có thể gửi đơn khiếu nại pháp lý nếu các bên không đạt được thỏa thuận bồi thường.

Cụ thể, ban lãnh đạo Chelsea rất tức giận trước cáo buộc Maresca đã bí mật đàm phán với Man City khi vẫn còn làm việc tại Stamford Bridge. Nếu không tìm được tiếng nói chung, Chelsea có thể gửi đơn lên lãnh đạo Ngoại hạng Anh để cơ quan này mở cuộc điều tra.

Cuộc chia tay ồn ào

Việc Maresca rời Chelsea ngay ngày đầu năm 2026 từng khiến dư luận xôn xao. Theo SunSport, mối quan hệ giữa nhà cầm quân 46 tuổi với ban lãnh đạo Chelsea rạn nứt từ tháng 12/2025.

Mọi chuyện được cho là xấu đi sau khi Maresca nói ông đã trải qua “48 giờ tồi tệ nhất” tại Stamford Bridge vì thiếu sự ủng hộ sau thất bại trước Atalanta ở Champions League.

Ngoài ra, Maresca bị cáo buộc phớt lờ khuyến nghị từ bộ phận y tế Chelsea về thời gian sử dụng cầu thủ trên sân, trước khi xuất hiện thông tin ông đàm phán với Man City và Juventus.

Phía đại diện của Maresca khẳng định vào thời điểm đó rằng Chelsea đã được thông báo về các cuộc trao đổi với những đội bóng khác. Cộng với những kết quả không tốt trên sân cỏ, đôi bên quyết định "đường ai nấy đi".

Guardiola nổi giận vì bị rò rỉ tin rời Man City

Theo tiết lộ từ SunSport, vào Chủ nhật, HLV Pep Guardiola đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến muộn với các cầu thủ Man City để xác nhận việc ông sẽ ra đi sau mùa giải 2025/26.

Dù vậy, chiến lược gia 55 tuổi tỏ ra rất tức giận khi thông tin ông rời đội bóng bị rò rỉ ngay trước trận đấu mang tính quyết định ngôi vương Ngoại hạng Anh với Bournemouth ở vòng 37 Ngoại hạng Anh.

Pep không hài lòng khi thông tin rời Man City bị công khai trên truyền thông

Nguồn tin này cho hay: “Pep rất tức giận về thời điểm thông tin xuất hiện ngay trước trận đấu. Ông ấy đã triệu tập các cầu thủ tham gia cuộc gọi nhóm vào đêm muộn và xác nhận mình sẽ ra đi. Ông ấy xin lỗi về cách thông tin bị lộ ra ngoài. Điều đó khiến ông ấy bất ngờ. Các cầu thủ mới được thông báo hôm thứ Bảy rằng ông ấy sẽ không rời đi, vì vậy tất cả đều sốc".

Guardiola rời Man City trong bối cảnh còn 12 tháng trong hợp đồng. Sau 1 thập kỷ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha giành 20 danh hiệu lớn nhỏ, trở thành HLV giàu thành tích nhất lịch sử đội bóng thành Manchester.