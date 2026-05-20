Trận đấu nổi bật

Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Pep chúc mừng Arsenal vô địch, tuyên bố bất ngờ về tương lai ở Man City

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Pep Guardiola

HLV Pep Guardiola có những phát ngôn đáng chú ý sau khi Man City bất lực trong việc ngăn Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh.

   

Guardiola chúc mừng Arsenal và Arteta, tri ân fan Man City

Sau trận hòa 1-1 trước Bournemouth khiến Man City đã chính thức hết cơ hội đòi lại chức vô địch Ngoại hạng Anh sau trận hòa Bournemouth 1-1 ở vòng 37 Ngoại hạng Anh. Với 78 điểm, đội chủ sân Etihad kém Arsenal 4 điểm, qua đó ngậm ngùi nhìn "Pháo thủ" đăng quang.

Dù thất bại trong cuộc đua vô địch, Guardiola vẫn dành lời chúc mừng cho Arsenal và HLV Mikel Arteta, người từng là trợ lý của ông tại Man City: “Thay mặt toàn bộ đội Man City, xin chúc mừng Arsenal, Mikel, ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ vì chức vô địch Ngoại hạng Anh này - họ xứng đáng với điều đó".

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định tình cảm đặc biệt dành cho Man City. “Tôi là người hạnh phúc nhất hành tinh khi được ở CLB này. Đây thực sự là một đội bóng đặc biệt. Tất nhiên mùa giải với chúng tôi đã kết thúc. Chúng tôi muốn bước vào vòng cuối cùng cùng người hâm mộ trong cuộc đua vô địch, nhưng tôi biết họ sẽ luôn đồng hành bởi trong 10 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời".

Không xác nhận rời Man City

Thời gian qua, tương lai của HLV Pep Guardiola trở thành chủ đề được quan tâm khi giới truyền thông xác nhận, ông sẽ rời Man City vào cuối mùa giải. Tuy nhiên phát biểu với Sky Sports, chiến lược gia 55 tuổi khiến tất cả "ngã ngửa" khi tuyên bố chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai:

“Nghe này, tôi vẫn còn 1 năm hợp đồng. Tôi sẽ không nói về quyết định ở đây vì tôi cần nói chuyện với chủ tịch, với các cầu thủ và ban huấn luyện. Khi chúng tôi còn thi đấu ở FA Cup, còn cạnh tranh vé dự Champions League hay Ngoại hạng Anh thì trong đầu tôi chỉ có một điều duy nhất là giúp đội bóng đạt trạng thái tốt nhất. Và chúng tôi đã làm điều đó".

Pep chỉ chính thức nói về tương lai sau khi mùa giải kết thúc

HLV người Tây Ban Nha lí giải, ông luôn tránh bàn về tương lai trong giai đoạn mùa giải đang diễn ra vì điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới đội bóng: “Tôi có thể nói rằng mình còn hợp đồng 1 năm. Theo kinh nghiệm của tôi suốt nhiều năm qua, bất kỳ thông báo nào được đưa ra trong lúc mùa giải còn diễn ra đều là điều không tốt".

Guardiola cũng tiết lộ sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak sau khi mùa giải kết thúc để cùng đưa ra quyết định cuối cùng: “Người đầu tiên tôi cần nói chuyện là chủ tịch của mình, bởi đôi bên đã thống nhất rằng khi mùa giải kết thúc, chúng tôi sẽ ngồi lại và trao đổi. Đơn giản chỉ là vậy, sau đó chúng tôi mới đưa ra quyết định".

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm: Thủ tướng Anh gửi lời chúc mừng

Thủ tướng đương nhiệm của Anh, Keir Starmer gửi lời chúc mừng Arsenal sau khi đội bóng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)



-20/05/2026 05:45 AM (GMT+7)
