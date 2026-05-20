Pep chúc mừng Arsenal vô địch, tuyên bố bất ngờ về tương lai ở Man City

Guardiola chúc mừng Arsenal và Arteta, tri ân fan Man City

Sau trận hòa 1-1 trước Bournemouth khiến Man City đã chính thức hết cơ hội đòi lại chức vô địch Ngoại hạng Anh sau trận hòa Bournemouth 1-1 ở vòng 37 Ngoại hạng Anh. Với 78 điểm, đội chủ sân Etihad kém Arsenal 4 điểm, qua đó ngậm ngùi nhìn "Pháo thủ" đăng quang.

Dù thất bại trong cuộc đua vô địch, Guardiola vẫn dành lời chúc mừng cho Arsenal và HLV Mikel Arteta, người từng là trợ lý của ông tại Man City: “Thay mặt toàn bộ đội Man City, xin chúc mừng Arsenal, Mikel, ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ vì chức vô địch Ngoại hạng Anh này - họ xứng đáng với điều đó".

Guardiola gửi lời chúc mừng tới Arsenal

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định tình cảm đặc biệt dành cho Man City. “Tôi là người hạnh phúc nhất hành tinh khi được ở CLB này. Đây thực sự là một đội bóng đặc biệt. Tất nhiên mùa giải với chúng tôi đã kết thúc. Chúng tôi muốn bước vào vòng cuối cùng cùng người hâm mộ trong cuộc đua vô địch, nhưng tôi biết họ sẽ luôn đồng hành bởi trong 10 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời".

Không xác nhận rời Man City

Thời gian qua, tương lai của HLV Pep Guardiola trở thành chủ đề được quan tâm khi giới truyền thông xác nhận, ông sẽ rời Man City vào cuối mùa giải. Tuy nhiên phát biểu với Sky Sports, chiến lược gia 55 tuổi khiến tất cả "ngã ngửa" khi tuyên bố chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai:

“Nghe này, tôi vẫn còn 1 năm hợp đồng. Tôi sẽ không nói về quyết định ở đây vì tôi cần nói chuyện với chủ tịch, với các cầu thủ và ban huấn luyện. Khi chúng tôi còn thi đấu ở FA Cup, còn cạnh tranh vé dự Champions League hay Ngoại hạng Anh thì trong đầu tôi chỉ có một điều duy nhất là giúp đội bóng đạt trạng thái tốt nhất. Và chúng tôi đã làm điều đó".

Pep chỉ chính thức nói về tương lai sau khi mùa giải kết thúc

HLV người Tây Ban Nha lí giải, ông luôn tránh bàn về tương lai trong giai đoạn mùa giải đang diễn ra vì điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới đội bóng: “Tôi có thể nói rằng mình còn hợp đồng 1 năm. Theo kinh nghiệm của tôi suốt nhiều năm qua, bất kỳ thông báo nào được đưa ra trong lúc mùa giải còn diễn ra đều là điều không tốt".

Guardiola cũng tiết lộ sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak sau khi mùa giải kết thúc để cùng đưa ra quyết định cuối cùng: “Người đầu tiên tôi cần nói chuyện là chủ tịch của mình, bởi đôi bên đã thống nhất rằng khi mùa giải kết thúc, chúng tôi sẽ ngồi lại và trao đổi. Đơn giản chỉ là vậy, sau đó chúng tôi mới đưa ra quyết định".