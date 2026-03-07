Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Coi chừng "vết xe đổ" của MU (FA Cup)

FA Cup | 3h, 8/3 | SVĐ St. James' Park Newcastle 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Man City Man City Điểm Pope Trippier Thiaw Botman Burn Willock Tonali Joelinton Elanga Gordon Barnes Điểm Trafford Nunes Khusanov Guehi Ait-Nouri Lewis Gonzalez Bernardo Cherki Semenyo Marmoush Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Willock, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Barnes Trafford, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri, Lewis, Gonzalez, Bernardo, Cherki, Semenyo, Marmoush

Điểm tựa sân nhà

Mùa này, Newcastle bị Man City đánh bại ở bán kết League Cup với tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận (2-0 lượt đi, 3-1 lượt về). Dù vậy ở trận lượt đi Ngoại hạng Anh trên sân St' James Park, họ đã thắng Man City 2-1. Cộng với trận thắng MU 2-1 hồi giữa tuần cũng tại St' James Park, "Chích chòe" có cơ sở để tự tin gieo sầu cho thầy trò Pep Guardiola.

Vừa đá vừa ngóng Champions League

Newcastle và Man City bước vào đại chiến trong bối cảnh phải căng sức cho nhiều đấu trường. Hồi giữa tuần, họ trải qua những trận đấu "hành xác" ở vòng 29 Ngoại hạng Anh (Newcastle thắng MU 2-1, Man City hòa Nottingham Forest 2-2).

Chưa dừng lại, sau trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup, 2 CLB không kịp nghỉ ngơi, mà phải bắt tay chuẩn bị ngay cho luột đi vòng 1/8 Champions League. Cụ thể, Newcastle tiếp đón Barcelona (11/3), còn Man City hành quân tới sân Real Madrid (12/3).