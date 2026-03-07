Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Coi chừng "vết xe đổ" của MU (FA Cup)
(3h, 8/3, vòng 5 FA Cup) Sau khi đánh bại MU ở Ngoại hạng Anh, Newcastle hừng hực khí thế bước vào cuộc chạm trán một đại diện Manchester khác là Man City.
FA Cup | 3h, 8/3 | SVĐ St. James' Park
Điểm
Pope
Trippier
Thiaw
Botman
Burn
Willock
Tonali
Joelinton
Elanga
Gordon
Barnes
Điểm
Trafford
Nunes
Khusanov
Guehi
Ait-Nouri
Lewis
Gonzalez
Bernardo
Cherki
Semenyo
Marmoush
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Điểm tựa sân nhà
Mùa này, Newcastle bị Man City đánh bại ở bán kết League Cup với tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận (2-0 lượt đi, 3-1 lượt về). Dù vậy ở trận lượt đi Ngoại hạng Anh trên sân St' James Park, họ đã thắng Man City 2-1. Cộng với trận thắng MU 2-1 hồi giữa tuần cũng tại St' James Park, "Chích chòe" có cơ sở để tự tin gieo sầu cho thầy trò Pep Guardiola.
Vừa đá vừa ngóng Champions League
Newcastle và Man City bước vào đại chiến trong bối cảnh phải căng sức cho nhiều đấu trường. Hồi giữa tuần, họ trải qua những trận đấu "hành xác" ở vòng 29 Ngoại hạng Anh (Newcastle thắng MU 2-1, Man City hòa Nottingham Forest 2-2).
Chưa dừng lại, sau trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup, 2 CLB không kịp nghỉ ngơi, mà phải bắt tay chuẩn bị ngay cho luột đi vòng 1/8 Champions League. Cụ thể, Newcastle tiếp đón Barcelona (11/3), còn Man City hành quân tới sân Real Madrid (12/3).
MU đang bước vào giai đoạn đầy thử thách cùng HLV Carrick và đây có thể là cơ hội để các đối thủ gieo sầu cho "Quỷ đỏ".
