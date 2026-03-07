Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Coi chừng "vết xe đổ" của MU (FA Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester City Newcastle United

(3h, 8/3, vòng 5 FA Cup) Sau khi đánh bại MU ở Ngoại hạng Anh, Newcastle hừng hực khí thế bước vào cuộc chạm trán một đại diện Manchester khác là Man City.

FA Cup | 3h, 8/3 | SVĐ St. James' Park

Newcastle
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Coi chừng "vết xe đổ" của MU (FA Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Coi chừng "vết xe đổ" của MU (FA Cup) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Coi chừng "vết xe đổ" của MU (FA Cup) - 1
Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Willock, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Barnes
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Coi chừng "vết xe đổ" của MU (FA Cup) - 1
Trafford, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri, Lewis, Gonzalez, Bernardo, Cherki, Semenyo, Marmoush

Điểm tựa sân nhà

Mùa này, Newcastle bị Man City đánh bại ở bán kết League Cup với tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận (2-0 lượt đi, 3-1 lượt về). Dù vậy ở trận lượt đi Ngoại hạng Anh trên sân St' James Park, họ đã thắng Man City 2-1. Cộng với trận thắng MU 2-1 hồi giữa tuần cũng tại St' James Park, "Chích chòe" có cơ sở để tự tin gieo sầu cho thầy trò Pep Guardiola.

Vừa đá vừa ngóng Champions League

Newcastle và Man City bước vào đại chiến trong bối cảnh phải căng sức cho nhiều đấu trường. Hồi giữa tuần, họ trải qua những trận đấu "hành xác" ở vòng 29 Ngoại hạng Anh (Newcastle thắng MU 2-1, Man City hòa Nottingham Forest 2-2).

Chưa dừng lại, sau trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup, 2 CLB không kịp nghỉ ngơi, mà phải bắt tay chuẩn bị ngay cho luột đi vòng 1/8 Champions League. Cụ thể, Newcastle tiếp đón Barcelona (11/3), còn Man City hành quân tới sân Real Madrid (12/3).

Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Coi chừng "vết xe đổ" của MU (FA Cup) - 1

MU dễ gặp họa khi hỗn loạn, Real - PSG vừa đá vừa ngóng đại chiến ông lớn NHA ở Cúp C1 (Clip 1 phút)
MU dễ gặp họa khi hỗn loạn, Real - PSG vừa đá vừa ngóng đại chiến ông lớn NHA ở Cúp C1 (Clip 1 phút)

MU đang bước vào giai đoạn đầy thử thách cùng HLV Carrick và đây có thể là cơ hội để các đối thủ gieo sầu cho "Quỷ đỏ".

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-07/03/2026 16:50 PM (GMT+7)
