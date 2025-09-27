Malaysia nguy cơ án phạt chồng án phạt, sao nhập tịch "chui" gốc Hà Lan gây họa

🔥 Phán quyết sốc của FIFA

Tối 26/9, Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch. Danh sách gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal (cùng Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (cùng Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan).

ĐT Malaysia (áo vàng) phạm luật trong trận đấu với ĐT Việt Nam

Theo FIFA, Malaysia đã hợp thức hóa quốc tịch cho nhóm cầu thủ này dựa trên “dòng máu lai” từ thế hệ ông bà và đăng ký thông tin không chính xác. Tất cả đều góp mặt trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại Bukit Jalil hôm 10/6, ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

“FIFA nhận được đơn khiếu nại về tư cách thi đấu của bảy cầu thủ. Quá trình điều tra cho thấy FAM đã sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký,” thông báo từ FIFA nêu rõ.

Sau khi thẩm định hồ sơ, Ủy ban kỷ luật FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, tính từ ngày 26/9.

Vụ việc đồng thời được chuyển lên Tòa án bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét. FAM cùng các cầu thủ đã được thông báo chính thức về quyết định này.

Án phạt có thể nối tiếp với "Hổ Mã Lai"

Thật không may cho ĐT Malaysia, án phạt kể trên có thể chưa phải là cuối cùng. Ở trận Malaysia thắng Nepal 2-0 tại lượt trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027 ngày 25/3, cầu thủ Hector Hevel - một trong bảy cầu thủ bị FIFA kết luận là không đủ điều kiện thi đấu và gian lận giấy tờ, có tham dự trận đấu.

Hector Hevel được công bố hoàn thành quá trình nhập tịch và sẵn sàng thi đấu cho tuyển Malaysia vào ngày 14/3

Vào ngày 14/3, trang chủ LĐBĐ Malaysia khẳng định hoàn tất giấy tờ cho Hector Hevel và cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu. Đáng chú ý, ở trận đấu kể trên Hevel thi đấu rất nổi bật, là người ghi bàn mở tỷ số ở phút 29.

Sau trận đấu đó, báo chí Malaysia tung hô Hector Hevel và tin rằng chính sách nhập tịch cầu thủ sẽ phát huy tác dụng. Và từ đó, hàng loạt cầu thủ khác đồng ý với FAM, khoác lên mình chiếc áo của "Hổ Mã Lai".

Do Hector Hevel đã nằm trong "danh sách đen" của FIFA, nên trận Malaysia thắng Nepal 2-0 nhiều khả năng cũng được xem xét. Do vậy, phán quyết của FIFA tối 26/9 có thể chưa phải là cuối cùng.

Hector Hevel (bên phải) tỏa sáng ở trận Malaysia thắng Nepal