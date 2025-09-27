Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Các đội tuyển Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup đầy thuyết phục

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Các đội tuyển Việt Nam lấy vé đi Asian Cup 2026 đều bằng những trận toàn thắng, sắp tới U-17 Việt Nam...chắc cũng vậy

Trong vòng chưa đầy 3 tháng qua, các đội tuyển Việt Nam lấy 4 suất dự VCK Asian Cup 2026 đều bằng những ngôi nhất bảng. Cuộc chinh phục vé VCK Asian Cup 2026 của các đội tuyển Việt Nam vừa qua thật ngoạn mục.

Mở đầu là đội tuyển nữ, ngay sau trận cuối cùng thắng Guam để giành vé dự Asian Cup, khi trước đó lần lượt thắng UAE, Maldives, HLV Mai Đức Chung còn nêu cảm tưởng rằng, ông có cảm giác đội tuyển sẽ góp mặt tại World Cup 2027, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thành công.

Các cô gái tuyển Việt Nam khai cuộc bằng ngôi nhất bảng vòng loại Asian Cup 2026. Ảnh:AFC

Các cô gái tuyển Việt Nam khai cuộc bằng ngôi nhất bảng vòng loại Asian Cup 2026. Ảnh:AFC

Thật vậy sau khi chinh phục tấm vé Asian Cup 2026 (vào tháng 3 tại Úc), cũng là vòng loại World Cup 2027, giải đấu mà khu vực châu Á có 6,5 suất, nó mở ra cơ hội sáng hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở World Cup 2027 tại Brazil, sau lần đầu vào năm 2023 tại Úc và New Zealand.

Sau đó một thời gian ngắn, những đàn em của Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Bích thùy, lứa U-20 Việt Nam nữ tiếp tục chinh phục thành công tấm vé đi Asian Cup U-20 nữ. Đó chẳng phải tấm vé vớt mà là tấm vé nhất bảng B với 3 trận toàn thắng. Những cô gái U-23 Việt Nam lần lượt thắng Singapore 5-0, thắng Hong Kong 6-0 và Kyrgyzstan 3-0.

Các cô gái trẻ Việt Nam tuyến kế cận đội tuyển quốc gia đã lấy tấm vé đi Asian Cup 2026 thật ngoạn mục chẳng kém đàn chị.

Đội U-23 Việt Nam cũng góp mặt Asian Cup 2026 bằng ngôi nhất bảng vòng loại. Ảnh: AFC

Đội U-23 Việt Nam cũng góp mặt Asian Cup 2026 bằng ngôi nhất bảng vòng loại. Ảnh: AFC

Ít lâu sau đó với bóng đá nam, HLV Kim Sang-sik không chịu thua... các chị em dẫn quân U-23 Việt Nam sang Indonesia và kiên cường bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp cho Việt Nam. Trong đó trận chung kết đầy thách thức và kịch tính đánh bại chủ nhà Indonesia ngay tại chảo lửa Bung Karno.

Đó là ngôi vô địch làm nền tảng cho hơn nửa tháng sau U-23 Việt Nam bước vào vòng loại U-23 châu Á mà U-23 Việt Nam làm bảng trưởng bảng C (đá tại Việt Trì) cũng toàn thắng ba trận.

Đội tuyển Việt Nam lấy vé đi Futsal Asian Cup 2026 với ngôi nhất bảng qua ba trận toàn thắng. Ảnh: AFC

Đội tuyển Việt Nam lấy vé đi Futsal Asian Cup 2026 với ngôi nhất bảng qua ba trận toàn thắng. Ảnh: AFC

U-23 Việt Nam thắng Bangladesh 2-0, thắng Singapore 1-0 và cũng tỉ số tương tự, U-23 Việt Nam giải quyết đối thủ cộm cán Yemen 1-0. U-23 Việt Nam nhất bảng C có vé đi Saudi Arabia 2026.

Chưa dừng lại tại đó, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng vừa hoàn thành sứ mệnh vẻ vang ở vòng loại Asian Cup 2026 khi đến Hàng Châu, Trung Quốc dự vòng loại. Kết quả thầy trò HLV Diego Giustozzi cũng toàn thắng 3 trận. Tuyển Việt Nam thắng Hong Kong 9-1, đánh bại bảng trưởng, tuyển Trung Quốc 7-2 và “kết liễu” tuyển Lebanon 4-0. Tuyển Việt Nam đặt vé đến Indonesia dự VCK Futsal Asian Cup 2026 vào tháng 1.

Vòng loại U-17 châu Á khởi tranh vào ngày 22-12 tới, các đối thủ ở bảng C cho thấy U-17 Việt Nam rất dễ lên ngôi nhất bảng.

Vòng loại U-17 châu Á khởi tranh vào ngày 22-12 tới, các đối thủ ở bảng C cho thấy U-17 Việt Nam rất dễ lên ngôi nhất bảng.

Từ nay đến cuối năm, còn một đội tuyển Việt Nam nữa sẽ tham dự vòng loại U-17 châu Á và khả năng nhất bảng là không hề nhỏ khi được làm chủ nhà bảng C tiếp 5 vị khách dưới cơ gồm Malaysia, Singapore, Hong Kong, Quần đảo Bắc Mariana và Macau. Với những đối thủ trên, U-17 Việt Nam lên ngôi nhất bảng là điều nằm trong tầm tay. Vòng loại U-17 châu Á đá vào tháng 12. Hiện nay đội U-17 Việt Nam cũng đang đá giải tập huấn tại Trung Quốc.

DUY ĐỨC

