Lơ lửng án phạt 10 năm tù trong vụ Malaysia nhập lậu cầu thủ

Barcelona vs Real Sociedad 28/09/25 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
2
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
1
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

ANTD.VN - Timesport dẫn lời luật sư cho biết các án phạt tiền, phạt tù từ 1 đến 10 năm có thể được áp dụng trong vụ bê bối nhập tịch cầu thủ ở tuyển Malaysia.

Luật sư Zamri Ibrahim - chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Perlis - chia sẻ với tờ Timesport (Malaysia) rằng việc làm giả tài liệu và gian lận không chỉ là hành vi vi phạm quy định FIFA mà còn là hành vi phạm tội theo Bộ luật Hình sự Malaysia.

"Về mặt pháp lý, việc cố ý làm giả và gian lận là hành vi phạm tội. Nó liên quan đến việc ai đó đạt được điều gì đó thông qua sự lừa dối. Hành vi này có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm và phạt tiền theo Điều 420 - Tội gian lận của Bộ luật Hình sự Malaysia, hoặc phạt tối đa 7 năm tù giam và phạt tiền theo Điều 468 - Quy định về tội làm giả để gian lận", luật sư Zamri cho hay.

Không dừng ở án phạt từ FIFA, quan chức bóng đá Malaysia còn đối diện án phạt tù nếu bị xác định cố ý gian lận để nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ

Không dừng ở án phạt từ FIFA, quan chức bóng đá Malaysia còn đối diện án phạt tù nếu bị xác định cố ý gian lận để nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ

Cũng theo luật sư Zamri, để luật có hiệu lực, trước tiên phải nộp báo cáo vụ việc cho cảnh sát để "kích hoạt" yếu tố hình sự. Các cuộc điều tra sau đó sẽ xác định ai thực sự đã phạm tội, một người hay nhiều người.

"Thật đáng xấu hổ cho đất nước nếu những hành vi như vậy bị chứng minh là đã xảy ra. Đây là một vụ án nghiêm trọng, không nên bỏ qua. Những người vi phạm, nếu có, sẽ phải chịu trách nhiệm", vị luật sư nhấn mạnh.

Trước đó vào tối 26-9, FIFA công bố án kỷ luật: phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM); phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng đối với 7 tuyển thủ gốc Âu, Mỹ nhập tịch Malaysia gồm: Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces và Joao Figueiredo.

Theo FIFA, FAM đã cố ý làm giả giấy tờ để hợp pháp hóa thủ tục nhập tịch cho 7 cầu thủ này được ra sân thi đấu trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 thuộc vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10-6.

Việc làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ nhập tịch và trở thành công dân Malaysia không chỉ tổn hại hình ảnh nền bóng đá mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần chủ trương và quy định nhập tịch hiện hành của Malaysia.

Pekan Ramli - chuyên gia bóng đá Malaysia nhìn nhận vụ việc là một “thảm kịch” rung chuyển nền bóng đá nước nhà, tác động tiêu cực tới hình ảnh và vị thế của Malaysia trên trường quốc tế.

"FIFA chắc chắn có bằng chứng mạnh mẽ khi tiến tới quyết định kỷ luật. Vì vậy, cần xem xét nghiêm túc, bao gồm xác định ai phải chịu trách nhiệm cho vụ việc gây sốc này. Nếu nhìn nhận vấn đề này ngoài phạm vi bóng đá, đây là một hành vi phạm tội vì liên quan đến việc làm giả giấy tờ, do đó, cần phải tiến hành điều tra làm rõ”, ông Pekan Ramli nói.

Vị chuyên gia này đồng thời chỉ ra có 3 cơ quan tham gia vào quá trình nhập tịch cầu thủ gồm: FAM, Ban quản lý đội tuyển quốc gia và Bộ Nội vụ Malaysia.

Đáng chú ý, nhóm 7 cầu thủ trong vụ bê bối trên được FAM tiến hành nhập tịch dưới thời Chủ tịch Datuk Mohd Joehari Mohd Ayub - người đã bất ngờ từ nhiệm vào tháng trước, chỉ 6 tháng sau khi trúng cử nhiệm kỳ 2025-2029. Trong đơn từ chức, ông Joehari viện lý do sức khỏe, tuy nhiên truyền thông Malaysia cho rằng nguyên nhân đến từ chuyện nhập tịch cầu thủ.

28/09/2025 08:38 AM (GMT+7)
