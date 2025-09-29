Lơ lửng án phạt 10 năm tù trong vụ Malaysia nhập lậu cầu thủ

Luật sư Zamri Ibrahim - chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Perlis - chia sẻ với tờ Timesport (Malaysia) rằng việc làm giả tài liệu và gian lận không chỉ là hành vi vi phạm quy định FIFA mà còn là hành vi phạm tội theo Bộ luật Hình sự Malaysia.

"Về mặt pháp lý, việc cố ý làm giả và gian lận là hành vi phạm tội. Nó liên quan đến việc ai đó đạt được điều gì đó thông qua sự lừa dối. Hành vi này có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm và phạt tiền theo Điều 420 - Tội gian lận của Bộ luật Hình sự Malaysia, hoặc phạt tối đa 7 năm tù giam và phạt tiền theo Điều 468 - Quy định về tội làm giả để gian lận", luật sư Zamri cho hay.

Không dừng ở án phạt từ FIFA, quan chức bóng đá Malaysia còn đối diện án phạt tù nếu bị xác định cố ý gian lận để nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ

Cũng theo luật sư Zamri, để luật có hiệu lực, trước tiên phải nộp báo cáo vụ việc cho cảnh sát để "kích hoạt" yếu tố hình sự. Các cuộc điều tra sau đó sẽ xác định ai thực sự đã phạm tội, một người hay nhiều người.

"Thật đáng xấu hổ cho đất nước nếu những hành vi như vậy bị chứng minh là đã xảy ra. Đây là một vụ án nghiêm trọng, không nên bỏ qua. Những người vi phạm, nếu có, sẽ phải chịu trách nhiệm", vị luật sư nhấn mạnh.

Trước đó vào tối 26-9, FIFA công bố án kỷ luật: phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM); phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng đối với 7 tuyển thủ gốc Âu, Mỹ nhập tịch Malaysia gồm: Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces và Joao Figueiredo.

Theo FIFA, FAM đã cố ý làm giả giấy tờ để hợp pháp hóa thủ tục nhập tịch cho 7 cầu thủ này được ra sân thi đấu trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 thuộc vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10-6.

Việc làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ nhập tịch và trở thành công dân Malaysia không chỉ tổn hại hình ảnh nền bóng đá mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần chủ trương và quy định nhập tịch hiện hành của Malaysia.

Pekan Ramli - chuyên gia bóng đá Malaysia nhìn nhận vụ việc là một “thảm kịch” rung chuyển nền bóng đá nước nhà, tác động tiêu cực tới hình ảnh và vị thế của Malaysia trên trường quốc tế.

"FIFA chắc chắn có bằng chứng mạnh mẽ khi tiến tới quyết định kỷ luật. Vì vậy, cần xem xét nghiêm túc, bao gồm xác định ai phải chịu trách nhiệm cho vụ việc gây sốc này. Nếu nhìn nhận vấn đề này ngoài phạm vi bóng đá, đây là một hành vi phạm tội vì liên quan đến việc làm giả giấy tờ, do đó, cần phải tiến hành điều tra làm rõ”, ông Pekan Ramli nói.

Vị chuyên gia này đồng thời chỉ ra có 3 cơ quan tham gia vào quá trình nhập tịch cầu thủ gồm: FAM, Ban quản lý đội tuyển quốc gia và Bộ Nội vụ Malaysia.

Đáng chú ý, nhóm 7 cầu thủ trong vụ bê bối trên được FAM tiến hành nhập tịch dưới thời Chủ tịch Datuk Mohd Joehari Mohd Ayub - người đã bất ngờ từ nhiệm vào tháng trước, chỉ 6 tháng sau khi trúng cử nhiệm kỳ 2025-2029. Trong đơn từ chức, ông Joehari viện lý do sức khỏe, tuy nhiên truyền thông Malaysia cho rằng nguyên nhân đến từ chuyện nhập tịch cầu thủ.