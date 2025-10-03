Madam Pang muốn Thái Lan thâu tóm cả 4 HCV bóng đá SEA Games 33

SEA Games 33 đánh dấu lần đầu tiên sau 18 năm Thái Lan trở lại cương vị nước chủ nhà. Bởi vậy, theo Madam Pang, bóng đá xứ chùa Vàng phải giành chiến thắng tuyệt đối ở tất cả các nội dung.

Biểu cảm của Madam Pang trên bục trao huy chương AFF Cup 2024, nơi ĐT Thái Lan chỉ về nhì

"Đã quá lâu rồi các đội tuyển bóng đá của chúng ta chưa vô địch. Tôi muốn thấy chức vô địch SEA Games 33 trên sân nhà ở cả bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ", nữ chủ tịch FAT tuyên bố trước truyền thông Thái Lan.

Bóng đá nam Thái Lan có lần gần nhất đăng quang tại SEA Games 2017, cách đây đã 8 năm.

Trong khi đó, bóng đá nữ chưa lên ngôi kể từ năm 2013, trong khi 3 kỳ SEA Games gần đây (2017, 2019, 2021) đều thua tuyển nữ Việt Nam ở chung kết. Đội nữ Việt Nam cũng đang giữ ngôi vương sau SEA Games 2023.

Riêng futsal, Thái Lan vẫn thể hiện sự thống trị tuyệt đối với chuỗi toàn thắng ở mọi kỳ SEA Games.

Không chỉ đặt mục tiêu tại SEA Games 33, Madam Pang còn nhấn mạnh tầm quan trọng của hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại Asian Cup 2027: "Đây là những trận sống còn. Chúng ta buộc phải thắng để duy trì cơ hội đi tiếp. Tất cả phải đồng lòng và nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ".

Tham vọng toàn diện của Madam Pang cho thấy bóng đá Thái Lan đang đặt quyết tâm trở lại vị thế số một khu vực, cả ở sân chơi SEA Games lẫn đấu trường châu lục.