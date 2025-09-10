Biến động bảng xếp hạng FIFA: Thái Lan áp sát top 100, Việt Nam hạng mấy?

Trái ngược Việt Nam - Thái Lan

Trong đợt “FIFA Days” tháng 9, ĐT Việt Nam là đội bóng hiếm hoi của Đông Nam Á không thi đấu giao hữu quốc tế. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ có hai trận đá tập với Nam Định và Công an Hà Nội, không được FIFA tính điểm. Do đó, “Những chiến binh sao vàng” vẫn giữ nguyên 1.169,92 điểm. Theo cập nhật từ trang Football Ranking, ĐT Việt Nam tụt 1 bậc xuống hạng 114 thế giới.

Thái Lan áp sát top 100 FIFA, trong khi ĐT Việt Nam tụt 1 bậc

Ngược lại, Thái Lan tăng 1 bậc lên vị trí thứ 101 trên bảng xếp hạng FIFA và đứng trước cơ hội quay trở lại top 100. “Voi chiến” thắng Fiji với tỷ số 3-0 trước khi thua Iraq 0-1 ở chung kết King’s Cup. Đội bóng xứ Chùa vàng chỉ được cộng 0,13 điểm không đáng kể, nhưng vẫn duy trì vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á và hạng 16 châu Á.

ĐT Việt Nam sẽ trở lại lịch “FIFA Days” vào tháng 10, với 2 trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal ở lượt đi trên sân nhà vào ngày 9/10 và sân khách (14/10). Đây là hai trận được FIFA tính điểm, nên đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần phải hướng đến các chiến thắng, thắp lại hy vọng tranh vé dự Asian Cup 2027 cũng như cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Indonesia - Malaysia biến động ra sao?

Indonesia và Malaysia đều có 2 trận giao hữu quốc tế trong đợt “FIFA Days” tháng 9. Trong đó, Indonesia thắng đậm Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-0 và hòa Lebanon 0-0. Những kết quả này giúp đội bóng xứ vạn đảo được cộng 3,43 điểm, nhưng họ vẫn tụt 1 bậc xuống hạng 119 thế giới.

Trong khi đó, Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch tiếp tục thể hiện sức mạnh trước thềm vòng loại Asian Cup 2027. Sau khi đánh bại Singapore với tỷ số 2-1, “Hổ Mã Lai” đã giành chiến thắng 1-0 trước Palestine (hạng 98 thế giới). Với hai chiến thắng đó, Malaysia đã thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân của HLV Peter Cklamovski được cộng tới 9,75 điểm, tăng 2 bậc lên hạng 123 thế giới.

Hai đại diện khác của Đông Nam Á là Philippines và Singapore cũng đều thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Philippines tăng 2 bậc lên hạng 143 thế giới, còn Singapore tăng 1 bậc lên vị trí thứ 158.