Biến động bảng xếp hạng FIFA: Thái Lan áp sát top 100, Việt Nam hạng mấy?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Biến động bảng xếp hạng FIFA: Thái Lan áp sát top 100, Việt Nam hạng mấy?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Bóng đá Thái Lan
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều có sự biến động trên bảng xếp hạng FIFA sau loạt trận "FIFA Days" vừa qua.

Trái ngược Việt Nam - Thái Lan

Trong đợt “FIFA Days” tháng 9, ĐT Việt Nam là đội bóng hiếm hoi của Đông Nam Á không thi đấu giao hữu quốc tế. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ có hai trận đá tập với Nam Định và Công an Hà Nội, không được FIFA tính điểm. Do đó, “Những chiến binh sao vàng” vẫn giữ nguyên 1.169,92 điểm. Theo cập nhật từ trang Football Ranking, ĐT Việt Nam tụt 1 bậc xuống hạng 114 thế giới.

Thái Lan áp sát top 100 FIFA, trong khi ĐT Việt Nam tụt 1 bậc

Thái Lan áp sát top 100 FIFA, trong khi ĐT Việt Nam tụt 1 bậc

Ngược lại, Thái Lan tăng 1 bậc lên vị trí thứ 101 trên bảng xếp hạng FIFA và đứng trước cơ hội quay trở lại top 100. “Voi chiến” thắng Fiji với tỷ số 3-0 trước khi thua Iraq 0-1 ở chung kết King’s Cup. Đội bóng xứ Chùa vàng chỉ được cộng 0,13 điểm không đáng kể, nhưng vẫn duy trì vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á và hạng 16 châu Á.

ĐT Việt Nam sẽ trở lại lịch “FIFA Days” vào tháng 10, với 2 trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal ở lượt đi trên sân nhà vào ngày 9/10 và sân khách (14/10). Đây là hai trận được FIFA tính điểm, nên đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần phải hướng đến các chiến thắng, thắp lại hy vọng tranh vé dự Asian Cup 2027 cũng như cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Indonesia - Malaysia biến động ra sao?

Indonesia và Malaysia đều có 2 trận giao hữu quốc tế trong đợt “FIFA Days” tháng 9. Trong đó, Indonesia thắng đậm Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-0 và hòa Lebanon 0-0. Những kết quả này giúp đội bóng xứ vạn đảo được cộng 3,43 điểm, nhưng họ vẫn tụt 1 bậc xuống hạng 119 thế giới.

Trong khi đó, Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch tiếp tục thể hiện sức mạnh trước thềm vòng loại Asian Cup 2027. Sau khi đánh bại Singapore với tỷ số 2-1, “Hổ Mã Lai” đã giành chiến thắng 1-0 trước Palestine (hạng 98 thế giới). Với hai chiến thắng đó, Malaysia đã thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân của HLV Peter Cklamovski được cộng tới 9,75 điểm, tăng 2 bậc lên hạng 123 thế giới.

Hai đại diện khác của Đông Nam Á là Philippines và Singapore cũng đều thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Philippines tăng 2 bậc lên hạng 143 thế giới, còn Singapore tăng 1 bậc lên vị trí thứ 158.

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Manchester United
Arsenal

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

40

Danh sách trúng thưởng
Indonesia sắp vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA
Indonesia sắp vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

ANTD.VN - Theo Football Ranking, tuyển Indonesia Indonesia chỉ còn kém tuyển Việt Nam 12,12 điểm trên bảng xếp hạng thế giới và hoàn toàn có thể vượt...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2025 18:15 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN