Lịch thi đấu điền kinh SEA Games 2025, lịch VĐV điền kinh Việt Nam mới nhất

(Tin thể thao, tin SEA Games) Môn điền kinh SEA Games sẽ diễn ra từ 11 đến 16/12/2025 tại SVĐ Supachalasai, Bangkok, Thái Lan.

Môn điền kinh SEA Games sẽ diễn ra từ 11 đến 16/12/2025 tại SVĐ Supachalasai, Bangkok. Theo thông báo từ ban tổ chức Thái Lan, các VĐV sẽ thi đấu trong 5 ngày, nghỉ trọn ngày chủ nhật 14/12. Ngoài các nội dung marathon và đi bộ tổ chức kết hợp trên đường chạy, toàn bộ các nội dung còn lại đều thi đấu trong sân.

Trước khi thi đấu, họp kỹ thuật giữa các đoàn dự kiến tổ chức 2 ngày trước khi môn điền kinh khởi tranh. Tại đây, lịch thi đấu chính thức có thể được điều chỉnh lần cuối.

Ở kỳ SEA Games gần nhất (2023), điền kinh Việt Nam giành 12 HCV, và mục tiêu tại Thái Lan tiếp tục là duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực.

Lịch thi đấu điền kinh SEA Games 33 dự kiến

Ngày 11/12/2025
Ngày Giờ Môn Nội dung Nam/Nữ Vòng
11/12 09:00 Chạy 100m 100m 10 môn phối hợp Nam Nội dung 1
11/12 09:50 Nhảy xa 10 môn phối hợp Nam Nội dung 2
11/12 11:20 Ném tạ 10 môn phối hợp Nam Nội dung 3
11/12 16:30 Ném búa Ném búa Nam Chung kết
11/12 16:50 Nhảy ba bước Nhảy ba bước Nam Chung kết
11/12 17:00 Chạy 100m 100m Nam Loại
11/12 17:10 Nhảy sào Nhảy sào Nữ Chung kết
11/12 17:25 Chạy 100m 100m Nữ Loại
11/12 17:50 Chạy 1500m 1500m Nam Chung kết
11/12 18:00 Chạy 1500m 1500m Nữ Chung kết
11/12 18:05 Nhảy cao 10 môn phối hợp Nam Nội dung 4
11/12 18:17 Chạy 1500m 1500m Nữ Chung kết
11/12 18:25 Chạy 1500m 1500m Nam Chung kết
11/12 18:35 Chạy 100m 100m Nữ Chung kết
11/12 18:45 Ném đĩa Ném đĩa Nữ Chung kết
11/12 18:50 Ném búa Ném búa Nam Chung kết
11/12 19:00 Chạy 400m 400m 10 môn phối hợp Nam Nội dung 5
11/12 19:05 Nhảy ba bước Nhảy ba bước Nam Chung kết
11/12 19:12 Nhảy sào Nhảy sào Nam Chung kết
11/12 19:19 Chạy 100m 100m Nam Chung kết
11/12 19:26 Chạy 100m 100m Nữ Chung kết
11/12 19:33 Ném đĩa Ném đĩa Nữ Chung kết
Ngày 12/12/2025
Ngày Giờ Môn Nội dung Nam/Nữ Vòng
12/12 09:00 Chạy 110m rào 110m rào 10 môn phối hợp Nam Nội dung 6
12/12 09:50 Ném đĩa 10 môn phối hợp Nam Nội dung 7
12/12 10:30 Chạy 200m 200m Nam Loại
12/12 11:00 Chạy 400m 400m Nữ Loại
12/12 11:10 Nhảy sào 10 môn phối hợp Nam Nội dung 8
12/12 11:25 Ném búa Ném búa Nữ Chung kết
12/12 16:20 Ném búa Ném búa Nữ Chung kết
12/12 16:30 Ném lao 10 môn phối hợp Nam Nội dung 9
12/12 16:40 Nhảy cao Nhảy cao Nam Chung kết
12/12 16:50 Ném tạ Ném tạ Nữ Chung kết
12/12 17:00 Chạy 110m rào 110m rào Nam Loại
12/12 17:25 Chạy 100m rào 100m rào Nữ Loại
12/12 17:50 Chạy 400m 400m Nam Chung kết
12/12 18:10 Chạy 110m rào 110m rào Nam Chung kết
12/12 18:15 Ném tạ Ném tạ Nữ Chung kết
12/12 18:25 Chạy 100m rào 100m rào Nữ Chung kết
12/12 18:30 Chạy 400m 400m Nam Chung kết
12/12 18:37 Chạy 400m 400m Nữ Chung kết
12/12 18:45 Chạy 1500m 1500m 10 môn phối hợp Nam Nội dung 10
12/12 19:00 Nhảy cao Nhảy cao Nữ Chung kết
12/12 19:06 Chạy 110m rào 110m rào Nam Chung kết
12/12 19:12 Chạy 100m rào 100m rào Nữ Chung kết
12/12 19:19 Chạy 1500m 10 môn 1500m 10 môn Nam Nội dung 11
Ngày 13/12/2025
Ngày Giờ Môn Nội dung Nam/Nữ Vòng
13/12 16:30 Ném lao Ném lao Nữ Chung kết
13/12 16:40 Ném tạ Ném tạ Nữ Chung kết
13/12 16:50 Nhảy ba bước Nhảy ba bước Nam Chung kết
13/12 17:00 Chạy 200m 200m Nam Loại
13/12 17:20 Chạy 200m 200m Nữ Loại
13/12 17:40 Chạy 800m 800m Nam Loại
13/12 17:50 Chạy 800m 800m Nữ Loại
13/12 18:20 Chạy 5000m 5000m Nam Chung kết
13/12 18:35 Ném lao Ném lao Nữ Chung kết
13/12 18:50 Ném tạ Ném tạ Nữ Chung kết
13/12 19:05 Chạy 200m 200m Nam Chung kết
13/12 19:15 Nhảy ba bước Nhảy ba bước Nữ Chung kết
13/12 19:25 Chạy tiếp sức 4×400m Hỗn hợp Nam/Nữ Chung kết
13/12 19:30 Chạy 5000m 5000m Nam Chung kết
13/12 19:37 Chạy 200m 200m Nữ Chung kết
13/12 19:42 Chạy 1500m 1500m Nam Chung kết
Ngày 14/12/2025 - Nghỉ thi đấu
Ngày 15/12/2025
Ngày Giờ Môn Nội dung Nam/Nữ Vòng
15/12 09:00 100m rào 7 môn phối hợp phần 1 Nữ Vòng 1
15/12 10:00 Nhảy cao 7 môn phối hợp phần 2 Nữ Vòng 2
15/12 10:10 400m rào - Nam -
15/12 10:30 400m rào - Nữ -
15/12 12:00 Ném tạ 7 môn phối hợp phần 3 Nữ -
15/12 16:30 Ném lao - Nam Chung kết
15/12 16:50 Nhảy xa - Nam Chung kết
15/12 17:00 400m rào - Nam Chung kết
15/12 17:10 400m rào - Nữ Chung kết
15/12 17:25 3000m vượt chướng ngại vật - Nam Chung kết
15/12 17:40 800m - Nam Chung kết
15/12 17:43 400m - Nam -
15/12 17:55 800m - Nữ Chung kết
15/12 18:00 400m - Nữ -
15/12 18:15 10.000m - Nam Chung kết
15/12 18:20 3000m vượt chướng ngại vật - Nữ -
15/12 18:27 Nhảy xa - Nam -
15/12 18:50 4x100m tiếp sức - Nam Chung kết
15/12 19:05 Ném lao - Nam -
15/12 19:15 4x100m tiếp sức - Nữ Chung kết
15/12 19:40 4x100m hỗn hợp - Nam/Nữ Chung kết
Ngày 16/12/2025 - Ngày cuối
Ngày Giờ Môn Nội dung Nam/Nữ Vòng
16/12 09:00 Nhảy xa 7 môn phối hợp phần 5 Nữ
16/12 09:30 4x100m tiếp sức hỗn hợp Lượt chạy Nam/Nữ
16/12 10:30 Ném lao 7 môn phối hợp phần 6 Nữ
16/12 16:30 Nhảy cao - Nữ Chung kết
16/12 16:40 Nhảy sào - Nam Chung kết
16/12 16:55 Ném đĩa - Nam Chung kết
16/12 17:00 3000m vượt chướng ngại vật - Nữ Chung kết
16/12 17:10 Nhảy xa - Nữ Chung kết
16/12 17:20 10.000m - Nam Chung kết
16/12 18:00 800m - Nữ 7 môn phối hợp phần 7
16/12 18:05 3000m vượt chướng ngại vật - Nữ MC35
16/12 18:11 10.000m - Nam MC36
16/12 18:25 Nhảy cao - Nữ MC37
16/12 18:30 4x400m tiếp sức - Nam Chung kết
16/12 18:45 4x400m tiếp sức - Nữ Chung kết
16/12 19:04 Nhảy sào - Nam MC38
16/12 19:10 Ném đĩa - Nam MC39
16/12 19:28 Nhảy xa - Nữ MC40
16/12 19:32 4x400m tiếp sức - Nam MC41
16/12 19:40 4x400m tiếp sức hỗn hợp - Nam/Nữ MC42
