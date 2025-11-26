Lịch thi đấu điền kinh SEA Games 2025, lịch VĐV điền kinh Việt Nam mới nhất

Môn điền kinh SEA Games sẽ diễn ra từ 11 đến 16/12/2025 tại SVĐ Supachalasai, Bangkok. Theo thông báo từ ban tổ chức Thái Lan, các VĐV sẽ thi đấu trong 5 ngày, nghỉ trọn ngày chủ nhật 14/12. Ngoài các nội dung marathon và đi bộ tổ chức kết hợp trên đường chạy, toàn bộ các nội dung còn lại đều thi đấu trong sân.

Trước khi thi đấu, họp kỹ thuật giữa các đoàn dự kiến tổ chức 2 ngày trước khi môn điền kinh khởi tranh. Tại đây, lịch thi đấu chính thức có thể được điều chỉnh lần cuối.

Ở kỳ SEA Games gần nhất (2023), điền kinh Việt Nam giành 12 HCV, và mục tiêu tại Thái Lan tiếp tục là duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực.

Lịch thi đấu điền kinh SEA Games 33 dự kiến