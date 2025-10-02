Luật sư phân tích pháp lý vụ FIFA cấm 7 ngoại binh nhập tịch Malaysia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(PLO)-Vụ 7 ngoại binh nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng được nhìn dưới góc độ pháp lý.

Điều gì sẽ xảy ra với Harimau Malaya? Điều gì sẽ xảy ra với bóng đá Malaysia? Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Đây là những câu hỏi nóng bỏng mà người hâm mộ Malaysia đặt ra sau “quả bom” từ FIFA vào tuần trước gây sốc và thất vọng cho nhiều CĐV.

7 ngoại binh nhập tịch Malaysia thi đấu trong trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: NTSP

Cơ quan bóng đá thế giới FIFA đã ban hành án kỷ luật Malaysia với cáo buộc sử dụng giấy tờ giả trong việc đăng ký 7 ngoại binh nhập tịch Malaysia, thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia.

Ủy ban Kỷ luật FIFA đã phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 franc Thụy Sĩ. Ngoài ra, 7 ngoại binh nhập tịch Malaysia bao gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị treo giò 12 tháng và phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ.

Trao đổi với luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli về những diễn biến có thể xảy ra tiếp theo trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, Timesport ghi nhận:

Một số người hâm mộ lo lắng Malaysia có thể bị cấm tham dự các giải đấu do FIFA tổ chức. Về điều này, Erman cho biết các lệnh cấm của FIFA không đồng nghĩa với việc đội tuyển quốc gia bị cấm thi đấu ở các giải.

Ông Nik Erman giải thích, FAM có thể kháng cáo quyết định của Ủy ban Kỷ luật bằng cách gửi đơn lên Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Liên quan đến câu hỏi “tại sao” mà người hâm mộ Malaysia đặt ra? Erman lý giải: “Các quyết định có thể được ban hành mà không cần nêu lý do (Điều 54(3) Bộ luật Kỷ luật FIFA). Tuy nhiên, bản quyết định có nêu lý do – gọi là ‘motivated decision’ (giải thích chi tiết lý do của quyết định) – có thể được yêu cầu trong vòng 10 ngày từ FIFA”.

FAM có 10 ngày kể từ khi nhận được bản quyết định đầy đủ của Ủy ban Kỷ luật để nộp đơn kháng cáo lên FIFA.

“Để FAM tự bảo vệ mình, cần có bản ‘motivated decision’ vì trong đó sẽ nêu rõ những căn cứ liên quan đến hành vi vi phạm. Do đó, FAM cần yêu cầu bản quyết định có lý do và sau đó kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo”, ông Nik Erman nói.

Ông Erman bổ sung rằng nếu vẫn không hài lòng với phán quyết của Ủy ban Kháng cáo, FAM có thể tiếp tục gửi đơn lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Ông nhấn mạnh: “Ủy ban Kháng cáo FIFA có thể giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ các lệnh trừng phạt đối với FAM và 7 ngoại binh nhập tịch Malaysia. Trong trường hợp có sai sót nghiêm trọng trong xét xử, Ủy ban Kháng cáo có thể hủy bỏ và chuyển hồ sơ lại cho Ủy ban Kỷ luật.

Kịch bản tốt nhất cho Malaysia là quyết định và án phạt bị hủy bỏ - tức là không có vi phạm, không có hình phạt. Kịch bản xấu nhất là quyết định được giữ nguyên và hình phạt bị tăng nặng, chẳng hạn tăng tiền phạt hoặc cấm thi đấu”.

Tuy vậy, ông Erman cũng nhấn mạnh cần phải chờ giải thích đầy đủ từ FIFA trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Ông Erman cũng nhấn mạnh, mọi hành động tiếp theo của Malaysia sẽ phụ thuộc vào những gì FIFA công bố.

“Nếu không có bản quyết định có lý do, các bên liên quan không nên suy đoán vì chúng ta chưa biết chính xác giấy tờ nào bị cho là giả mạo và lý do cụ thể khiến FIFA đưa ra quyết định như vậy. Sẽ hữu ích hơn nếu công chúng hiểu rằng chúng ta cần chờ bản quyết định chính thức trước. Suy đoán và chỉ trích vội vàng không có lợi cho ai cả.

Hình phạt phải tương xứng với mức độ vi phạm. Để bị cấm thi đấu, mức độ vi phạm phải đủ nghiêm trọng. Để biết có nghiêm trọng đến mức đó hay không, chúng ta cần xem loại giấy tờ nào bị làm giả và ai là người có liên quan. Đó có thể là giấy tờ do FAM, cầu thủ, người đại diện hoặc một bên khác làm giả. Tất cả sẽ phụ thuộc vào bản quyết định có lý do”, luật sư Nik Erman đưa ra kết luận.

