Malaysia chờ FIFA phán quyết cuối tuần này, sẵn sàng kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao

Malaysia sẵn sàng kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao CAS

Một trong những sự kiện bóng đá được người dân Malaysia quan tâm nhất vào lúc này không phải Champions League hay Ngoại hạng Anh, mà là câu chuyện LĐBĐ nước này nhập tịch sai cho 7 cầu thủ trong trận đấu với ĐT Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua.

LĐBĐ Malaysia họp khẩn, trong khi báo chí Malaysia đổ lỗi VFF tố cáo lên FIFA

Tuy nhiên, những thông tin về vụ việc này đang được LĐBĐ Malaysia (FAM) giữ kín. Chủ tịch tạm quyền, Datuk Yusoff Mahadi vừa phải họp khẩn cùng các thành viên trong liên đoàn để đưa ra “giải quyết vấn đề trong nội bộ”. Phát biểu với tờ Star, chủ tịch FAM cho biết:

“Chúng tôi phải tổ chức cuộc họp này để thông báo về tình hình, những hình phạt sắp tới và những gì liên đoàn có thể làm được trong thời gian tới. Tốt nhất là họ biết thông tin từ chính chúng tôi thay vì từ những nguồn khác.

Chúng tôi sẽ chờ phán quyết của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Tòa án bóng đá. Sau khi nhận được quyết định chính thức, chúng tôi sẽ chuẩn bị các luận điểm để kháng cáo. Nếu kháng cáo không thành công, chúng tôi sẽ tìm phương án kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS)”.

Hé lộ thời điểm FIFA ra phán quyết

Theo tiết lộ từ chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi, FIFA sẽ có kết luận cuối cùng cho vụ việc vào cuối tuần này. Một điểm đáng chú ý là chủ tịch của FAM không dám khẳng định Malaysia chắc chắn đúng trong việc nhập tịch 7 cầu thủ. “Hiện tại, tôi không thể tiết lộ thêm cho tới khi quyết định của FIFA được đưa ra”.

Trước đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch bị đình chỉ thi đấu 12 tháng và mỗi người nộp phạt 2.000 CHF (gần 66 triệu đồng/người).

Sau đó, LĐBĐ Malaysia đổ lỗi cho kỹ thuật của nhân viên đánh máy trong tài liệu gửi lên FIFA. Trong khi đó, giới truyền thông nước này cho rằng Indonesia đã “chơi xấu”.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ The Star, LĐBĐ Việt Nam (VFF) mới là đơn vị gửi đơn khiếu nại về 7 cầu thủ này nhập tịch vào ngày 11/6, tức là 1 ngày sau trận đấu giữa hai đội ở vòng loại Asian Cup 2027, và FIFA đã mất 3 tháng để điều tra trước khi công bố sự việc.

Cũng theo nguồn tin từ The Star, FIFA sẽ ra quyết định cuối cùng về vụ việc này trong 1 hoặc 2 ngày tới. Nếu như kết quả điều tra vẫn được giữ nguyên, Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua ngược Việt Nam, thậm chí là bị cấm thi đấu. Trước đó, họ thắng ĐT Việt Nam với tỉ số 4-0.