SAO nhập tịch của Malaysia thanh minh, nói án phạt của FIFA là do kẻ ghen ăn tức ở

Sao nhập tịch lên tiếng

Liridon Krasniqi, tiền vệ tấn công của ĐT Malaysia đang đá cho Miami United tại Mỹ mới đây đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về FIFA sau khi LĐBĐ Malaysia bị phạt do vụ sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép. Malaysia bị phạt vì 7 cầu thủ họ nhập tịch để đá vòng loại Asian Cup 2027 bị cho là đã có hồ sơ giấy tờ nhập tịch giả mạo.

Krasniqi trong màu áo ĐT Malaysia

Bên cạnh tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, FIFA còn đình chỉ hoạt động bóng đá của 7 cầu thủ đó trong 1 năm và mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên Malaysia đang cố gắng kháng cáo án phạt này và họ hy vọng rằng mình sẽ được minh oan để tiếp tục sử dụng các cầu thủ nhập tịch trên.

Quá trình sử dụng cầu thủ nhập tịch của Malaysia trước đây được cho là khá êm thấm cho tới khi họ đột ngột nhập tịch đồng loạt cho 7 cầu thủ, đa số đến từ Nam Mỹ. Nhưng trước làn sóng chỉ trích của dư luận quốc tế, mới đây Krasniqi đã phản ứng lại rằng anh và những cầu thủ Malaysia được nhập tịch khác đều làm đúng quy trình.

Bị phạt vì đang mạnh lên?

Krasqini viết trên Instagram: “Với tư cách một cầu thủ đã khoác áo đội tuyển Malaysia một cách đầy tự hào, tôi không thể im lặng. Quyết định của FIFA là quá đột ngột và thiếu công bằng, thiếu sự tôn trọng với đất nước Malaysia, với các cầu thủ Malaysia, với người hâm mộ, và với nỗ lực trong nhiều năm đã làm đúng quy trình và minh bạch trong thông tin về hoạt động nhập tịch của Liên đoàn bóng đá”.

Krasniqi đôi co với HLV Park Hang Seo ở vòng loại World Cup 2022

“Tôi luôn tin tưởng rằng FAM (LĐBĐ Malaysia) đã luôn làm đúng, từ giấy tờ, thủ tục cho tới sự liên lạc thông tin với chính phủ và với FIFA. Quá trình của tôi và các cầu thủ khác đều đã được diễn ra suôn sẻ, nhưng giờ FIFA lại có vấn đề với 7 cầu thủ đó? Tại sao và ai đã tác động lên những quyết định này?”.

Krasniqi sau đó cho rằng án phạt của FIFA có động cơ lợi ích từ một bên khác tác động vào. “Đây không phải là chuyện giấy tờ. Một quốc gia đang vươn lên về mặt thành tích trong bóng đá và có thế lực nào đó đang sợ hãi, ghen tức trước sự vươn lên ấy”, Krasniqi viết.

Krasniqi đã chuyển từ đội tuyển Kosovo sang đá cho Malaysia vào năm 2020 sau khi sống đủ 5 năm tại nước này. Anh đã chơi 7 trận cho ĐT Malaysia trong giai đoạn 2021-2022, trong đó có trận ở vòng loại World Cup 2022 gặp ĐT Việt Nam, trận đấu mà cầu thủ này đã gây ra sự tức giận từ phía ban huấn luyện Việt Nam cho pha phạm lỗi cố ý với Hồng Duy.