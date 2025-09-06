Liverpool mua sắm kỷ lục vẫn chưa chắc vô địch: Coi chừng bài học của MU

Không nên vui quá sớm

Đang có những ý kiến rằng với việc đã bỏ ra hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ, Liverpool phải hướng tới mục tiêu ăn 4. Đoạt được cú ăn 3 vốn đã khó thì việc giành 4 danh hiệu càng khó hơn, bất kể đội hình Liverpool có giá trị bao nhiêu, nên họ chỉ cần tập trung vào Premier League và đi sâu ở Champions League.

Liverpool có một mùa hè rầm rộ và đến lúc này vẫn đang toàn thắng ở Premier League

Nhưng ngay cả vô địch Premier League cũng không phải điều gì chắc chắn. Tờ Daily Mail của Anh sau trận thắng 1-0 trước Arsenal đã viết rằng Liverpool không những sáng cửa vô địch nhất trong các ứng cử viên, nếu họ có Alexander Isak thì xem như cuộc đua “ngã ngũ” và vấn đề chỉ là ai về nhì. Đó là một dự đoán quá sớm và quá vội.

Arsenal có thể đã thua trận nhưng không có nghĩa họ sẽ đứng yên, trong khi Man City vẫn có thể vùng dậy sau 2 thất bại. Khả năng đua vô địch của Chelsea là khá đáng gờm cho tới khi Liam Delap dính chấn thương, nhưng không có Delap thì “The Blues” vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng khác. Tottenham cũng sẽ là một đối thủ cần phải để mắt.

Mùa giải có 38 vòng và vẫn còn 35 vòng đấu nữa để những đối thủ xếp sau gây khó khăn cho Liverpool. Bất ngờ sẽ còn ở phía trước.

Bài học từ MU

Trong lịch sử Premier League, Liverpool là lần thứ 2 có một đội bóng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng Premier League với 2 lần chỉ trong một kỳ. Lần đầu tiên thuộc về Manchester United, và cũng như Liverpool, MU đã làm điều đó với tư cách nhà đương kim vô địch.

Trong mùa hè 2001, Sir Alex Ferguson cảm thấy mình cần một sự thách thức và ông quyết định làm mới đội hình của mình sau khi đã vô địch Premier League 3 năm liền. Sau mùa hè 2000 mua đúng 1 cầu thủ là thủ môn Fabien Barthez, MU tiêu cực kỳ rầm rộ trong hè năm kế tiếp: Ruud Van Nistelrooy gia nhập từ PSV, Juan Veron đầu quân từ Lazio, Diego Forlan đến từ Independiente và Laurent Blanc dù đã già vẫn được chiêu mộ từ Inter Milan.

Juan Veron tốn của MU 28 triệu bảng

Tổng cộng MU chi 58 triệu bảng trong mùa hè 2001. Con số này giờ thì khá khiêm tốn, nhưng khi đó chiếm tới hơn 1/3 doanh thu của cả CLB. Giám đốc điều hành Peter Kenyon mô tả bộ đôi Van Nistelrooy – Veron “sẽ tạo sự khác biệt ngay lập tức”. Trên sóng BBC, cựu cầu thủ Mark Lawrenson nói MU đã là ứng cử viên vô địch trước cả khi mua Veron và Van Nistelrooy. “Với tôi, giờ vấn đề là đội nào sẽ về nhì thôi”.

Đội bóng cũ của Lawrenson, Liverpool, là đội về nhì mùa đó. Nhưng MU không về nhất, thay vào đó tụt xuống tận thứ 3 trong khi Arsenal đăng quang. Van Nistelrooy chơi tốt và ghi 36 bàn ở mọi đấu trường, nhưng Forlan, Veron và Blanc nhìn chung chật vật ở CLB mới dù họ đều có những thời điểm tỏa sáng ngắn hạn.

Chúng ta chưa biết những Isak, Wirtz, Frimpong, Kerkez và Ekitike sẽ có sự nghiệp ra sao ở Liverpool, nhưng mùa đầu chắc chắn sẽ có những chệch choạc nhất định khi họ đến với một tập thể mới. Liverpool đầu tư mạnh tay để cạnh tranh với đối thủ cũng vung tiền rầm rộ là điều nên làm, nhưng không có gì bảo đảm họ sẽ bảo vệ thành công ngôi vương.