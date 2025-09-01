Liverpool thống trị Ngoại hạng Anh: Tại sao Slot phá dỡ di sản Klopp, mua sắm rầm rộ?

🔥 Bối cảnh đặc biệt của Liverpool

Cách đây một năm, chẳng mấy ai còn kỳ vọng vào Liverpool. Các cổ động viên lo lắng, thậm chí hoảng loạn. Đội bóng vừa nói lời chia tay với HLV huyền thoại Jurgen Klopp – biểu tượng gần một thập kỷ của CLB. Dù từng dẫn đầu bảng xếp hạng vào tháng 4, Liverpool kết thúc mùa giải 2023/24 ở vị trí thứ ba do ảnh hưởng của chấn thương, xếp sau Man City và Arsenal.

Liverpool từng mắc sai lầm khi không đầu tư cho HLV Klopp

Thế nhưng, phản ứng của ban lãnh đạo trước mùa hè quan trọng ấy chỉ đơn giản là: “Hãy giữ nguyên đội hình”.

Sau khi không thể chiêu mộ tiền vệ Martin Zubimendi từ Real Sociedad, Liverpool khép lại kỳ chuyển nhượng Hè 2024 một cách mờ nhạt với hai bản hợp đồng: thủ môn Giorgi Mamardashvili (chỉ gia nhập vào Hè 2025) và tiền vệ cánh Federico Chiesa – một cầu thủ có tiền sử chấn thương và chỉ được xem là phương án dự phòng cho Mohamed Salah.

Giới chuyên môn không đánh giá cao những bước đi đó. Liverpool vẫn là đội bóng mạnh thứ ba nước Anh, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đủ sức bứt phá. Nhiều nhà phân tích thậm chí còn dự đoán họ sẽ vắng mặt tại Champions League 2025/26, tức không vào nổi top 4 Ngoại hạng Anh 2024/25.

⚡️ Và rồi... mọi thứ thay đổi

Liverpool nhẹ nhàng đăng quang chức vô địch Premier League thứ 20 trong lịch sử. Sau đó, họ khiến cả châu Âu choáng váng khi chi hơn 300 triệu euro vào chuyển nhượng chỉ trong vài tuần đầu hè. Con số đó có thể vượt mốc 500 triệu euro khi phiên chợ kết thúc.

Vậy, vì sao một CLB nổi tiếng vì mua "hàng ngon - giá rẻ" lại bất ngờ chi đậm như vậy? Câu trả lời đến từ cả khía cạnh tài chính lẫn chiến lược dài hạn.

💰 Liverpool đang chi nhiều nhất vì... họ có thể

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, những bản hợp đồng lớn nhất của Liverpool Hè này gồm: Florian Wirtz (tiền vệ công, Leverkusen): 125 triệu euro Hugo Ekitike (tiền đạo, Frankfurt): 95 triệu euro Milos Kerkez (hậu vệ biên, Bournemouth): 46,9 triệu euro Jeremie Frimpong (hậu vệ biên, Leverkusen): 40 triệu euro Ở chiều ngược lại, họ cũng thu về khoản tiền đáng kể từ: Jarell Quansah (trung vệ, Leverkusen): 35 triệu euro Caoimhin Kelleher (thủ môn, Brentford): 14,8 triệu euro Trent Alexander-Arnold (hậu vệ, Real Madrid): 10 triệu euro Luis Diaz (tiền đạo cánh, Bayern Munich): 75 triệu euro

Nếu các cầu thủ mới đều ký hợp đồng 5 năm, chi phí chuyển nhượng sẽ được phân bổ (amortized) trung bình 61 triệu euro mỗi năm. Trong khi đó, các cầu thủ trưởng thành từ học viện ra đi sẽ đem lại lợi nhuận ghi nhận ngay lập tức trong sổ sách kế toán. Như vậy, về mặt kế toán, Liverpool gần như cân bằng thu chi, dù về mặt hình ảnh là "vung tiền như nước".

Đó là chưa kể tình hình tài chính cực kỳ ổn định. Trong 3 năm qua, hàng loạt CLB Premier League như Chelsea, Man United, Tottenham, Arsenal, West Ham, Brighton, Aston Villa, Newcastle… đều chi tiêu nhiều hơn Liverpool. Riêng Chelsea đã chi nhiều hơn 1 tỷ euro so với Liverpool.

Liverpool mua sắm bạo tay

Ngoài ra, Liverpool còn xây dựng được một khoản “dự phòng an toàn” với quy định lợi nhuận – bền vững (PSR) của giải Ngoại hạng, vốn cho phép CLB lỗ tối đa 120 triệu euro trong 3 năm liên tiếp.

Điều đáng nể: Liverpool là một trong số rất ít đội bóng tại châu Âu hiện vẫn có lợi nhuận, nhờ: + Thu lời từ chuyển nhượng + Mùa giải đầu tiên sân Anfield mở rộng toàn phần, đón hơn 60.000 khán giả mỗi trận + Tiền thưởng lớn từ chức vô địch Premier League và suất dự Champions League + Ký hợp đồng tài trợ mới với Adidas từ mùa này Giám đốc điều hành Billy Hogan từng chia sẻ: “Mùa hè này là kết quả của nhiều năm chuẩn bị”.

🎯 Vì sao Liverpool phải chi mạnh?

Liverpool từng đạt đỉnh cao vào mùa 2021/22, suýt giành cả 4 danh hiệu lớn. Nhưng khi ấy, họ sở hữu một đội hình giàu kinh nghiệm... và cũng đang trên đà lão hóa. Độ tuổi trung bình mùa đó là 27,7, cao thứ tư tại Premier League.

Đỉnh cao sự nghiệp của cầu thủ thường rơi vào 24–28 tuổi, nên việc đội hình đồng loạt già đi là điều tất yếu. Nhưng việc cải tổ đội hình luôn là điều khó khăn, nhất là với đội hình từng thành công rực rỡ.

Đáng tiếc là thời điểm đó, Michael Edwards – giám đốc thể thao huyền thoại – rời CLB. Người thay thế là Julian Ward cũng chỉ gắn bó thêm một mùa trước khi rút lui. Trong gần hai năm, không ai thực sự chịu trách nhiệm dài hạn về chuyển nhượng tại Anfield.

Chỉ đến khi Edwards trở lại với vai trò CEO mảng bóng đá của FSG, Liverpool mới bắt đầu thực hiện “đại cải tổ thật sự”.

Mùa hè 2023, họ làm mới toàn bộ tuyến giữa. Năm nay, họ tiếp tục tập trung vào hậu vệ biên – điểm yếu rõ rệt. Andy Robertson đã 31 tuổi và sa sút phong độ, trong khi Alexander-Arnold ra đi. Những cái tên trẻ như Kerkez (21 tuổi), Frimpong (24 tuổi), Conor Bradley (22 tuổi) sẽ là nhân tố chủ lực cho thế hệ mới.

"Bom tấn" Florian Wirtz được kỳ vọng rất nhiều

💣 Florian Wirtz – Một vụ đầu tư biểu tượng

Việc chi 125 triệu euro cho Florian Wirtz không chỉ là sự thay thế ngắn hạn cho Arnold về mặt sáng tạo mà còn là phương án kế thừa Mohamed Salah dài hạn. Theo thống kê, Wirtz là cầu thủ U22 có chỉ số tấn công tổng hợp cao nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa trước.

Việc Liverpool có thể chiêu mộ một “siêu sao trẻ tuổi” như Wirtz là điều cực hiếm. Những cái tên như Bellingham, Haaland, Mbappe thường chọn Real Madrid, PSG hoặc Man City. Cơ hội lần này đến từ những rối ren tại Bayern và sự im lặng từ các ông lớn khác. Liverpool đã chớp thời cơ.

🧮 Hàng công và những dấu hỏi

Vị trí trung phong hiện là bài toán khó. Đáng tiếc, Diogo Jota đã qua đời, để lại khoảng trống lớn. Liverpool đã mang về Ekitike, và tiếp tục theo đuổi Isak, dù hai cầu thủ này có phong cách khá tương đồng.

Nhiều người đặt câu hỏi: "Tại sao lại mua hai trung phong giống nhau, trong khi hàng thủ và tuyến giữa còn mỏng manh?". Van Dijk đã 34 tuổi, Konate dễ chấn thương và tương lai chưa có gì đảm bảo, và sau sự ra đi của Quansah, họ chỉ còn Joe Gomez (cũng đang chấn thương).

Tuyến giữa, Gravenberch là phát hiện lớn, nhưng cũng chưa có người thay thế nếu anh dính chấn thương. Endo tốt, nhưng không đủ sức đá chính liên tục.

Liverpool đang gặt hái thành công cùng HLV Slot

🌟 Chờ diện mạo mới thời Slot

Một đội hình cũ kỹ, tài chính lành mạnh, ban lãnh đạo mới trở lại và hàng loạt cơ hội bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng – tất cả tạo nên mùa hè chuyển nhượng bùng nổ nhất lịch sử Liverpool.

"Lữ đoàn đỏ" đã sẵn sàng viết nên một chương mới – hoành tráng, dữ dội và đậm chất... Merseyside nhưng không phải của Jurgen Klopp - mà là phiên bản Arne Slot.

Hiện tại sau 3 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh, Liverpool của Slot là đội duy nhất toàn thắng với 9 điểm và ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Điều đó cho thấy sự đúng đắn trong cách chuyển nhượng của đội chủ sân Anfield.