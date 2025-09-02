Liverpool có Isak như "hổ mọc thêm cánh", Slot biến hóa chiến thuật khôn lường

➡️Liverpool có số 9 chất lượng cao

Liverpool cuối cùng cũng có được Isak từ Newcastle với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng, qua đó hoàn tất mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, nơi họ đã chi hơn 400 triệu bảng. Anh sẽ cùng với Salah và Ekitike tạo nên "tam tấu" đáng sợ bậc nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Isak có mặt thì đồng nghĩa Ekitike có thể phải nhường vị trí tiền đạo cắm cho cựu sao Newcastle. Điều này không có gì bất ngờ bởi vào mùa giải trước, Isak là 1 trong những số 9 có phong độ ấn tượng nhất.

Cũng có khả năng HLV Arne Slot sử dụng sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-2-2 để cho Ekitike và Isak cùng nhau đá tiền đạo cắm. Nhưng trong bối cảnh lối chơi của các đội ở Ngoại hạng Anh ngày càng thiên về chuyển đổi trạng thái và pressing với cường độ cao, việc sử dụng hai tiền đạo cùng lúc là hiếm, bởi các đội bóng cần thêm nhân sự ở tuyến giữa.

Nếu HLV Slot giữ nguyên sơ đồ ưa thích là 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, Isak nhiều khả năng sẽ đá tiền đạo cắm một mình, với Ekitike hoặc Gakpo thay nhau đảm nhận cánh trái. Xu hướng thi đấu của Ekitike tương đồng với Gakpo khi thích đi bóng từ cánh trái vào trung lộ để dứt điểm, chính vì vậy anh sẽ không bị đóng đinh ở việc chơi tiền đạo cắm.

Liverpool khả năng cao vẫn chơi với sơ đồ 4-2-3-1 khi có Isak trong đội hình

Liverpool có quyết tâm chinh phục nhiều đấu trường nên đó cũng là 1 phần lý do để họ cần nhiều tiền đạo trong đội hình. Dự kiến "The Kop" có lịch thi đấu dày đặc với khoảng 60 trận nếu tiến xa ở các giải đấu cúp, Ekitike vẫn có cơ hội ra sân thường xuyên. Bản thân Isak chưa từng chơi mùa giải nào vượt quá 50 trận và đã bỏ lỡ 39 trận vì chấn thương kể từ mùa 2022/23.

Ekitike có thể được sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm nhiều hơn dự kiến, thậm chí linh hoạt ở các vị trí khác trên hàng công hoặc lùi sâu hơn. Nên nhớ Liverpool hướng đến mục tiêu cạnh tranh ở mọi mặt trận trong mùa giải 2025/26.

👌Isak và Ekitike có thể trở thành "song sát"?

Trong trường hợp Liverpool xác định để Isak và Ekitike cùng đá tiền đạo cắm, các vệ tinh xung quanh họ cũng phải thay đổi đáng kể. Trong đó, Salah và Wirtz sẽ chơi như 2 tiền vệ tấn tấn công trong sơ đồ 4-2-2-2. Đây sẽ là vai trò mới lạ với Salah, người vốn quen chơi ở vị trí chạy cánh.

Szoboszlai hiện không còn là cầu thủ đương nhiên có suất đá chính như ở mùa giải trước. Anh thậm chí còn phải chơi hậu vệ cánh phải ở trận Liverpool thắng Arsenal vừa qua. Nhưng điều này không đồng nghĩa HLV Slot sẽ bỏ rơi anh trong thời gian tới.

Isak và Ekitike liệu có cùng nhau đá tiền đạo cắm ở Liverpool?

Lý do dẫn tới việc này là bởi Wirtz chưa có màn thể hiện như kỳ vọng. Anh đã đá chính trong cả 3 trận Ngoại hạng Anh, nhưng tiền vệ người Đức vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo. Nếu vẫn mãi "trầm tiếng" như vậy, rất có thể Szoboszlai sẽ đòi lại suất đá chính của Wirtz.