10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hè 2025: Isak số 1, MU & Liverpool mua sắm vô đối

🔄Isak đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng hè 2025

Alexander Isak đã trở thành thương vụ đắt giá nhất của kỳ chuyển nhượng hè 2025 khi anh đến Liverpool trong ngày cuối cùng. Tiền đạo người Thụy Điển làm mọi cách để rời đi và cuối cùng Newcastle phải chấp nhận bán anh với mức giá 144 triệu euro.

Danh sách top 10 phi vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hè 2025 (Transfermarkt thống kê)

Xếp ngay sau Isak là những đồng đội mới của anh trong màu áo Liverpool. Đó là Florian Wirtz (125 triệu euro - hạng 2) và Hugo Ekitike (95 triệu euro - hạng 3).

Trong danh sách top 10 thương vụ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng hè 2025, Liverpool là đội đóng góp nhiều cầu thủ nhất. Đồng thời, "The Kop" là CLB chi nhiều nhất. Chỉ tính riêng Wirtz, Ekitike và Isak đã ngốn của "The Kop" tới 364 triệu euro.

💵MU mua sắm không chịu kém cạnh Liverpool

Một đội bóng Anh khác là MU cũng đóng góp 3 cầu thủ trong danh sách top 10 phi vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hè 2025. Những cái tên đó bao gồm Sesko (76,5 triệu euro - hạng 5), Mbeumo (75 triệu euro - hạng 7) và Cunha (74,2 triệu euro - hạng 8). "Tam tấu" mới này được kỳ vọng giúp đội chủ sân Old Trafford thi đấu "lột xác".

Điều bất ngờ nhất trong danh sách này đó là việc không có cầu thủ nào chuyển đến La Liga. Có thể thấy các đội bóng Tây Ban Nha tỏ ra khá kín tiếng trên thị trường chuyển nhượng hè 2025. Real Madrid là đội chi tiêu nhiều nhất nhưng họ cũng không có bản hợp đồng nào có giá trị quá lớn.

Trong khi đó, các đội bóng Ngoại hạng Anh vẫn giữ truyền thống mua sắm ồ ạt. Trong danh sách top 10 phi vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hè 2025, ngoài những bản hợp đồng mới của Liverpool và MU kể trên, Newcastle và Arsenal cũng có những "bom tấn" của riêng họ. Trong khi Newcastle mua Nick Woltemade với giá 85 triệu euro (hạng 4) từ Stuttgart, thì Arsenal chiêu mộ Zubimendi từ Sociedad với giá 70 triệu euro (hạng 10).