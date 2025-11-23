Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Liverpool khủng hoảng không rõ hồi kết: "Bản án" lơ lửng trên đầu Arne Slot

Sự kiện: Liverpool HLV Arne Slot Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool đã thua tới 6/7 vòng gần nhất và lúc này Arne Slot đang lung lay ghế HLV trưởng nhất từ khi tới CLB.

   

Xuống cấp toàn hệ thống

Còn ai nhớ những tin tức ở giai đoạn mùa hè rằng Liverpool mua được những Florian Wirtz, Jeremie Frimpong hay Hugo Ekitike vì HLV Arne Slot thuyết phục rằng ông biết cách dùng họ? Còn bây giờ xem ra Slot không biết dùng ai trong số đó, có lẽ ngoại trừ Ekitike, và Liverpool đang trải qua một giai đoạn phong độ giống một ứng viên rớt hạng.

Salah, gương mặt tiêu biểu cho cuộc khủng hoảng hiện tại của Liverpool

Salah, gương mặt tiêu biểu cho cuộc khủng hoảng hiện tại của Liverpool

Nhưng không phải các tân binh, những cầu thủ tệ nhất của Liverpool lúc này đều là những con người cũ, và khi họ đồng loạt đá tệ, chỉ có 1 người cần phải bị xem xét: HLV trưởng. Slot là người tung ra các cầu thủ này, là người đề ra đấu pháp dựa trên khả năng của các cầu thủ này, do đó ông phải là người chịu trách nhiệm cho kết quả tệ hại.

Không ít fan Liverpool ngay từ lúc nhìn đội hình đã ngao ngán: Lại Salah, lại Gakpo, lại Mac Allister và lại Konate. 4 cầu thủ đang chơi kém rõ rệt so với mùa trước tiếp tục được đá chính một cách đều đặn, và không ngạc nhiên khi cũng chính 4 cầu thủ này góp phần vào thất bại trước Nottingham Forest với thêm những màn trình diễn dở.

Salah đã không còn tốc độ để vượt qua đa số hậu vệ trái ở Premier League, và có tập gym tốt đến đâu thì Salah giờ gặp một hậu vệ như Milenkovic là xác định bị tông vai giống như xe tải tông. Gakpo thì “một màu”, ngoài bài cắt từ cánh trái vào rồi sút chân phải thì chẳng có gì. Mac Allister thì kém đi rõ rệt và là người để Nico Williams thoát được ở bàn thua thứ 2.

Đứng yên là "tự chôn mình"

Còn Konate thì khỏi phải nói. Các đội giờ xây dựng lối chơi quanh việc khai thác chỉ trung vệ này chứ không cầu thủ Liverpool nào khác. Bóng dài? Nhắm vào Konate. Bật tường? Nhắm vào Konate. Tạt từ cánh? Cứ đưa vào khu vực của Konate. Ném biên? Ném mạnh vào chỗ Konate đang đứng nếu bí.

Chưa nói đến sự mơ hồ tương lai, lúc này Konate đang bộc lộ mọi vệt đen trong chuyên môn

Chưa nói đến sự mơ hồ tương lai, lúc này Konate đang bộc lộ mọi vệt đen trong chuyên môn

Trận nào cũng như trận nào, đối thủ sẽ pressing với các hậu vệ Liverpool khác nhưng để một mình Konate có bóng, và lần nào cũng là Konate chuyền ngang, chuyền về, hoặc chuyền lên hỏng và mất bóng. Mùa trước Trent Alexander-Arnold vẫn còn ở đội để Konate chuyền cho, và Trent chuyền một đường là bóng lên được luôn 40m cuối sân đối thủ. Năm nay thì Konate xử lý bóng có khi còn tồi hơn một số trung vệ đá Championship.

Nếu đã bị bắt bài thì phải thay đổi. Konate tệ? Thử Joe Gomez hay thậm chí Wataru Endo. Gakpo đá kém? Cho Rio Ngumoha vào sớm hơn, hoặc đưa Ekitike dạt sang đó. Salah đá dở? Chiesa từ chối những đợt tập trung tuyển Italia gần đây chỉ vì vẫn mong được đoái hoài sau những nỗ lực không ngừng. Những cầu thủ chơi tệ sẽ còn được trao bao nhiêu cơ hội cho tới khi các dự bị phát ốm vì điều đó và nổi loạn?

Chiesa có lẽ đã phát mệt với việc phải cố gây ấn tượng với Slot mà không được ích gì

Chiesa có lẽ đã phát mệt với việc phải cố gây ấn tượng với Slot mà không được ích gì

Nếu là thời Jurgen Klopp thì Klopp có lẽ đã đưa cả các thành viên đội trẻ lên, trao cho họ cơ hội thi đấu và tin rằng họ sẽ có ích trong ngắn hạn. Đã bị bắt bài thì phải thay đổi, không bằng đấu pháp thì cũng bằng con người, những thay đổi đó có thể chỉ hữu dụng trong vài tuần hay 1-2 tháng nhưng vẫn hơn là thua liên tục vì đi theo cách cũ.

Ít nhất thì sau trận Arne Slot đã không lôi các cầu thủ ra đổ lỗi mà nhận trách nhiệm về mình. Nhưng như thế chưa đủ, ông phải có hành động cụ thể, và điều tốt nhất lúc này là thay đổi phương pháp. Còn nếu không, chính Slot sẽ là người bị Liverpool thay đổi.

8

