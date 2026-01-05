Dự đoán tỷ số vòng 21 Ngoại hạng Anh: Liverpool khó cản Arsenal, top 4 khả quan với MU

Arsenal quyết khuất phục Liverpool

Quãng thời gian Giáng sinh và năm mới từng là thời điểm khiến Arsenal ám ảnh. Họ có một số mùa bóng sảy chân trong thời gian đó, từ đó đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Nhưng tình thế hiện tại đã khác. Arsenal toàn thắng trong cả 5 vòng đấu gần nhất. "Pháo thủ" có thể chỉ thắng nghẹt thở đội bét bảng Wolves 2-1, nhưng khi cần có thể dập tắt chuỗi trận thăng hoa của Aston Villa với thắng lợi 4-1.

Man City đã không thể theo kịp Arsenal trong cuộc chiến giành giật ngôi vương. Đoàn quân Pep Guardiola hiện chỉ có trong tay 42 điểm sau trận hòa trước Chelsea vừa qua, từ đó bị Arsenal bỏ xa với khoảng cách 6 điểm.

Có lẽ Man City đang mong đợi Liverpool ngăn chặn đà thăng tiến của Arsenal ở trận đấu tới (3h, 9/1). Nhưng không ít fan "The Kop" hiện còn tỏ ra bi quan trong cuộc chiến không cân sức này.

Arsenal không hề e ngại Liverpool

Arsenal đã gần như thoát khỏi khủng hoảng nhân sự sau cơn "bão" chấn thương. Trong khi đó, Liverpool chưa có đội hình tốt nhất với việc Isak, Endo và Ekitike chấn thương. Salah hiện chưa thể trở lại đội vì bận thi đấu tại CAN Cup.

Phong độ của Liverpool trong thời gian qua cũng vô cùng bất ổn. Họ chỉ có được 2 điểm sau 2 trận gặp Fulham và Leeds vừa qua, những đối thủ có trình độ thua kém nhiều "The Kop".

Trong trận lượt đi, Liverpool xuất sắc thắng Arsenal 1-0. Nhưng thật khó để kịch bản ấy tái diễn vào thời điểm Arsenal thăng hoa như hiện nay.

Man City nếu có thắng Brighton (2h30, 8/1) cũng chỉ gây ra chút áp lực tới Arsenal. Nếu không cẩn thận, đoàn quân HLV Pep Guardiola sẽ phải trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng.

Brighton có phong độ cũng không ổn. Nhưng họ không hề sợ Man City. Bằng chứng là trong 3 lần gần nhất chạm mặt "The Citizens", Brighton thắng tới 2 trận và không nhận thất bại nào.

MU vẫn có cửa vào top 4

Vòng 20 chứng kiến Chelsea hòa Man City 1-1. Kết quả đó không tệ, nhất là sau khi CLB thành London mới sa thải HLV Maresca. Nhưng việc này khiến họ không thể bứt phá trong cuộc đua vào top 4 Ngoại hạng Anh.

Chelsea sắp đấu Fulham (2h30, 8/1). Không ai đảm bảo cho việc Chelsea sẽ có kết quả tốt, bởi Fulham vừa qua hòa 2-2 Liverpool, từ đấy đánh dấu trận bất bại thứ 4 liên tiếp (2 thắng, 2 hòa).

MU hưởng lợi từ việc đó dù cho họ cũng chỉ hòa Leeds United 1-1 gần đây. "Quỷ đỏ" hiện có cùng 31 điểm với Chelsea, xếp dưới bởi kém hiệu số bàn thắng - bàn thua (+4 so với +11).

MU chưa bị bỏ lại trong cuộc đua vào top 4

Trong trường hợp Liverpool và Chelsea cùng thua ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" sẽ có cơ hội lớn chen chân vào top 4. Nên nhớ ở vòng đấu này, MU chỉ phải đối đầu Burnley (3h15, 8/1).

MU cần 3 điểm hơn bao giờ hết để thúc đẩy tinh thần toàn đội vào thời điểm khó khăn về mặt phong độ và nhân sự. Burnley là "con mồi" ngon hơn bao giờ hết.

Burnley đã không thắng trong 11 trận liên tiếp. Ở trận lượt đi, dù thi đấu nỗ lực nhưng Burnley lại thua MU với tỷ số 2-3. Những con số này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của dàn sao Burnley.