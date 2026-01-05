Dự đoán tỷ số vòng 21 Ngoại hạng Anh: Liverpool khó cản Arsenal, top 4 khả quan với MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Dự đoán tỷ số vòng 21 Ngoại hạng Anh: Liverpool khó cản Arsenal, top 4 khả quan với MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester United

Arsenal sẽ tiến gần hơn đến giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nếu đánh bại Liverpool ở vòng 21 tới đây.

   

Arsenal quyết khuất phục Liverpool

Quãng thời gian Giáng sinh và năm mới từng là thời điểm khiến Arsenal ám ảnh. Họ có một số mùa bóng sảy chân trong thời gian đó, từ đó đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Nhưng tình thế hiện tại đã khác. Arsenal toàn thắng trong cả 5 vòng đấu gần nhất. "Pháo thủ" có thể chỉ thắng nghẹt thở đội bét bảng Wolves 2-1, nhưng khi cần có thể dập tắt chuỗi trận thăng hoa của Aston Villa với thắng lợi 4-1. 

Man City đã không thể theo kịp Arsenal trong cuộc chiến giành giật ngôi vương. Đoàn quân Pep Guardiola hiện chỉ có trong tay 42 điểm sau trận hòa trước Chelsea vừa qua, từ đó bị Arsenal bỏ xa với khoảng cách 6 điểm. 

Có lẽ Man City đang mong đợi Liverpool ngăn chặn đà thăng tiến của Arsenal ở trận đấu tới (3h, 9/1). Nhưng không ít fan "The Kop" hiện còn tỏ ra bi quan trong cuộc chiến không cân sức này. 

Arsenal không hề e ngại Liverpool

Arsenal không hề e ngại Liverpool

Arsenal đã gần như thoát khỏi khủng hoảng nhân sự sau cơn "bão" chấn thương. Trong khi đó, Liverpool chưa có đội hình tốt nhất với việc Isak, Endo và Ekitike chấn thương. Salah hiện chưa thể trở lại đội vì bận thi đấu tại CAN Cup.

Phong độ của Liverpool trong thời gian qua cũng vô cùng bất ổn. Họ chỉ có được 2 điểm sau 2 trận gặp Fulham và Leeds vừa qua, những đối thủ có trình độ thua kém nhiều "The Kop".

Trong trận lượt đi, Liverpool xuất sắc thắng Arsenal 1-0. Nhưng thật khó để kịch bản ấy tái diễn vào thời điểm Arsenal thăng hoa như hiện nay.

Man City nếu có thắng Brighton (2h30, 8/1) cũng chỉ gây ra chút áp lực tới Arsenal. Nếu không cẩn thận, đoàn quân HLV Pep Guardiola sẽ phải trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng. 

Brighton có phong độ cũng không ổn. Nhưng họ không hề sợ Man City. Bằng chứng là trong 3 lần gần nhất chạm mặt "The Citizens", Brighton thắng tới 2 trận và không nhận thất bại nào. 

MU vẫn có cửa vào top 4

Vòng 20 chứng kiến Chelsea hòa Man City 1-1. Kết quả đó không tệ, nhất là sau khi CLB thành London mới sa thải HLV Maresca. Nhưng việc này khiến họ không thể bứt phá trong cuộc đua vào top 4 Ngoại hạng Anh. 

Chelsea sắp đấu Fulham (2h30, 8/1). Không ai đảm bảo cho việc Chelsea sẽ có kết quả tốt, bởi Fulham vừa qua hòa 2-2 Liverpool, từ đấy đánh dấu trận bất bại thứ 4 liên tiếp (2 thắng, 2 hòa).

MU hưởng lợi từ việc đó dù cho họ cũng chỉ hòa Leeds United 1-1 gần đây. "Quỷ đỏ" hiện có cùng 31 điểm với Chelsea, xếp dưới bởi kém hiệu số bàn thắng - bàn thua (+4 so với +11). 

MU chưa bị bỏ lại trong cuộc đua vào top 4

MU chưa bị bỏ lại trong cuộc đua vào top 4

Trong trường hợp Liverpool và Chelsea cùng thua ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" sẽ có cơ hội lớn chen chân vào top 4. Nên nhớ ở vòng đấu này, MU chỉ phải đối đầu Burnley (3h15, 8/1). 

MU cần 3 điểm hơn bao giờ hết để thúc đẩy tinh thần toàn đội vào thời điểm khó khăn về mặt phong độ và nhân sự. Burnley là "con mồi" ngon hơn bao giờ hết. 

Burnley đã không thắng trong 11 trận liên tiếp. Ở trận lượt đi, dù thi đấu nỗ lực nhưng Burnley lại thua MU với tỷ số 2-3. Những con số này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của dàn sao Burnley. 

Dự đoán tỷ số vòng 21 Ngoại hạng Anh

Ngày 7/1

3h: West Ham 1-1 Nottingham Forest

Ngày 8/1

2h30: Crystal Palace 1-2 Aston Villa

2h30: Fulham 0-2 Chelsea

2h30: Brentford 2-2 Sunderland

2h30: Bournemouth 1-1 Tottenham

2h30: Man City 2-2 Brighton

2h30: Everton 2-0 Wolves

3h15: Burnley 1-2 MU

3h15: Newcastle 2-0 Leeds

Ngày 9/1

3h: Arsenal 2-1 Liverpool

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ
Barcelona chưa chốt mua đứt Rashford, hé lộ lý do ngôi sao sẽ bị trả về MU
Barcelona chưa chốt mua đứt Rashford, hé lộ lý do ngôi sao sẽ bị trả về MU

Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Barcelona chưa chắc chắn mua đứt tiền đạo Marcus Rashford dù cho anh có nhiều cống hiến cho đội chủ sân Camp Nou.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/01/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN