Trực tiếp bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: "Lữ đoàn đỏ" không nên mua Semenyo (Ngoại hạng Anh)
(22h, 22/11, vòng 12) Cựu sao Ngoại hạng Anh cho rằng Semenyo không phải ưu tiên của Liverpool ở các kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Premier League | 22h, 22/11 | SVĐ Anfield
Điểm
Alisson
Jones
Konate
Van Dijk
Robertson
Mac Allister
Gravenberch
Szoboszlai
Gakpo
Salah
Isak
Điểm
Sels
Savona
Murillo
Milenkovic
Williams
Sangare
Anderson
Ndoye
Gibbs-White
Hutchinson
Jesus
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
"Lữ đoàn đỏ" được khuyên không nên mua Semenyo
Trên Team Talk, cựu hậu vệ Chelsea và West Ham, Scott Minto khẳng định Liverpool "cần" ký hợp đồng với trung vệ Marc Guehi (Crystal Palace) thay vì Antoine Semenyo (Bournemouth) trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.
Trước đó, truyền thông đã hé lộ về mức phí giải phóng của Semenyo với Bournemouth vào khoảng 65 triệu bảng và nhiều đội bóng lớn như Liverpool, Tottenham, Man City rất quan tâm tới ngôi sao chạy cánh người Ghana.
Liverpool không còn đường lùi
Sau 2 chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid, Liverpool nhanh chóng trở lại mặt đất với trận thua thảm Man City 0-3. Thất bại này đánh dấu trận thua thứ 5 trong 6 vòng đấu gần nhất của họ tại Ngoại hạng Anh.
Hệ quả tất yếu, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh hiện đang kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm. Trước tình cảnh đó, họ phải tận dụng triệt để những vòng đấu cuối cùng của năm 2025, đặc biệt trên sân Anfield, để giành điểm số tối đa và níu kéo hy vọng bảo vệ thành công ngôi vương. Vì thế, thắng trận trước Nottingham là mệnh lệnh đối với thầy trò Arne Slot.
Thầy trò Slot coi chừng "cú sốc Anfield" tái hiện
Nottingham Forest có những kỷ niệm đẹp về chuyến đi gần nhất đến Anfield khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 vào tháng 9/2024. Hiện tại, họ đã trải qua biến động trên băng ghế chỉ đạo khi được dẫn dắt bởi HLV Sean Dyche, vị "thuyền trưởng" thứ 3 trong mùa giải 2025/26.
Đáng chú ý, Nottingham Forest chỉ thua 1 trong 5 trận dưới thời Sean Dyche và giành 2 chiến thắng. Trận hòa 2-2 trước MU và chiến thắng 3-1 gần đây nhất trước Leeds đã giúp Nottingham có thêm động lực vươn lên.
