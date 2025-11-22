Trực tiếp bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: "Lữ đoàn đỏ" không nên mua Semenyo (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 22/11 | SVĐ Anfield Liverpool 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm Alisson Jones Konate Van Dijk Robertson Mac Allister Gravenberch Szoboszlai Gakpo Salah Isak Điểm Sels Savona Murillo Milenkovic Williams Sangare Anderson Ndoye Gibbs-White Hutchinson Jesus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Jones, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Salah, Isak Sels, Savona, Murillo, Milenkovic, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hutchinson, Jesus

"Lữ đoàn đỏ" được khuyên không nên mua Semenyo

Trên Team Talk, cựu hậu vệ Chelsea và West Ham, Scott Minto khẳng định Liverpool "cần" ký hợp đồng với trung vệ Marc Guehi (Crystal Palace) thay vì Antoine Semenyo (Bournemouth) trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Trước đó, truyền thông đã hé lộ về mức phí giải phóng của Semenyo với Bournemouth vào khoảng 65 triệu bảng và nhiều đội bóng lớn như Liverpool, Tottenham, Man City rất quan tâm tới ngôi sao chạy cánh người Ghana.

Liverpool không còn đường lùi

Sau 2 chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid, Liverpool nhanh chóng trở lại mặt đất với trận thua thảm Man City 0-3. Thất bại này đánh dấu trận thua thứ 5 trong 6 vòng đấu gần nhất của họ tại Ngoại hạng Anh.

Hệ quả tất yếu, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh hiện đang kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm. Trước tình cảnh đó, họ phải tận dụng triệt để những vòng đấu cuối cùng của năm 2025, đặc biệt trên sân Anfield, để giành điểm số tối đa và níu kéo hy vọng bảo vệ thành công ngôi vương. Vì thế, thắng trận trước Nottingham là mệnh lệnh đối với thầy trò Arne Slot.

Thầy trò Slot coi chừng "cú sốc Anfield" tái hiện

Nottingham Forest có những kỷ niệm đẹp về chuyến đi gần nhất đến Anfield khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 vào tháng 9/2024. Hiện tại, họ đã trải qua biến động trên băng ghế chỉ đạo khi được dẫn dắt bởi HLV Sean Dyche, vị "thuyền trưởng" thứ 3 trong mùa giải 2025/26.

Đáng chú ý, Nottingham Forest chỉ thua 1 trong 5 trận dưới thời Sean Dyche và giành 2 chiến thắng. Trận hòa 2-2 trước MU và chiến thắng 3-1 gần đây nhất trước Leeds đã giúp Nottingham có thêm động lực vươn lên.