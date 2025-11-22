Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: "Lữ đoàn đỏ" không nên mua Semenyo (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Nottingham Forest Liverpool

(22h, 22/11, vòng 12) Cựu sao Ngoại hạng Anh cho rằng Semenyo không phải ưu tiên của Liverpool ở các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

   

Premier League | 22h, 22/11 | SVĐ Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: "Lữ đoàn đỏ" không nên mua Semenyo (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: "Lữ đoàn đỏ" không nên mua Semenyo (Ngoại hạng Anh) - 1
Nottingham Forest
(H1: 0-0)
Đội hình

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: "Lữ đoàn đỏ" không nên mua Semenyo (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Jones, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Salah, Isak
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: "Lữ đoàn đỏ" không nên mua Semenyo (Ngoại hạng Anh) - 1
Sels, Savona, Murillo, Milenkovic, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hutchinson, Jesus

"Lữ đoàn đỏ" được khuyên không nên mua Semenyo

Trên Team Talk, cựu hậu vệ Chelsea và West Ham, Scott Minto khẳng định Liverpool "cần" ký hợp đồng với trung vệ Marc Guehi (Crystal Palace) thay vì Antoine Semenyo (Bournemouth) trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Trước đó, truyền thông đã hé lộ về mức phí giải phóng của Semenyo với Bournemouth vào khoảng 65 triệu bảng và nhiều đội bóng lớn như Liverpool, Tottenham, Man City rất quan tâm tới ngôi sao chạy cánh người Ghana.

Liverpool không còn đường lùi

Sau 2 chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid, Liverpool nhanh chóng trở lại mặt đất với trận thua thảm Man City 0-3. Thất bại này đánh dấu trận thua thứ 5 trong 6 vòng đấu gần nhất của họ tại Ngoại hạng Anh.

Hệ quả tất yếu, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh hiện đang kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm. Trước tình cảnh đó, họ phải tận dụng triệt để những vòng đấu cuối cùng của năm 2025, đặc biệt trên sân Anfield, để giành điểm số tối đa và níu kéo hy vọng bảo vệ thành công ngôi vương. Vì thế, thắng trận trước Nottingham là mệnh lệnh đối với thầy trò Arne Slot.

Thầy trò Slot coi chừng "cú sốc Anfield" tái hiện

Nottingham Forest có những kỷ niệm đẹp về chuyến đi gần nhất đến Anfield khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 vào tháng 9/2024. Hiện tại, họ đã trải qua biến động trên băng ghế chỉ đạo khi được dẫn dắt bởi HLV Sean Dyche, vị "thuyền trưởng" thứ 3 trong mùa giải 2025/26. 

Đáng chú ý, Nottingham Forest chỉ thua 1 trong 5 trận dưới thời Sean Dyche và giành 2 chiến thắng. Trận hòa 2-2 trước MU và chiến thắng 3-1 gần đây nhất trước Leeds đã giúp Nottingham có thêm động lực vươn lên. 

Trực tiếp bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: "Lữ đoàn đỏ" không nên mua Semenyo (Ngoại hạng Anh) - 1

Dự đoán tỷ số trận HOT Ngoại hạng Anh: Chelsea gặp "mồi ngon", Liverpool vất vả
Dự đoán tỷ số trận HOT Ngoại hạng Anh: Chelsea gặp "mồi ngon", Liverpool vất vả

(Nhận định bóng đá Burnley - Chelsea, 19h30, 22/11 và Liverpool - Nottingham, 22h, 22/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh) Chelsea sẽ gặp "con mồi ưa thích"...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

22/11/2025 15:40 PM (GMT+7)
