Làn sóng sa thải HLV ở Ngoại hạng Anh: Arne Slot cẩn thận nối gót Maresca - Amorim

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Làn sóng sa thải HLV ở Ngoại hạng Anh: Arne Slot cẩn thận nối gót Maresca - Amorim

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea Manchester United

Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn hỗn loạn hiếm thấy, khi “hiệu ứng sa thải HLV” lan rộng trong nhóm "Big 6". Sau Chelsea và MU, những cái tên tưởng chừng an toàn ở Liverpool hay Tottenham cũng bắt đầu rung chuyển.

   

🔥 Maresca – Amorim “bay ghế”: Lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn

Premier League mùa này đang vận hành theo một quy luật tàn khốc: không có chỗ cho sự kiên nhẫn. Chelsea là đội khởi đầu cho chuỗi biến động khi quyết định sa thải HLV Enzo Maresca ngay sau vòng 19 Ngoại hạng Anh. Dù từng được kỳ vọng sẽ mang đến lối chơi hiện đại và ổn định lâu dài, Maresca vẫn không thoát khỏi áp lực khổng lồ từ thành tích thiếu thuyết phục và sự bất ổn kéo dài của “The Blues”.

Chelsea sa thải HLV Maresca, MU làm điều tương tự với Amorim

Chelsea sa thải HLV Maresca, MU làm điều tương tự với Amorim

Ngay vòng đấu kế tiếp, đến lượt Manchester United đưa ra quyết định gây chấn động: chia tay Ruben Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa kịp để lại nhiều dấu ấn thì đã trở thành nạn nhân tiếp theo của vòng xoáy sa thải. Việc hai đội bóng lớn liên tiếp “trảm tướng” cho thấy các ông chủ sẵn sàng hành động nhanh – thậm chí là tàn nhẫn – để cứu vãn mục tiêu mùa giải.

Thông điệp được gửi đi cực kỳ rõ ràng: danh tiếng không còn là lá chắn, và quá trình xây dựng dài hạn không còn được ưu tiên.

⚠️ Liverpool hụt hơi: Slot đối diện áp lực chưa từng có

Trong bối cảnh ấy, Liverpool đang nổi lên như cái tên tiếp theo có nguy cơ bị cuốn vào làn sóng sa thải. HLV Arne Slot bước vào mùa giải với rất nhiều kỳ vọng, đặc biệt sau khi ban lãnh đạo “Lữ đoàn đỏ” mạnh tay chi tới 465 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè – con số thuộc hàng cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

HLV Slot cũng đang phải đối diện với áp lực

HLV Slot cũng đang phải đối diện với áp lực

Thế nhưng, những gì Liverpool thể hiện lại không tương xứng với khoản đầu tư khổng lồ đó. Sau chặng lượt đi, đội chủ sân Anfield đã gần như sớm bị loại khỏi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, điều không thể chấp nhận với một CLB luôn đặt mục tiêu cao nhất.

Lối chơi thiếu ổn định, khả năng kiểm soát trận đấu giảm sút, cùng những khoảnh khắc mất tập trung ở hàng thủ khiến Liverpool liên tục đánh rơi điểm số. Trận hòa đáng tiếc trước Fulham ở vòng 20 là minh chứng rõ nét: kiểm soát thế trận nhưng không thể kết liễu đối thủ, để rồi tự làm khó mình trong cuộc đua top đầu.

⏰ Đại chiến Arsenal: “Cửa tử” mở ra với Arne Slot

Áp lực dành cho Arne Slot sẽ đạt đỉnh ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, khi Liverpool chạm trán Arsenal lúc 3h ngày 9/1 (giờ Hà Nội). Đây không chỉ là trận đấu mang ý nghĩa điểm số, mà còn có thể trở thành trận cầu định đoạt tương lai của Slot.

Một thất bại trước Arsenal sẽ khiến Liverpool tụt lại sâu hơn trên BXH, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về năng lực cầm quân của HLV người Hà Lan. Trong bối cảnh Chelsea và MU đã “ra tay” cực nhanh với Maresca và Amorim, không có gì đảm bảo Liverpool sẽ tiếp tục kiên nhẫn nếu kịch bản xấu xảy ra.

Nội bộ CLB được cho là vẫn ủng hộ Slot, nhưng ở Premier League, niềm tin luôn đi kèm điều kiện. Và điều kiện đó chính là kết quả trên sân cỏ – thứ Liverpool đang thiếu một cách đáng báo động.

Điều tương tự với HLV Frank ở Tottenham

Điều tương tự với HLV Frank ở Tottenham

💣 Tottenham tụt dốc không phanh, Thomas Frank còn thời gian?

Không chỉ Liverpool, Tottenham cũng đang đứng trước nguy cơ thay tướng chỉ sau nửa mùa giải. Dưới thời HLV Thomas Frank, "Spurs" hiện xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng, vị trí hoàn toàn trái ngược với tham vọng Big 6 mà CLB theo đuổi.

Phong độ gần đây càng khiến người hâm mộ lo lắng: 5 vòng đấu gần nhất, Tottenham chỉ thắng đúng 1 trận. Đội bóng thiếu sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự, thường xuyên đánh mất thế trận trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Áp lực đang đè nặng lên ban lãnh đạo Tottenham, khi mùa giải có nguy cơ trôi vào ngõ cụt nếu không có thay đổi mạnh mẽ. Đã xuất hiện nhiều quan điểm cho rằng sa thải HLV là cách duy nhất để cứu vãn mùa giải, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong bối cảnh “hiệu ứng trảm tướng” lan rộng ở Ngoại hạng Anh, Thomas Frank rõ ràng không thể đứng ngoài vòng xoáy ấy. Chỉ cần vài kết quả xấu nữa, chiếc ghế của ông có thể lung lay dữ dội.

Premier League đang chứng kiến một thực tế khắc nghiệt: Big 6 không còn chỗ cho sai lầm kéo dài. Maresca và Amorim đã trở thành nạn nhân, và Slot cùng Frank đang bị đặt dưới kính hiển vi. Trong cuộc chơi đỉnh cao này, đôi khi chỉ cần một trận thua – mọi thứ có thể là dấu chấm hết.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/01/2026 14:50 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN