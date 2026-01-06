Làn sóng sa thải HLV ở Ngoại hạng Anh: Arne Slot cẩn thận nối gót Maresca - Amorim

🔥 Maresca – Amorim “bay ghế”: Lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn

Premier League mùa này đang vận hành theo một quy luật tàn khốc: không có chỗ cho sự kiên nhẫn. Chelsea là đội khởi đầu cho chuỗi biến động khi quyết định sa thải HLV Enzo Maresca ngay sau vòng 19 Ngoại hạng Anh. Dù từng được kỳ vọng sẽ mang đến lối chơi hiện đại và ổn định lâu dài, Maresca vẫn không thoát khỏi áp lực khổng lồ từ thành tích thiếu thuyết phục và sự bất ổn kéo dài của “The Blues”.

Chelsea sa thải HLV Maresca, MU làm điều tương tự với Amorim

Ngay vòng đấu kế tiếp, đến lượt Manchester United đưa ra quyết định gây chấn động: chia tay Ruben Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa kịp để lại nhiều dấu ấn thì đã trở thành nạn nhân tiếp theo của vòng xoáy sa thải. Việc hai đội bóng lớn liên tiếp “trảm tướng” cho thấy các ông chủ sẵn sàng hành động nhanh – thậm chí là tàn nhẫn – để cứu vãn mục tiêu mùa giải.

Thông điệp được gửi đi cực kỳ rõ ràng: danh tiếng không còn là lá chắn, và quá trình xây dựng dài hạn không còn được ưu tiên.

⚠️ Liverpool hụt hơi: Slot đối diện áp lực chưa từng có

Trong bối cảnh ấy, Liverpool đang nổi lên như cái tên tiếp theo có nguy cơ bị cuốn vào làn sóng sa thải. HLV Arne Slot bước vào mùa giải với rất nhiều kỳ vọng, đặc biệt sau khi ban lãnh đạo “Lữ đoàn đỏ” mạnh tay chi tới 465 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè – con số thuộc hàng cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

HLV Slot cũng đang phải đối diện với áp lực

Thế nhưng, những gì Liverpool thể hiện lại không tương xứng với khoản đầu tư khổng lồ đó. Sau chặng lượt đi, đội chủ sân Anfield đã gần như sớm bị loại khỏi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, điều không thể chấp nhận với một CLB luôn đặt mục tiêu cao nhất.

Lối chơi thiếu ổn định, khả năng kiểm soát trận đấu giảm sút, cùng những khoảnh khắc mất tập trung ở hàng thủ khiến Liverpool liên tục đánh rơi điểm số. Trận hòa đáng tiếc trước Fulham ở vòng 20 là minh chứng rõ nét: kiểm soát thế trận nhưng không thể kết liễu đối thủ, để rồi tự làm khó mình trong cuộc đua top đầu.

⏰ Đại chiến Arsenal: “Cửa tử” mở ra với Arne Slot

Áp lực dành cho Arne Slot sẽ đạt đỉnh ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, khi Liverpool chạm trán Arsenal lúc 3h ngày 9/1 (giờ Hà Nội). Đây không chỉ là trận đấu mang ý nghĩa điểm số, mà còn có thể trở thành trận cầu định đoạt tương lai của Slot.

Một thất bại trước Arsenal sẽ khiến Liverpool tụt lại sâu hơn trên BXH, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về năng lực cầm quân của HLV người Hà Lan. Trong bối cảnh Chelsea và MU đã “ra tay” cực nhanh với Maresca và Amorim, không có gì đảm bảo Liverpool sẽ tiếp tục kiên nhẫn nếu kịch bản xấu xảy ra.

Nội bộ CLB được cho là vẫn ủng hộ Slot, nhưng ở Premier League, niềm tin luôn đi kèm điều kiện. Và điều kiện đó chính là kết quả trên sân cỏ – thứ Liverpool đang thiếu một cách đáng báo động.

Điều tương tự với HLV Frank ở Tottenham

💣 Tottenham tụt dốc không phanh, Thomas Frank còn thời gian?

Không chỉ Liverpool, Tottenham cũng đang đứng trước nguy cơ thay tướng chỉ sau nửa mùa giải. Dưới thời HLV Thomas Frank, "Spurs" hiện xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng, vị trí hoàn toàn trái ngược với tham vọng Big 6 mà CLB theo đuổi.

Phong độ gần đây càng khiến người hâm mộ lo lắng: 5 vòng đấu gần nhất, Tottenham chỉ thắng đúng 1 trận. Đội bóng thiếu sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự, thường xuyên đánh mất thế trận trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Áp lực đang đè nặng lên ban lãnh đạo Tottenham, khi mùa giải có nguy cơ trôi vào ngõ cụt nếu không có thay đổi mạnh mẽ. Đã xuất hiện nhiều quan điểm cho rằng sa thải HLV là cách duy nhất để cứu vãn mùa giải, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong bối cảnh “hiệu ứng trảm tướng” lan rộng ở Ngoại hạng Anh, Thomas Frank rõ ràng không thể đứng ngoài vòng xoáy ấy. Chỉ cần vài kết quả xấu nữa, chiếc ghế của ông có thể lung lay dữ dội.

Premier League đang chứng kiến một thực tế khắc nghiệt: Big 6 không còn chỗ cho sai lầm kéo dài. Maresca và Amorim đã trở thành nạn nhân, và Slot cùng Frank đang bị đặt dưới kính hiển vi. Trong cuộc chơi đỉnh cao này, đôi khi chỉ cần một trận thua – mọi thứ có thể là dấu chấm hết.