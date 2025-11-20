Báo Đức chỉ trích Salah ích kỷ, "bom tấn" Wirtz khó hòa nhập ở Liverpool

⚠️ Vì Florian Wirtz, báo Đức chỉ trích Salah

Florian Wirtz gia nhập Liverpool với mức giá 116 triệu bảng Anh vào mùa hè vừa qua. Tại thời điểm thương vụ hoàn thành, đây là kỷ lục chuyển nhượng Anh trước khi bị đồng đội mới Alexander Isak vượt qua với mức phí 125 triệu bảng. Chỉ trong một mùa hè, Liverpool lần lượt thiết lập kỷ lục mới rồi sau đó tự phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Salah (bên phải) khiến quá trình hòa nhập của Wirtz gặp khó

Tờ Sport Bild cho rằng Salah đang cản trở Wirtz và các tân binh khác. Tờ báo Đức nhận định: “Salah bỏ qua Wirtz và không giúp các tân binh trị giá gần nửa tỷ euro tỏa sáng”.

Tờ báo này đưa ra dẫn chứng: Mùa này, Salah có 3 đường kiến tạo, tất cả cho những cầu thủ lâu năm tại Liverpool. Vì thế, ký giả của tờ Bild gọi Salah là “vấn đề lớn” cho đội và Wirtz, với sự “bướng bỉnh” gây tranh cãi trong phòng thay đồ.

👑 “Salah – nhà vua ngáng đường tương lai”

Tờ Sport Bild viết: “Anh ấy là vua của nhà vô địch, với màn trình diễn chói sáng ở nhiều mùa giải đã qua. Nhưng dường như Salah đang cản trở khởi đầu thành công của các tân binh đắt giá Liverpool đem về trong mùa hè. Tương lai của Wirtz – người được kỳ vọng dẫn dắt hàng công "Lữ đoàn đỏ" vì thế đang bị ảnh hưởng".

Tờ báo Đức cũng đặt câu hỏi: “Ai sẽ hạ bệ Salah? CLB, HLV hay các đồng đội?” và dự đoán Salah có thể chuyển sang Saudi Arabia vào mùa hè 2026.

Salah có tầm ảnh hưởng to lớn ở Liverpool

⚽ Hiệu suất của Wirtz bị chỉ trích

Trước đợt FIFA Days tháng 11, Liverpool thua Man City 0-3. Bình luận viên Gary Neville bình luận trên podcast:

- “Wirtz trông như một cậu bé ngoài sân. Cậu ta có giá 116 triệu bảng mà chưa thể hiện được gì”.

- “Wirtz là cầu thủ Đức xuất sắc, nhưng hiện tại còn xa chuẩn mực thể lực và tinh thần cần thiết tại giải Ngoại hạng Anh”.

Florian Wirtz, Salah và Liverpool sẽ có cơ hội “nói bằng sân cỏ” khi tiếp Nottingham Forest vào thứ Bảy này tại Premier League. Trận đấu diễn ra lúc 22h ngày 22/11 (giờ Hà Nội). Lúc này Liverpool đang xếp thứ 8, kém đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm.