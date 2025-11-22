Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Florian Wirtz 116 triệu bảng báo tin dữ, Liverpool méo mặt vì "Virus FIFA"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool HLV Arne Slot
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Màn trình diễn của Florian Wirtz kể từ khi gia nhập Liverpool vốn đã không được như kỳ vọng của giới mộ điệu. Đã thế, ngôi sao người Đức lại vừa báo tin dữ cho HLV Arne Slot sau loạt trận ĐTQG tháng 11.

   

🩺 Ác mộng Liverpool của Florian Wirtz chưa dừng lại

Florian Wirtz tiếp tục gặp khó khăn trong giai đoạn đầu sự nghiệp ở Anh. Theo đó, HLV Arne Slot xác nhận tiền vệ trị giá 116 triệu bảng sẽ vắng mặt trong trận Liverpool tiếp Nottingham Forest ở vòng 12 Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy tới (22h ngày 22/11 - giờ Hà Nội).

Liverpool sẽ thiếu vắng Florian Wirtz khoảng 3 tuần

Liverpool sẽ thiếu vắng Florian Wirtz khoảng 3 tuần

Chiến lược gia người Hà Lan cho biết cầu thủ này gặp “vấn đề cơ bắp”, nhưng không tiết lộ thời gian hồi phục. Chấn thương xảy ra sau khi Wirtz để lại ấn tượng mạnh trong màu áo đội tuyển Đức ở đợt tập trung quốc tế vừa qua.

⚠️ Vắng Wirtz, Liverpool đối mặt khủng hoảng nhân sự

Slot cập nhật tình hình sức khỏe đội bóng trong buổi họp báo ngày thứ Sáu, 21/11. Ngoài Wirtz, Conor Bradley cũng gặp vấn đề cơ bắp trong đợt tập trung quốc tế. HLV Liverpool cho biết ông dự kiến cầu thủ Bắc Ireland này sẽ phải nghỉ ít nhất ba tuần tới.

Thiếu vắng họ sẽ gây đau đầu cho việc chọn đội hình, khi Jeremie Frimpong vẫn chấn thương đùi từ trận thắng Eintracht Frankfurt 5-1 tháng trước. Dominik Szoboszlai và Curtis Jones đã thi đấu ở vị trí hậu vệ phải mùa này, nhưng hiện đội hình không còn hậu vệ phải chính thức nào.

Trong khoảng thời gian Wirtz và Bradley vắng mặt, Liverpool sẽ trải qua chuỗi trận vô cùng cam go. Họ lần lượt gặp Nottingham Forest, PSV, West Ham, Sunderland, Leeds và Inter Milan. Ngoài ra, lịch thi đấu ở FA Cup cũng đang chờ đợi đoàn quân của HLV Slot.

Không có Wirtz khiến cuộc khủng hoảng nhân sự của Liverpool thêm trầm trọng

Không có Wirtz khiến cuộc khủng hoảng nhân sự của Liverpool thêm trầm trọng

💪 Slot dự kiến Wirtz trở lại trong vòng ba tuần

Dù không đưa ra thời gian chính xác cho Florian Wirtz, HLV Slot gợi ý tiền vệ người Đức sẽ trở lại sớm hơn Bradley. Tin tích cực là thủ môn Alisson Becker đủ thể lực ra sân gặp Nottingham Forest, lần đầu tiên kể từ khi chấn thương cơ đùi ở trận thua Galatasaray hồi tháng 9.

HLV Slot nói về tình hình Wirtz và Bradley: “Cả hai đều vấn đề cơ bắp. Tôi không mong Conor Bradley có thể trở lại trong vòng 22 ngày tới. Có thể cậu ấy trở lại cuối thời gian đó trừ khi xảy ra điều kỳ diệu.

Florian sẽ trở lại sớm hơn, tùy diễn biến nhưng không lâu đâu. Jeremie cũng nghỉ tương tự, có lẽ sẽ vắng mặt ba tuần nữa. Thật thú vị xem ai sẽ đá hậu vệ phải. Curtis Jones đã thay thế mùa trước và Joe Gomez cũng từng chơi, nhưng anh ấy chỉ hoàn thành 90 phút trong năm 2025, nên yêu cầu thi đấu 6 trận trong 22 ngày là vô cùng rủi ro”.

Các nhà chuyên môn cho rằng Wirtz khó lòng hòa nhập với môi trường Ngoại hạng Anh

Các nhà chuyên môn cho rằng Wirtz khó lòng hòa nhập với môi trường Ngoại hạng Anh

🏋️ Liệu Wirtz đã sẵn sàng cho Premier League?

HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann bảo vệ cầu thủ của mình: “Chúng ta đều biết Florian Wirtz có thể làm được gì, và bình thường thôi khi một cầu thủ trẻ trải qua giai đoạn sa sút. Chúng ta không thể mong cậu ấy chơi đỉnh cao liên tục ba năm. Thay vào đó, hãy hỗ trợ cậu ấy để giải tỏa áp lực, và Liverpool cũng nên giúp bằng cách tận dụng những cơ hội Wirtz tạo ra”.

Lời bảo vệ từ HLV tuyển Đức khó làm giảm chỉ trích nhắm vào Wirtz tại Liverpool. Nhiều người nghi ngờ anh chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu thể chất khắc nghiệt của Premier League. Sau trận thua 0-3 trên sân của Man City, bình luận viên Gary Neville nhận xét Wirtz trông như “cậu bé con”.

Dù chấn thương trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc là chuyện thường, nếu Wirtz tiếp tục gặp các vấn đề nhỏ, các chuyên gia sẽ càng có cớ để chỉ trích anh. Nếu dự đoán của Slot đúng, Wirtz sẽ trở lại đội hình Liverpool chậm nhất là chuyến làm khách Champions League gặp Inter Milan (3h ngày 10/12).

21/11/2025 23:14 PM (GMT+7)
