Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Tan nát Anfield (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Nottingham Forest
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 12 Ngoại hạng Anh) Liverpool đã không thắng Nottingham Forest mùa trước và mùa này họ tiếp tục gặp khó khăn trước đối thủ này.

   

Liverpool thay 5 vị trí trong đội hình trận này, trong đó có sự trở lại của thủ môn Alisson, Szoboszlai xuống đá hậu vệ phải do thiếu người và Curtis Jones thế chỗ cho đội trưởng tuyển Hungary, còn Alexander Isak đá chính trên hàng công. Nottingham trong khi đó giữ nguyên đội hình trận thắng Leeds vòng trước.

Murillo tận dụng khoảnh khắc không bị kèm trong pha phạt góc để mở điểm cho Nottingham Forest

Murillo tận dụng khoảnh khắc không bị kèm trong pha phạt góc để mở điểm cho Nottingham Forest

Liverpool tấn công từ đầu và ở phút thứ 8 Mac Allister đã 2 lần sút bóng trúng người các cầu thủ Nottingham dù ở vị trí thuận lợi. Salah ở phút 15 đã đi bóng rất khéo trước tận 3 cầu thủ Nottingham, nhưng Kerkez lại sút vọt xà khi đón quả căng vào. 

Dù vậy Liverpool vẫn có những thoáng nơm nớp lo âu ở tuyến sau, phút 20 Mac Allister đã may mắn không bị thổi penalty cho pha dẫm vào Sangare từ phía sau trong khu cấm địa. Nhưng tới phút 33, Nottingham đá phạt góc và Murillo đã đoạt bóng hai để tung cú sút vào góc xa đánh bại Alisson.

2 phút sau bàn mở tỷ số, Nottingham ăn mừng khi Igor Jesus ghi bàn sau một quả tạt vào, nhưng bàn thắng bị tước bỏ do VAR xác định Konate phá bóng trúng tay tiền đạo người Brazil. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Liverpool đã có 2 cơ hội nhưng Mac Allister đánh đầu lẫn Salah trivela đều không thắng được Matz Sels.

Hiệp 2 Liverpool nhập cuộc mà không có thay đổi gì, và sự kém cỏi của họ cũng không thay đổi. Ngay sau khi bắt đầu hiệp, Nottingham đánh cánh trái và Neco Williams đã thoát qua Mac Allister trước khi trả bóng cho Savonna dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. 

Nottingham ghi thêm 2 bàn nữa ở hiệp 2 trong khi làm các chân sút Liverpool khổ sở

Nottingham ghi thêm 2 bàn nữa ở hiệp 2 trong khi làm các chân sút Liverpool khổ sở

Liverpool vô cùng bế tắc ngay cả sau khi thay người, và Salah khi có cơ hội thì hoặc sút ra ngoài, hoặc bị Milenkovic cho ăn một cú tông như va vào xe tải khi ở thế đối mặt thủ môn. Nottingham phòng ngự khá ung dung và đến phút 78, dự bị Hutchinson đã lừa qua Robertson trước khi sút ở góc hẹp. Alisson cản phá được, nhưng không ai bên phía Liverpool đứng gần để ngăn Gibbs-White đá bồi quá đỗi thoải mái trong khu 16m50.

Thắng 3-0, Nottingham Forest đã thoát khỏi khu vực xuống hạng sau khi thay tướng. Còn Liverpool, thay tướng có lẽ là điều nên làm khi họ đã tụt hẳn xuống nửa dưới BXH.

Tỷ số trận đấu: Liverpool 0-3 Nottingham Forest.

Ghi bàn (kiến tạo): Murillo 33', Savonna 46' (Neco Williams), Gibbs-White 78'

Đội hình xuất phát: 

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Van Dijk, Konate, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Gakpo, Isak, Salah.

Nottingham Forest: Sels, WIlliams, Murillo, Milenkovic, Savona, Sangare, Anderson, Dominguez, Gibbs-White, Ndoye, I. Jesus.

Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Tan nát Anfield (Ngoại hạng Anh) - 3 Liverpool Nottingham Forest Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Tan nát Anfield (Ngoại hạng Anh) - 4

Sút khung thành
20(3)
13(7)
Thời gian kiểm soát bóng
75%
25%
Phạm lỗi
11
8
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
2
Phạt góc
8
6
Cứu thua
4
3
Liverpool Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Tan nát Anfield (Ngoại hạng Anh) - 5 vs Kết quả bóng đá Liverpool - Nottingham Forest: Tan nát Anfield (Ngoại hạng Anh) - 6 Nottingham Forest

Điểm

Alisson 6.9

Jones 7.3

Konate 6.6

Van Dijk 7.4

Kerkez 6.3

Mac Allister 6.5

Thẻ vàng Gravenberch 6.4

Szoboszlai 7.1

Gakpo 6.6

Salah 6.8

Isak 6.0

Điểm

7.2Sels

8.3Savonna Ghi bàn

9.1Murillo Ghi bàn

7.8Milenkovic

7.9Williams Kiến tạo

7.0Sangare

7.7Anderson

6.8Ndoye

7.1Gibbs-White Ghi bàn

6.4Dominguez

6.1Jesus

Thay người

Ekitike 6.5

Thẻ vàngChiesa 6.8

Robertson 6.9

Ngumoha 6.7

Thay người

7.0Hutchinson

6.5Yates

6.6Hudson-Odoi

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

-22/11/2025 22:55 PM (GMT+7)
