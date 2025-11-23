Liverpool thua liên tiếp, HLV Arne Slot và Van Dijk nói gì về phong độ thảm hại?

Vòng trước Liverpool đã thua 0-3, nhưng là trước ứng viên vô địch Man City và trên sân Etihad. Vòng này họ cũng thua 0-3, nhưng là trước đội đứng ở nhóm xuống hạng Nottingham Forest, và ngay trên sân nhà Anfield. Đây đã là thất bại thứ 6/7 vòng Premier League gần nhất của nhà ĐKVĐ và phần lớn CĐV đã bỏ về sau khi Morgan Gibbs-White ghi bàn thứ 3 của trận đấu khi thời gian sắp sang phút 80.

Arne Slot nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình

Sau trận thua đậm, HLV Arne Slot đã bày tỏ sự hối tiếc và nhận trách nhiệm cho thất bại này. Ông nói: “Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng. Và nhiệm vụ của tôi là phát huy tối đa khả năng của họ. Hiện tại tôi chưa làm được điều đó, nên đây là trách nhiệm của tôi”.

HLV Arne Slot

“Tôi đã cố gắng thực hiện một vài thay đổi nhưng nó không hiệu quả. Thật đáng thất vọng, đó luôn là lỗi của tôi. Các cầu thủ đã chơi đầy cố gắng, tôi không thể trách họ về trận thua này. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày, việc có những cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm luôn rất hữu ích, nhưng hiện tại mọi thứ chưa đi đúng hướng”.

Van Dijk: “Có sự hồi hộp trong đội bóng này”

Sau trận đấu, trung vệ đội trưởng đã nán lại và có nhiều chia sẻ với các phóng viên về thất bại vừa diễn ra. Van Dijk cho biết đội nhà đã thủng lưới quá nhiều bàn thắng dễ dàng.

“Tôi nghĩ trong khoảng 30 phút đầu, chúng tôi chơi tốt và tạo ra những cơ hội rõ ràng. Họ lại ghi bàn từ một tình huống cố định; bạn có thể tự hỏi liệu cầu thủ đó có đứng chắn tầm nhìn của Alisson hay không, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận và chúng tôi bị dẫn 0-1. Nhìn chung, toàn đội đã không đủ tốt trong những pha tranh chấp, những tình huống bóng hai. Chúng tôi quá vội vàng. Hiện tại thực sự là một giai đoạn rất khó khăn”, Van Dijk nói.

Van Dijk và hàng phòng ngự Liverpool tiếp tục để thủng lưới

Anh sau đó thừa nhận đang có sự hồi hộp về mặt tâm lý của các cầu thủ trong đội, nhưng không quá rõ ràng. “Đúng là có sự căng thẳng sau khi chúng tôi thủng lưới. Bạn có thể cảm nhận rằng toàn đội muốn đẩy nhanh mọi thứ sau bàn thua, cố tìm bàn gỡ càng sớm càng tốt. Đó là một phản ứng rất con người khi bạn đang ở trong giai đoạn khó khăn”, anh chia sẻ.

“Tôi không nghĩ có sự lo lắng trước các tình huống cố định, bởi trước đó chúng tôi đều hóa giải được. Rõ ràng chúng tôi đang ở trong một thời điểm vô cùng khó khăn và phải tự thoát ra. Nhưng không thể vượt qua nó chỉ bằng cách nói suông. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi đứng đây trả lời các anh vì đó là việc tôi phải làm, chứ tôi muốn giải quyết mọi chuyện cùng đội bóng trên sân hơn”.

Van Dijk cũng nói anh nhận trách nhiệm cho kết quả của đội, nhưng nhấn mạnh rằng có tinh thần trách nhiệm là điều cần thiết cho toàn đội để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Anh nói: “Tôi nhận trách nhiệm. Nhưng tôi nghĩ toàn đội, không chỉ những người đá chính mà cả các cầu thủ dự bị, cũng phải nhận trách nhiệm, bởi bóng đá là môn thể thao tập thể, chúng tôi cùng làm mọi thứ và cần tất cả đều đạt phong độ tốt nhất. Muốn giành chiến thắng, bạn phải biết đứng ra nhận trách nhiệm”.