Liverpool đã thoát khủng hoảng, hay vẫn như cũ trước thềm đại chiến Man City?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Werder Bremen vs Wolfsburg
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Paris FC vs Rennes
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Liverpool đã thoát khủng hoảng, hay vẫn như cũ trước thềm đại chiến Man City?

Sự kiện: Bài đặc biệt Liverpool HLV Arne Slot
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Man City ở Premier League (23h30, 9/11) bằng 2 trận thắng quan trọng (và không thủng lưới) liên tiếp. Vậy là thầy trò Arne Slot đã thoát khỏi cơn khủng hoảng kỳ lạ (thua 6/7 trận ngay trước đó)?

   

Đây chính là bước ngoặt để nhà vô địch Premier League khôi phục địa vị? Hay “thuốc thử” Man City sẽ đưa Liverpool trở về với tình trạng cũ? Đây có thể là thời điểm quyết định cả mùa bóng của Liverpool!

Sự trùng hợp làm giới hâm mộ Liverpool phấn khích

Cũng vào khoảng này năm ngoái, Liverpool thắng Real Madrid tại sân nhà Anfield, ở vòng bảng Champions League. Chỉ vài ngày sau, Liverpool đụng độ ĐKVĐ Man City – khi ấy là đối thủ sừng sỏ nhất, đang giữ kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch nước Anh. Tiếp tục hưng phấn sau trận thắng Real, Liverpool quật đổ Man City, và đấy chính là bước ngoặt đưa thầy trò Arne Slot thẳng tiến đến ngôi vô địch Premier League 2025.

Liverpool đánh bại Real Madrid ở Champions League

Liverpool đánh bại Real Madrid ở Champions League

Bây giờ, Liverpool lại gặp và thắng Real tại Champions League, ngay trước trận gặp Man City tại Premier League. Chiến thắng năm nay trước Real, do hoàn cảnh đặc biệt của Liverpool, xem ra còn quan trọng hơn cả chiến thắng vào tháng 11 năm ngoái. Và tiếp theo vẫn sẽ là sự lặp lại, mà giới hâm mộ Liverpool đang sốt ruột hy vọng: thắng tiếp Man City?

Có một nét chuyên môn cực kỳ quan trọng mà nếu Liverpool có thể lặp lại, thì đấy mới là điều đáng nể nhất, quan trọng nhất. Và trong trường hợp như thế, đấy sẽ là câu khẳng định thuyết phục mà Liverpool đưa ra: “Chúng tôi đã trở lại”!

Ở trận thắng Real tại Champions League hôm giữa tuần, Liverpool đã chế ngự hoàn toàn cả 3 ngôi sao tấn công khét tiếng bên phía đối phương là Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham. Một mình Mbappe đã có 13 bàn ở La Liga mùa này – cũng chẳng kém gì Erling Haaland với 13 bàn cho Man City tại Premier League. Tính thêm Bellingham và Vinicius thì đấy là hàng công đã ghi đến 20 bàn sau 11 vòng, bằng đúng tổng số bàn thắng của Man City ở Premier League hiện thời.

Ngoài Haaland, chưa có cầu thủ nào khác ghi được nhiều hơn 1 bàn cho Man City ở Premier League mùa này. Hẳn nhiên, việc quan trọng nhất của Liverpool trong cuộc đại chiến sắp tới là vô hiệu hóa Haaland. Họ có làm được như thế, sau khi đã vô hiệu hóa được cả bộ ba Mbappe, Vinicius, Bellingham của Real Madrid?

Những lựa chọn thành công của Arne Slot

Rất mạnh đã đành, nhưng Real Madrid còn là một trong những đội bóng thành công nhất châu Âu suốt từ đầu mùa đến nay. Họ thắng đến 13/14 trận tính chung mọi giải, gồm cả trận El Clasico, trước chuyến làm khách tại Liverpool.

HLV Slot gây ấn tượng trong màn đấu trí với Alonso

HLV Slot gây ấn tượng trong màn đấu trí với Alonso

Còn Aston Villa là đội đã thắng liên tiếp 4 trận ở Premier League – 2 “nạn nhân” gần nhất là Tottenham và Man City – trước khi gặp Liverpool. Một mặt, Liverpool vừa liên tiếp thắng 2 đối thủ mạnh đang có phong độ rất cao ấy. Mặt khác, đấy đều là những chiến thắng đáng tôn trọng, bởi Slot phải đưa ra những quyết định rất khó khăn, và rút cuộc ông đã thành công.

Đáng ghi nhận nhất là quyết định dùng lại các nhân vật cũ, đã giúp Liverpool thành công ở mùa trước: bộ ba Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister ở hàng tiền vệ và cặp hậu vệ cánh Conor Bradley, Andy Robertson.

Mùa trước, Bradley đã tỏa sáng ở trận thắng Real tại Champions League. Hôm giữa tuần, anh còn tỏ ra xuất sắc hơn, đáng gọi là cầu thủ hay nhất trận. Bàn thắng duy nhất của Liverpool thì được ghi bởi Mac Allister (anh cũng ghi bàn vào lưới Real mùa trước), từ pha sú phạt do Szoboszlai thực hiện.

Gọi là chọn lựa khó khăn bởi Slot đã phải loay hoay với rất nhiều giải pháp khác nhau cho 2 vị trí hậu vệ cánh của Liverpool mùa này. Tiền vệ cũng vậy: cứ phải ưu tiên một chỗ cho Florian Wirtz, từ đó phá vỡ công thức cũ vốn đã hợp lý và ăn ý với nhau.

Vừa muốn dùng lại hàng tiền vệ cũ, vừa không muốn bỏ phí Wirtz, thì hàng tiền đạo lại trở nên quá chật chội. Ai cũng biết: Liverpool mùa này chi đến gần nửa tỷ bảng để mua sắm hàng loạt ngôi sao mới. Không thể mua mà không dùng. Khó cho Slot ở chỗ ấy. Cũng chính vì vậy, vấn đề đặt ra sau 2 trận thắng Villa, Real là: tiếp theo sẽ như thế nào?

Việc quan trọng nhất của Slot trong những tuần lễ vừa qua là làm sao kéo Liverpool ra khỏi cơn khủng hoảng. Bước đầu, ông đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Việc ngay lúc này: làm sao biến những trận thắng Villa, Real thành bệ phóng để Liverpool bay bổng trong trận quyết đấu sắp tới. Chỉ một chiến thắng nữa thôi là Slot coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng... quá khó. Man City cũng đang có phong độ tốt, đã vươn lên vị trí nhì bảng ở Premier League và cũng vừa có chiến thắng quan trọng ở Champions League (trước Borussia Dortmund).

Dù sao đi nữa, ít ra thì Slot (và Liverpool nói chung) cũng đang có tinh thần tốt. Họ sẽ tự tin hơn trong cuộc quyết đấu sắp tới.

Chiến thuật là chuyện lâu dài, phòng thủ chắc là việc trước mắt

Có quá nhiều nguyên nhân khiến Wirtz không thể đứng ở vị trí tiền vệ “số 10” như kế hoạch của Slot. Anh chưa thể hòa nhập với tốc độ cao và sự quyết liệt của các hàng thủ ở Premier League.

Wirtz trước đây chưa hề đá vai trò ấy. Liverpool bây giờ cũng chưa hề chơi quanh – phục vụ hoặc thụ hưởng – vai trò ấy. Đã vậy, câu chuyện hòa nhập không chỉ gồm Wirtz và các cầu thủ cũ của Liverpool. Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Alexander Isak, Hugo Ekitike đều chỉ vừa đến từ các CLB khác nhau.

Liverpool cần cải thiện khả năng phòng ngự

Liverpool cần cải thiện khả năng phòng ngự

Trên lý thuyết, kế hoạch của Slot (dùng Wirtz như một tiền vệ “số 10”) chẳng phải không hay. Nhưng kế hoạch ấy dứt khoát là không khả thi vào lúc này. Đây là vấn đề chiến thuật, đòi hỏi thời gian. Và đấy là lý do vì sao nhiều người không tin rằng Liverpool đã “thoát khủng hoảng”.

Chẳng lẽ Slot cứ mãi dùng lại công thức cũ, gồm những cầu thủ cũ (như đã nêu)? Vả lại, không hề đảm bảo hễ Liverpool dùng lại hàng tiền vệ Gravenberch – Szoboszlai – Mac Allister, và cặp hậu vệ cánh Robertson – Bradley, thì họ sẽ lại chiến thắng. Bóng đá, cũng như như cuộc sống, chẳng bao giờ đơn giản như vậy.

Cũng có lập luận: khi Wirtz được đẩy lên vị trí tiền đạo cánh trái thì điều quan trọng là anh vẫn phát huy được tính sáng tạo trong cách di chuyển có vẻ tự do. Đấy cũng là những gì Slot chờ đợi nơi cầu thủ này, dù anh không nhất thiết phải đá ở hàng tiền vệ. Dùng Wirtz như thế, thì hàng tiền vệ đủ chỗ cho bộ ba cũ. Slot chỉ phải chọn giữa Mohamed Salah, Cody Gakpo, Wirtz cho 2 vị trí tiền đạo cánh và quyết định sẽ được dựa vào phong độ cụ thể.

Đến đây, câu chuyện rẽ sang hướng khác: bài bản chiến thuật chỉ trở nên ổn thỏa nếu Liverpool không thủng lưới sớm. Họ thủng lưới ở các phút thứ 9, 14, 2, 5 trong 4 trận thua liên tiếp trước Crystal Palace, Chelsea, MU, Brentford ở Premier League. Hoàn cảnh trận đấu trở nên khác hẳn, và dĩ nhiên kế hoạch chiến thuật trở nên phá sản trong hoàn cảnh ấy. Vậy, hóa ra sự thành bại của Liverpool nằm ở khả năng phòng ngự của hàng thủ, hơn là bài bản tấn công với hàng loạt ngôi sao mới, và vai trò gây tranh cãi của Wirtz?

Trong 2 trận đấu vừa qua, Liverpool luôn giữ nguyên mành lưới. Đấy có thể đã là câu trả lời. Nhưng câu trả lời chi thuyết phục hoàn toàn nếu Liverpool giữ được mành lưới ở trận kế tiếp. Người ta vẫn nói: điều gì xảy ra 3 lần liên tiếp, thì tất phải có quy luật đi kèm! Đấy có lẽ là đề tài đáng theo dõi nhất trong cuộc đụng độ Man City – Liverpool sắp tới. Hẳn nhiên rồi. Không ngăn cản được Haaland ghi bàn, thì mọi kế hoạch chuyên môn của Slot đâu còn giá trị gì nữa!

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kinh Thi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/11/2025 07:49 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Bài đặc biệt
Xem thêm
Tin liên quan
Bài đặc biệt Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN