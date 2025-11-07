Liverpool đã thoát khủng hoảng, hay vẫn như cũ trước thềm đại chiến Man City?

Đây chính là bước ngoặt để nhà vô địch Premier League khôi phục địa vị? Hay “thuốc thử” Man City sẽ đưa Liverpool trở về với tình trạng cũ? Đây có thể là thời điểm quyết định cả mùa bóng của Liverpool!

Sự trùng hợp làm giới hâm mộ Liverpool phấn khích

Cũng vào khoảng này năm ngoái, Liverpool thắng Real Madrid tại sân nhà Anfield, ở vòng bảng Champions League. Chỉ vài ngày sau, Liverpool đụng độ ĐKVĐ Man City – khi ấy là đối thủ sừng sỏ nhất, đang giữ kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch nước Anh. Tiếp tục hưng phấn sau trận thắng Real, Liverpool quật đổ Man City, và đấy chính là bước ngoặt đưa thầy trò Arne Slot thẳng tiến đến ngôi vô địch Premier League 2025.

Liverpool đánh bại Real Madrid ở Champions League

Bây giờ, Liverpool lại gặp và thắng Real tại Champions League, ngay trước trận gặp Man City tại Premier League. Chiến thắng năm nay trước Real, do hoàn cảnh đặc biệt của Liverpool, xem ra còn quan trọng hơn cả chiến thắng vào tháng 11 năm ngoái. Và tiếp theo vẫn sẽ là sự lặp lại, mà giới hâm mộ Liverpool đang sốt ruột hy vọng: thắng tiếp Man City?

Có một nét chuyên môn cực kỳ quan trọng mà nếu Liverpool có thể lặp lại, thì đấy mới là điều đáng nể nhất, quan trọng nhất. Và trong trường hợp như thế, đấy sẽ là câu khẳng định thuyết phục mà Liverpool đưa ra: “Chúng tôi đã trở lại”!

Ở trận thắng Real tại Champions League hôm giữa tuần, Liverpool đã chế ngự hoàn toàn cả 3 ngôi sao tấn công khét tiếng bên phía đối phương là Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham. Một mình Mbappe đã có 13 bàn ở La Liga mùa này – cũng chẳng kém gì Erling Haaland với 13 bàn cho Man City tại Premier League. Tính thêm Bellingham và Vinicius thì đấy là hàng công đã ghi đến 20 bàn sau 11 vòng, bằng đúng tổng số bàn thắng của Man City ở Premier League hiện thời.

Ngoài Haaland, chưa có cầu thủ nào khác ghi được nhiều hơn 1 bàn cho Man City ở Premier League mùa này. Hẳn nhiên, việc quan trọng nhất của Liverpool trong cuộc đại chiến sắp tới là vô hiệu hóa Haaland. Họ có làm được như thế, sau khi đã vô hiệu hóa được cả bộ ba Mbappe, Vinicius, Bellingham của Real Madrid?

Những lựa chọn thành công của Arne Slot

Rất mạnh đã đành, nhưng Real Madrid còn là một trong những đội bóng thành công nhất châu Âu suốt từ đầu mùa đến nay. Họ thắng đến 13/14 trận tính chung mọi giải, gồm cả trận El Clasico, trước chuyến làm khách tại Liverpool.

HLV Slot gây ấn tượng trong màn đấu trí với Alonso

Còn Aston Villa là đội đã thắng liên tiếp 4 trận ở Premier League – 2 “nạn nhân” gần nhất là Tottenham và Man City – trước khi gặp Liverpool. Một mặt, Liverpool vừa liên tiếp thắng 2 đối thủ mạnh đang có phong độ rất cao ấy. Mặt khác, đấy đều là những chiến thắng đáng tôn trọng, bởi Slot phải đưa ra những quyết định rất khó khăn, và rút cuộc ông đã thành công.

Đáng ghi nhận nhất là quyết định dùng lại các nhân vật cũ, đã giúp Liverpool thành công ở mùa trước: bộ ba Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister ở hàng tiền vệ và cặp hậu vệ cánh Conor Bradley, Andy Robertson.

Mùa trước, Bradley đã tỏa sáng ở trận thắng Real tại Champions League. Hôm giữa tuần, anh còn tỏ ra xuất sắc hơn, đáng gọi là cầu thủ hay nhất trận. Bàn thắng duy nhất của Liverpool thì được ghi bởi Mac Allister (anh cũng ghi bàn vào lưới Real mùa trước), từ pha sú phạt do Szoboszlai thực hiện.

Gọi là chọn lựa khó khăn bởi Slot đã phải loay hoay với rất nhiều giải pháp khác nhau cho 2 vị trí hậu vệ cánh của Liverpool mùa này. Tiền vệ cũng vậy: cứ phải ưu tiên một chỗ cho Florian Wirtz, từ đó phá vỡ công thức cũ vốn đã hợp lý và ăn ý với nhau.

Vừa muốn dùng lại hàng tiền vệ cũ, vừa không muốn bỏ phí Wirtz, thì hàng tiền đạo lại trở nên quá chật chội. Ai cũng biết: Liverpool mùa này chi đến gần nửa tỷ bảng để mua sắm hàng loạt ngôi sao mới. Không thể mua mà không dùng. Khó cho Slot ở chỗ ấy. Cũng chính vì vậy, vấn đề đặt ra sau 2 trận thắng Villa, Real là: tiếp theo sẽ như thế nào?

Việc quan trọng nhất của Slot trong những tuần lễ vừa qua là làm sao kéo Liverpool ra khỏi cơn khủng hoảng. Bước đầu, ông đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Việc ngay lúc này: làm sao biến những trận thắng Villa, Real thành bệ phóng để Liverpool bay bổng trong trận quyết đấu sắp tới. Chỉ một chiến thắng nữa thôi là Slot coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng... quá khó. Man City cũng đang có phong độ tốt, đã vươn lên vị trí nhì bảng ở Premier League và cũng vừa có chiến thắng quan trọng ở Champions League (trước Borussia Dortmund).

Dù sao đi nữa, ít ra thì Slot (và Liverpool nói chung) cũng đang có tinh thần tốt. Họ sẽ tự tin hơn trong cuộc quyết đấu sắp tới.

Chiến thuật là chuyện lâu dài, phòng thủ chắc là việc trước mắt

Có quá nhiều nguyên nhân khiến Wirtz không thể đứng ở vị trí tiền vệ “số 10” như kế hoạch của Slot. Anh chưa thể hòa nhập với tốc độ cao và sự quyết liệt của các hàng thủ ở Premier League.

Wirtz trước đây chưa hề đá vai trò ấy. Liverpool bây giờ cũng chưa hề chơi quanh – phục vụ hoặc thụ hưởng – vai trò ấy. Đã vậy, câu chuyện hòa nhập không chỉ gồm Wirtz và các cầu thủ cũ của Liverpool. Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Alexander Isak, Hugo Ekitike đều chỉ vừa đến từ các CLB khác nhau.

Liverpool cần cải thiện khả năng phòng ngự

Trên lý thuyết, kế hoạch của Slot (dùng Wirtz như một tiền vệ “số 10”) chẳng phải không hay. Nhưng kế hoạch ấy dứt khoát là không khả thi vào lúc này. Đây là vấn đề chiến thuật, đòi hỏi thời gian. Và đấy là lý do vì sao nhiều người không tin rằng Liverpool đã “thoát khủng hoảng”.

Chẳng lẽ Slot cứ mãi dùng lại công thức cũ, gồm những cầu thủ cũ (như đã nêu)? Vả lại, không hề đảm bảo hễ Liverpool dùng lại hàng tiền vệ Gravenberch – Szoboszlai – Mac Allister, và cặp hậu vệ cánh Robertson – Bradley, thì họ sẽ lại chiến thắng. Bóng đá, cũng như như cuộc sống, chẳng bao giờ đơn giản như vậy.

Cũng có lập luận: khi Wirtz được đẩy lên vị trí tiền đạo cánh trái thì điều quan trọng là anh vẫn phát huy được tính sáng tạo trong cách di chuyển có vẻ tự do. Đấy cũng là những gì Slot chờ đợi nơi cầu thủ này, dù anh không nhất thiết phải đá ở hàng tiền vệ. Dùng Wirtz như thế, thì hàng tiền vệ đủ chỗ cho bộ ba cũ. Slot chỉ phải chọn giữa Mohamed Salah, Cody Gakpo, Wirtz cho 2 vị trí tiền đạo cánh và quyết định sẽ được dựa vào phong độ cụ thể.

Đến đây, câu chuyện rẽ sang hướng khác: bài bản chiến thuật chỉ trở nên ổn thỏa nếu Liverpool không thủng lưới sớm. Họ thủng lưới ở các phút thứ 9, 14, 2, 5 trong 4 trận thua liên tiếp trước Crystal Palace, Chelsea, MU, Brentford ở Premier League. Hoàn cảnh trận đấu trở nên khác hẳn, và dĩ nhiên kế hoạch chiến thuật trở nên phá sản trong hoàn cảnh ấy. Vậy, hóa ra sự thành bại của Liverpool nằm ở khả năng phòng ngự của hàng thủ, hơn là bài bản tấn công với hàng loạt ngôi sao mới, và vai trò gây tranh cãi của Wirtz?

Trong 2 trận đấu vừa qua, Liverpool luôn giữ nguyên mành lưới. Đấy có thể đã là câu trả lời. Nhưng câu trả lời chi thuyết phục hoàn toàn nếu Liverpool giữ được mành lưới ở trận kế tiếp. Người ta vẫn nói: điều gì xảy ra 3 lần liên tiếp, thì tất phải có quy luật đi kèm! Đấy có lẽ là đề tài đáng theo dõi nhất trong cuộc đụng độ Man City – Liverpool sắp tới. Hẳn nhiên rồi. Không ngăn cản được Haaland ghi bàn, thì mọi kế hoạch chuyên môn của Slot đâu còn giá trị gì nữa!