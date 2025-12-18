Dự đoán tỷ số U22 Thái Lan - U22 Việt Nam: Chờ thầy Kim hóa "Vua Midas" đoạt HCV (SEA Games)

Thống kê của U22 Thái Lan và U22 Việt Nam ở SEA Games 33

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan bước đến chung kết SEA Games 33 với thành tích toàn diện. Đôi bên đều ghi nhiều bàn thắng, thủng lưới chỉ 1 lần và toàn thắng sau 3 trận. Việc này giúp 2 đội có sự tự tin lớn trước cuộc đấu quyết định ở thánh địa Rajamangala.

U22 Việt Nam sẵn sàng chinh phục HCV SEA Games ngay trên đất của người Thái

U22 Thái Lan có lợi thế chơi trên sân nhà, nhưng U22 Việt Nam không hề lo sợ. Bản lĩnh của đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã được rèn giũa ở giải U23 Đông Nam Á, Panda Cup 2025 trước khi bước tới SEA Games 33. Chính vì vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc không hề lo lắng dù phải gặp đối thủ nào.

Thành quả lớn đáng chờ đợi HLV Kim Sang Sik. Ông sẽ hoàn tất cú hat-trick danh hiệu với bóng đá Việt Nam trong năm 2025 nếu cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Trước đây, chiến lược gia sinh năm 1976 vô địch AFF Cup và giải U23 Đông Nam Á.

Đội bóng Thứ hạng ở vòng bảng SEA Games 33 Số trận Số trận thắng Số bàn thắng Số bàn thua U22 Thái Lan Hạng 1 3 3 10 1 U22 Việt Nam Hạng 1 3 3 6 1

Phong độ của U22 Thái Lan và U22 Việt Nam

Kết quả thi đấu của U22 Thái Lan và U22 Việt Nam ở SEA Games 33 U22 Thái Lan U22 Việt Nam U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia U22 Thái Lan 3-0 U22 Singapore U22 Timor Leste 1-6 U22 Thái Lan U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam

U22 Thái Lan có những trận đấu vòng bảng vô cùng tưng bừng khi liên tục "hủy diệt" U22 Timor Leste và U22 Singapore. Nhưng đến trận bán kết, họ lại chỉ thắng U22 Malaysia với tỷ số 1-0. Nhưng không thể đánh giá thấp đội chủ nhà SEA Games 33, bởi rất có thể U22 Thái Lan giấu bài để gây ra bất ngờ cho U22 Việt Nam ở chung kết.

Trong khi đó, U22 Việt Nam không có sự khởi đầu thực sự thuận lợi ở SEA Games 33 khi chỉ thắng U22 Lào với tỷ số 2-1. Nhưng càng về sau, đoàn quân HLV Kim Sang Sik càng thể hiện sự tiến bộ. Hàng thủ bớt mắc sai lầm, trong khi hàng công tận dụng cơ hội tốt hơn. U22 Việt Nam thực sự đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đánh lớn cuối cùng.

Lịch sử đối đầu giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam

Ngày thi đấu Trận đấu 11/5/2023 U22 Việt Nam 1-1 U22 Thái Lan 21/2/2019 U22 Việt Nam 0-0 U22 Thái Lan 19/6/2012 U22 Thái Lan 1-2 U22 Việt Nam

Phân tích cầu thủ chủ chốt

U22 Thái Lan

1) Yotsakorn Burapha: Chân sút này của U22 Thái Lan đã ghi tới 6 bàn cho "tiểu Voi chiến" ở SEA Games 33. Anh sở hữu khả năng độc lập tác chiến ấn tượng khi cao tới 1m84, sút tốt bằng cả 2 chân. Phần lớn các pha tấn công của U22 Thái Lan đều hướng mục tiêu về Burapha.

Burapha có phong độ ghi bàn rất đáng sợ

2) Siraphop Wandee: Wandee có phong cách thi đấu giống Đình Bắc, khi anh vừa nhanh nhẹn, dứt điểm tốt và vừa có kỹ thuật ấn tượng. Wandee hỗ trợ rất tốt cho Burapha, từ đó biến hàng công của U22 Thái Lan trở thành nỗi sợ của mọi đối thủ.

3) Kakana Khamyok: Khả năng kết nối các tuyến của U22 Thái Lan là nhiệm vụ của Khamyok. Những pha chuyền bóng dài đẳng cấp của tiền vệ này chính là tiền đề để "tiểu Voi chiến" khoan phá hàng thủ đối phương. Ngoài ra, khả năng sút xa của Khamyok cũng không thể bị xem thường.

U22 Việt Nam

1) Đình Bắc: Không còn bàn cãi gì nữa, Đình Bắc chính là cầu thủ nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Anh đã có 2 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 3 trận đấu. Đáng chú ý, ngôi sao sinh năm 2004 còn giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong cả 3 trận đã qua.

Đẳng cấp của Đình Bắc không có gì phải bàn cãi

Đình Bắc có kỹ thuật ấn tượng, sự dẻo dai và bản lĩnh thi đấu vượt trội so với những cái tên khác trong đội hình U22 Việt Nam. Anh dự báo có ngày thi đấu khiến hàng thủ U22 Thái Lan gặp nhiều khó khăn.

2) Văn Thuận: Đây không phải cầu thủ thường xuyên được HLV Kim Sang Sik xếp đá chính, nhưng tầm quan trọng của anh trong đội hình U22 Việt Nam không thể bị xem thường. Chính Văn Thuận phá vỡ thế bế tắc ở trận bán kết khi U22 Việt Nam thắng 2-0 U22 Philippines. Văn Thuận có phong cách thi đấu ngẫu hứng, từ đó sẽ mang tới khác biệt nếu được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở hiệp hai.

3) Khuất Văn Khang: Văn Khang không quá nổi bật trên bảng tỷ số. Nhưng HLV Kim Sang Sik luôn coi cầu thủ này là 1 trong những nhân tố quan trọng nhất của U22 Việt Nam. Sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh giúp Văn Khang trở thành người cầm nhịp đáng tin cậy. Văn Khang cũng đang trông đợi vào danh hiệu thứ 3 trong năm 2025, khi anh từng vô địch AFF Cup và giải U23 Đông Nam Á.

Phân tích lối chơi của 2 đội

U22 Thái Lan U22 Việt Nam Điểm mạnh Khả năng đột phá của các cá nhân, ghi bàn từ các pha bóng cố định, khả năng không chiến. Khả năng đột phá của các cá nhân, khả năng cầm bóng, dứt điểm bóng sống và bóng chết, ghi bàn từ các pha bóng bổng, thể lực các cầu thủ tốt. Điểm yếu Phòng ngự thiếu tập trung, thể lực các cầu thủ chỉ ở mức trung bình. Khả năng chống phản công, chống bóng bổng không quá ấn tượng.

Đội hình dự kiến

U22 Thái Lan: Sorawat, Chanon, Chanapach, Seksan, Sittha, Yotsakon, Thanakrit, Sirapop, Pichitchai, Iklas, Phon-Ek Maneekorn

U22 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang

Dự đoán kết quả

Kết quả AI dự đoán U22 Thái Lan vô địch 45% U22 Việt Nam vô địch 55%

Dự đoán tỷ số: U22 Thái Lan 1-2 U22 Việt Nam

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn