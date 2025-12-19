U22 Việt Nam thắng chung kết thế này, "3 đời sau Thái Lan còn sợ"

😱 "Thắng thế này, 3 đời sau Thái Lan còn sợ"

Khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết SEA Games 33, diễn ra trên sân vận động Rajamangala tối 18/12/2025 vang lên, một trong những chiến tích chói lọi nhất lịch sử bóng đá Việt Nam đã xuất hiện: U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2.

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 theo kịch bản "điên rồ" nhất có thể

Chiến thắng này không chỉ đơn thuần mang về tấm HCV thứ 3 trong 4 kỳ đại hội thể thao khu vực gần nhất cho bóng đá nam, mà còn diễn ra theo kịch bản điên rồ. Thầy trò HLV Kim Sang Sik bị dẫn 0-2 đến hiệp 1, trước khi gỡ hòa 2-2 và ghi bàn ấn định tỷ số trong khoảng thời gian bù giờ, qua đó và bước lên đỉnh cao vinh quang ngay trên sân của đại kình địch số 1.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, thông điệp: "Thắng trận này, 3 đời sau Thái Lan còn sợ" được người hâm mộ hào hứng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

💥 Thua 2 trận sân nhà trong 1 năm, người Thái phải chịu

Chỉ mới cách đây hơn 11 tháng (ngày 5/1/2025), cũng chính tại sân vận động Rajamangala, đội tuyển quốc gia Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 để xưng vương Đông Nam Á.

2 trận đấu trên cùng sân vận động, trước cùng đối thủ, có cùng tỷ số, thậm chí xuất hiện một vài khoảnh khắc tương tự: Thái Lan ghi cả 2 bàn từ những cú dứt điểm ngoài vòng cấm địa, cũng thủng lưới từ một tình huống "đốt đền".

Rõ ràng, việc bóng đá Việt Nam 2 lần liên tiếp thắng chung kết ngay tại Bangkok chẳng khác nào đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của bóng đá Thái Lan. Thậm chí, Rajamangala còn trở thành "mảnh đất lành" để bóng đá Việt Nam gieo rắc nỗi sợ hãi cho đại kình địch.

ASEAN Cup và SEA Games 33 sẽ được nhớ mãi như những lần mất "vàng" cay đắng nhất lịch sử bóng đá Thái Lan. Việt Nam cứ đá như thế, người Thái không sợ làm sao được!

2 thất bại trước bóng đá Việt Nam trong vòng 1 năm, với cùng tỷ số, trên cùng sân vận động thực sự ám ảnh Thái Lan

🔥 3 tấm HCV SEA Games và nỗi đau lớn dần với người Thái

Nhìn xa hơn, cái tên Thái Lan luôn xuất hiện trên hành trình chinh phục 3 tấm HCV SEA Games gần nhất của bóng đá Việt Nam. Ở mỗi giải đấu, tầm quan trọng lẫn độ khó của các lần chạm trán họ lại tăng dần.

Tại SEA Games 30 năm 2019, U22 Việt Nam chạm trán Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng, trận đấu định đoạt cơ hội đi tiếp của cả 2 đội. Thời điểm đó, thầy trò HLV Park Hang Seo bị dẫn trước 2-0 chỉ sau hơn 10 phút, nhưng cú đúp của Tiến Linh giúp "Những chiến binh sao vàng" gỡ hòa 2-2, đồng thời khiến Thái Lan sớm dừng bước.

Cánh cửa vô địch mở toang sau khi loại bỏ đối thủ lớn nhất, giúp U22 Việt Nam tiến thẳng đến trận chung kết và đè bẹp Indonesia 3-0.

SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà, độ khó tăng lên 1 bậc khi Việt Nam chạm trán Thái Lan ở chung kết. Đối diện áp lực bảo vệ ngôi vương trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả nhà, U22 Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng 1-0 nhờ cú đánh đầu thành bàn của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 83.

Đến SEA Games 33, Việt Nam không còn điểm tựa sân nhà, không còn dàn hào thủ quá tuổi giàu kinh nghiệm, phải hành quân đến Bangkok đối đầu U22 Thái Lan đang sục sôi ý chí phục hận cùng quyết tâm đòi lại ngôi vương SEA Games sau 8 năm lỗi hẹn. Để rồi, độ khó được đẩy lên mức "cực đại" khi thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận 2 bàn thua sau 30 phút đầu.

Dưới sức ép kinh hoàng từ khán đài sân Rajamangala, việc lội ngược dòng thắng 3-2 là điều gần như không tưởng, ấy vậy mà U22 Việt Nam lại làm được. Rõ ràng, HCV SEA Games 33 xứng đáng được liệt vào hàng ngũ "kỳ tích".

Những thất bại liên tiếp sẽ hình thành "nỗi sợ bóng đá Việt Nam" của Thái Lan?

😈 Từ "nỗi sợ người Thái" trở thành "nỗi sợ bóng đá Việt Nam"

Người Thái không phục trận hòa ở vòng bảng SEA Games 30? Người Thái tiếc nuối khi thủng lưới cuối trận và phải thi đấu trên sân khách ở chung kết SEA Games 31? Không sao cả, Việt Nam... thắng luôn họ trên sân khách trong thế bị dẫn 2 bàn.

HCV SEA Games 33 là lời khẳng định đanh thép về vị thế "anh cả" khu vực của bóng đá Việt Nam, đồng thời phản ánh thực tế: Cán cân quyền lực bóng đá Đông Nam Á thực sự đổi chiều. Thái Lan thua Việt Nam từ cấp độ ĐTQG đến U22, từ sân nhà đến sân khách, từ thế dẫn trước đến thế rượt đuổi.

Trên hết, qua từng trận đấu, nỗi sợ người Thái vốn ám ảnh bóng đá Việt Nam vài chục năm trước hoàn toàn tan biến. Thay vào đó, chúng ta lại gieo rắc "nỗi sợ" khác cho họ. Bóng đá Việt Nam không còn ngán ngại Thái Lan, mà chính người Thái giờ đây phải mang theo tâm trạng âu lo tiềm ẩn mỗi khi bước vào "Siêu kinh điển Đông Nam Á".