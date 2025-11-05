Liverpool hạ đẹp Real Madrid ở Cúp C1: HLV Slot nói gì sau khi đánh bại Alonso?

⚽️ Người hùng Mac Allister nói gì?

Tiếp Real Madrid trên sân nhà với sức ép nghẹt thở vì chuỗi trận bết bát trước đó, Liverpool hiểu rằng muốn thực sự thoát khỏi cuộc khủng hoảng, họ cần đánh bại đối thủ sừng sỏ đến từ Tây Ban Nha.

Trong một ngày toàn bộ đội hình Liverpool chơi với hơn 100% khả năng, chiến thắng đã ở lại Anfield. Người hùng của "Lữ đoàn đỏ" trận này là tiền vệ Mac Allister với cú đánh đầu cận thành chính xác phút 61, giúp Liverpool giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Liverpool giành chiến thắng trước Real Madrid

Sau trận, người hùng Alexis Mac Allister chia sẻ: “Đó là một trận đấu hay trước đối thủ rất mạnh. Chiến thắng quan trọng, nhưng chúng tôi không được chủ quan. Còn nhớ năm ngoái, Liverpool cũng dẫn đầu vòng bảng rồi bị PSG loại ở vòng 16 đội. Toàn đội phải tiếp tục tiến lên và duy trì phong độ ổn định.

Nói về bàn thắng duy nhất, định đoạt kết quả trận đấu, ngôi sao người Argentina hồ hởi: "Đường chuyền của Dom (Szoboszlai) thật tuyệt. Tôi thấy khoảng trống và chỉ cần đánh đầu chính xác. Courtois là thủ môn đẳng cấp, anh ấy đã có vài pha cứu thua đáng kinh ngạc. Nhưng hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn và xứng đáng thắng. Mùa này khởi đầu hơi khó khăn, nhưng giờ Liverpool đang dần vào nhịp”.

🎙️ HLV Slot nói gì sau khi hạ Alonso trong cuộc đấu trí căng thẳng?

Sau trận, HLV Arne Slot không giấu được niềm vui: “Tôi rất hài lòng. Toàn đội vừa trải qua vài tuần đầy khó khăn, phải đá nhiều trận sân khách và ít được nghỉ ngơi. Đáng ra hôm nay Liverpool có thể ghi thêm vài bàn. Thibaut Courtois là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, điều đó thể hiện qua hàng loạt pha cứu thua đẳng cấp tối nay".

HLV Slot xuất sắc đánh bại đồng nghiệp Alonso

Nói về chiến thuật của trận đấu, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định: "Muốn thắng, chúng tôi phải giữ Mbappe và Vinicius im lặng. Conor Bradley đã chơi tuyệt vời, nhưng toàn đội cũng phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Chúng tôi phải đảm bảo rằng dù đối đầu với bất kỳ phong cách nào, Liverpool cũng có thể giành chiến thắng. Tôi nghĩ đội đã hơi thiếu may mắn ở giải quốc nội.

Là HLV, dĩ nhiên thắng thì dễ chịu hơn thua. Khi thua, bạn tốn rất nhiều thời gian để khắc phục, nhưng vẫn phải giữ vững bản thân. Việc của tôi là chỉ ra điều thực sự đang diễn ra, chứ không để bị cuốn theo dư luận”.

🗣️ Đội trưởng Van Dijk góp vui

Virgil van Dijk chia sẻ sau trận đấu: “Đó là màn trình diễn đầy năng lượng và nỗ lực của toàn đội. Real Madrid đã thắng 14 trong 15 trận gần nhất, họ có chất lượng rất cao. Chúng tôi phải tập trung tuyệt đối trong mọi khoảnh khắc. Có lúc chúng tôi buộc phải lùi sâu đội hình, toàn đội đã thực hiện chiến thuật rất tốt. Trong thế giới hỗn loạn, bạn phải biết giữ bình tĩnh và nhìn nhận mọi thứ đúng đắn.

Điều quan trọng là giữ góc nhìn tỉnh táo, cúi đầu làm việc và không bị ảnh hưởng bởi “tiếng ồn” xung quanh. Tôi nghĩ một số chỉ trích là hợp lý, nhưng cũng có phần quá đà. Giữ sạch lưới là nền tảng của thành công. Điều các cầu thủ Liverpool từng làm được mùa trước và đang cố lấy lại. Bạn có thể thấy tinh thần đó trong trận này và cả trận gặp Aston Villa”.