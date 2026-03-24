World Cup nóng chuyện bên lề: Iran dọa bỏ giải vì xung đột, lịch sử có đội nào tương tự?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

World Cup nóng chuyện bên lề: Iran dọa bỏ giải vì xung đột, lịch sử có đội nào tương tự?

Sự kiện: World Cup 2026 Xung đột Mỹ - Iran Xung đột Nga - Ukraine

World Cup 2026 có khả năng sẽ vắng bóng Iran vì xung đột quân sự, trước đó đã có tiền lệ xảy ra với Nam Tư và Nga ở các kỳ World Cup trước.

   

World Cup 2026 sắp sửa khởi tranh và giải đấu đang nóng lên từng ngày bởi những vấn đề ngoài sân cỏ như việc Iran dọa rút lui vì xung đột leo thang. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử các kỳ World Cup đã có những quốc gia nào trải qua tình cảnh tương tự, và những mối quan hệ căng thẳng ngoài sân cỏ giữa các đội tuyển như thế nào, qua loạt bài của chúng tôi!

World Cup 2026 được dự báo sẽ là kỳ World Cup bất ổn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mặc dù đây sẽ là kỳ Cúp thế giới đầu tiên có tận 48 đội, nhưng việc Iran và Mỹ xảy ra xung đột đã khiến Iran đe dọa không dự giải.

Iran có hay không dự World Cup 2026 đang là chủ đề hứa hẹn gây nhiều phiền toái cho FIFA

Iran có hay không dự World Cup 2026 đang là chủ đề hứa hẹn gây nhiều phiền toái cho FIFA

Xung đột vũ trang trên thế giới đã từng là lý do khiến FIFA cấm các đội tuyển góp mặt ở World Cup. Iran sẽ không phải trường hợp đầu tiên nếu không tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (mặc dù FIFA ít có lý do hợp lý nào để cấm Iran).

Nam Tư tại World Cup 1994

Trước thềm World Cup 1994 (cũng tổ chức tại Mỹ như năm nay), chiến dịch vòng loại của 2 đội tuyển Nam Tư và Tiệp Khắc đều đã bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị. Tiệp Khắc giải tán năm 1993 và tách ra thành CH Czech và Slovakia, tuy nhiên FIFA bớt phải lo khi đội tuyển đại diện cho hai quốc gia không lọt được vào vòng chung kết.

Nam Tư đã bị cấm cửa khỏi tất cả các giải đấu quốc tế từ năm 1992 (đây là lý do dẫn đến danh hiệu EURO 1992 cho Đan Mạch) và khi vòng loại World Cup 1994 bắt đầu, lệnh cấm vẫn chưa được dỡ bỏ do tình hình  căng thẳng phát sinh từ sự tan rã của quốc gia này. Croatia và Slovenia đã tuyên bố độc lập từ năm 1991, Bosnia và Macedonia cũng ly khai khỏi Nam Tư.

Đội hình Nam Tư tại vòng loại EURO 1992

Đội hình Nam Tư tại vòng loại EURO 1992

Nếu như Nam Tư vẫn còn thống nhất, họ sẽ có một trong những đội tuyển mạnh nhất của cả World Cup. Lực lượng nòng cốt là các thành viên đội hình vô địch giải trẻ thế giới năm 1987, đa số họ góp mặt trong chiến dịch vô địch Cúp C1 năm 1991. Năm 1994 cũng là năm nhiều cầu thủ trong số đó đạt tới đỉnh cao phong độ.

Dejan Savicevic và Zvonimir Boban vô địch Cúp C1 cùng AC Milan, Davor Suker là chân sút ghi bàn số 2 tại La Liga, trong khi Slaven Bilic được bầu chọn là trung vệ hay nhất của Bundesliga 1993/94. Đó là chưa nói tới những Prosinecki, Stojkovic, Mijatovic, Mihajlovic, Boksic và Pancev (thậm chí kể ra tên những cầu thủ này vẫn là chưa đủ).

Nga tại World Cup 2022

Sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, ngay lập tức 3 quốc gia chung bảng ở vòng loại World Cup 2022 với Nga là CH Czech, Ba Lan và Thụy Điển đều công bố họ tẩy chay tất cả các trận đấu có Nga tham dự. Chỉ 3 ngày sau khi Nga phát lệnh xung đột với Ukraine, FIFA đã công bố cấm thi đấu với bóng đá Nga ở bất cứ giải đấu quốc tế nào và UEFA cũng nhanh chóng ban hành lệnh cấm tương tự.

Với quyết định của FIFA, Ba Lan được cho vào thẳng trận chung kết nhánh B của loạt playoff vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, trước đó họ đã được xếp lịch thi đấu với Nga ở bán kết. LĐBĐ Nga quyết định khiếu nại lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), nhưng đơn khiếu nại bị bác bỏ vào ngày 18/3/2022, gần 1 tuần trước trận đấu dự kiến, do đó Nga chính thức hết cửa đi World Cup 2022.

Nga đã lọt vào vòng playoff của vòng loại World Cup 2022 trước khi bị cấm thi đấu vì xung đột&nbsp;tại Ukraine

Nga đã lọt vào vòng playoff của vòng loại World Cup 2022 trước khi bị cấm thi đấu vì xung đột tại Ukraine

Sau sự kiện này, bóng đá Nga đã tìm cách chuyển sang thi đấu ở châu Á với ý đồ gia nhập AFC, mặc dù vẫn có sự dùng dằng bên trong nội bộ LĐBĐ Nga về vấn đề này. Từ cuối năm 2022 trở đi, ĐT Nga bắt đầu đá nhiều hơn với các đối thủ châu Á và họ tiếp tục xu hướng này sang năm 2024 (bao gồm 1 trận gặp ĐT Việt Nam).

Một số thành viên tầm cỡ của AFC đã bày tỏ quan điểm phản đối việc Nga chuyển sang AFC, tuy nhiên hiện chưa rõ những quan điểm này đang là đa số hay thiểu số. Nga đã tiếp tục bị cấm góp mặt ở World Cup 2026 và có thể cuối năm nay họ sẽ càng đẩy mạnh việc xin chuyển sang AFC.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo để tìm hiểu xem Đức và Nhật Bản cũng từng bị cấm tham dự World Cup vì lý do gì, và có bao nhiêu đội tuyển khác nữa không thể dự ngày hội bóng đá vì những lý do "nhạy cảm" chính trị, vào sáng 25/3!

8

Việt Nam - Malaysia 31.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 31/03
Thể lệ
Bất ngờ Iran không bỏ World Cup, đàm phán FIFA chuyển địa điểm thi đấu khỏi Mỹ

Liên đoàn bóng đá Iran đang làm việc với FIFA để chuyển các trận đấu tại World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/03/2026 22:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN