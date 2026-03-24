World Cup nóng chuyện bên lề: Iran dọa bỏ giải vì xung đột, lịch sử có đội nào tương tự?

World Cup 2026 sắp sửa khởi tranh và giải đấu đang nóng lên từng ngày bởi những vấn đề ngoài sân cỏ như việc Iran dọa rút lui vì xung đột leo thang. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử các kỳ World Cup đã có những quốc gia nào trải qua tình cảnh tương tự, và những mối quan hệ căng thẳng ngoài sân cỏ giữa các đội tuyển như thế nào, qua loạt bài của chúng tôi!

World Cup 2026 được dự báo sẽ là kỳ World Cup bất ổn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mặc dù đây sẽ là kỳ Cúp thế giới đầu tiên có tận 48 đội, nhưng việc Iran và Mỹ xảy ra xung đột đã khiến Iran đe dọa không dự giải.

Iran có hay không dự World Cup 2026 đang là chủ đề hứa hẹn gây nhiều phiền toái cho FIFA

Xung đột vũ trang trên thế giới đã từng là lý do khiến FIFA cấm các đội tuyển góp mặt ở World Cup. Iran sẽ không phải trường hợp đầu tiên nếu không tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (mặc dù FIFA ít có lý do hợp lý nào để cấm Iran).

Nam Tư tại World Cup 1994

Trước thềm World Cup 1994 (cũng tổ chức tại Mỹ như năm nay), chiến dịch vòng loại của 2 đội tuyển Nam Tư và Tiệp Khắc đều đã bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị. Tiệp Khắc giải tán năm 1993 và tách ra thành CH Czech và Slovakia, tuy nhiên FIFA bớt phải lo khi đội tuyển đại diện cho hai quốc gia không lọt được vào vòng chung kết.

Nam Tư đã bị cấm cửa khỏi tất cả các giải đấu quốc tế từ năm 1992 (đây là lý do dẫn đến danh hiệu EURO 1992 cho Đan Mạch) và khi vòng loại World Cup 1994 bắt đầu, lệnh cấm vẫn chưa được dỡ bỏ do tình hình căng thẳng phát sinh từ sự tan rã của quốc gia này. Croatia và Slovenia đã tuyên bố độc lập từ năm 1991, Bosnia và Macedonia cũng ly khai khỏi Nam Tư.

Đội hình Nam Tư tại vòng loại EURO 1992

Nếu như Nam Tư vẫn còn thống nhất, họ sẽ có một trong những đội tuyển mạnh nhất của cả World Cup. Lực lượng nòng cốt là các thành viên đội hình vô địch giải trẻ thế giới năm 1987, đa số họ góp mặt trong chiến dịch vô địch Cúp C1 năm 1991. Năm 1994 cũng là năm nhiều cầu thủ trong số đó đạt tới đỉnh cao phong độ.

Dejan Savicevic và Zvonimir Boban vô địch Cúp C1 cùng AC Milan, Davor Suker là chân sút ghi bàn số 2 tại La Liga, trong khi Slaven Bilic được bầu chọn là trung vệ hay nhất của Bundesliga 1993/94. Đó là chưa nói tới những Prosinecki, Stojkovic, Mijatovic, Mihajlovic, Boksic và Pancev (thậm chí kể ra tên những cầu thủ này vẫn là chưa đủ).

Nga tại World Cup 2022

Sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, ngay lập tức 3 quốc gia chung bảng ở vòng loại World Cup 2022 với Nga là CH Czech, Ba Lan và Thụy Điển đều công bố họ tẩy chay tất cả các trận đấu có Nga tham dự. Chỉ 3 ngày sau khi Nga phát lệnh xung đột với Ukraine, FIFA đã công bố cấm thi đấu với bóng đá Nga ở bất cứ giải đấu quốc tế nào và UEFA cũng nhanh chóng ban hành lệnh cấm tương tự.

Với quyết định của FIFA, Ba Lan được cho vào thẳng trận chung kết nhánh B của loạt playoff vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, trước đó họ đã được xếp lịch thi đấu với Nga ở bán kết. LĐBĐ Nga quyết định khiếu nại lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), nhưng đơn khiếu nại bị bác bỏ vào ngày 18/3/2022, gần 1 tuần trước trận đấu dự kiến, do đó Nga chính thức hết cửa đi World Cup 2022.

Nga đã lọt vào vòng playoff của vòng loại World Cup 2022 trước khi bị cấm thi đấu vì xung đột tại Ukraine

Sau sự kiện này, bóng đá Nga đã tìm cách chuyển sang thi đấu ở châu Á với ý đồ gia nhập AFC, mặc dù vẫn có sự dùng dằng bên trong nội bộ LĐBĐ Nga về vấn đề này. Từ cuối năm 2022 trở đi, ĐT Nga bắt đầu đá nhiều hơn với các đối thủ châu Á và họ tiếp tục xu hướng này sang năm 2024 (bao gồm 1 trận gặp ĐT Việt Nam).

Một số thành viên tầm cỡ của AFC đã bày tỏ quan điểm phản đối việc Nga chuyển sang AFC, tuy nhiên hiện chưa rõ những quan điểm này đang là đa số hay thiểu số. Nga đã tiếp tục bị cấm góp mặt ở World Cup 2026 và có thể cuối năm nay họ sẽ càng đẩy mạnh việc xin chuyển sang AFC.

