Chile - Italia không đá bóng mà đấm nhau, trận đấu bạo lực nhất lịch sử World Cup

Các kỳ World Cup luôn để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử không chỉ bằng những màn trình diễn mê đắm của các ngôi sao trên sân cỏ, mà còn bởi những chuyện câu chuyện hậu trường đầy ly kỳ và nhiều uẩn khúc. Mời các bạn đón đọc loạt bài về những khoảnh khắc tồi tệ, những scandal đáng chú ý nhất ở các kỳ World Cup, vào sáng thứ 3-5-7 hàng tuần, bắt đầu từ 30/4!

Căng thẳng chính trị và “cuộc chiến truyền thông”

World Cup 1962 được tổ chức tại Chile, quốc gia vẫn đang gượng dậy sau trận động đất kinh hoàng năm 1960. Việc đăng cai World Cup được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao tinh thần dân tộc, đồng thời giới thiệu Chile như một đất nước năng động trên bản đồ thế giới.

Một hàng dài cảnh sát đứng quay mặt về phía khán đài, trong trận đấu có 66.000 khán giả

Tuy nhiên, ngay cả trước khi giải đấu khởi tranh, căng thẳng đã bùng phát giữa đội chủ nhà Chile và đối thủ Italia. Nguyên nhân bắt nguồn từ hai bài báo tai tiếng của các nhà báo Italia, trong đó mô tả thủ đô Santiago của Chile như một “bãi rác” và công kích gay gắt con người nơi đây.

Những lời lẽ này đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ dữ dội tại Chile. Truyền thông Chile đáp trả bằng giọng điệu đậm tính dân tộc, mô tả người Italia là kiêu ngạo và thiếu tôn trọng. Đến ngày diễn ra trận đấu, bầu không khí đã trở nên cực kỳ căng thẳng, với cảm xúc bị đẩy lên cao độ không chỉ ở cầu thủ và người hâm mộ, mà cả các quan chức liên quan.

Cuộc ẩu đả từ đầu đến cuối

Ngày 2/6/1962, tại sân Estadio Nacional ở Santiago, hai đội Chile và Italia chạm trán ở vòng bảng World Cup 1962. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, người ta đã hiểu đây sẽ không phải một trận bóng đá bình thường. Cả hai đội nhập cuộc với lối chơi cực kỳ quyết liệt, và chỉ trong thời gian ngắn, những pha vào bóng nhanh chóng biến thành các cú đấm và đá mang tính bạo lực.

Chỉ ít phút sau khi trận đấu bắt đầu, cầu thủ Chile Leonel Sanchez tung cú đấm vào mặt hậu vệ Italia Mario David nhưng không bị trọng tài xử phạt. Không lâu sau, David đáp trả bằng cú đá vào đầu Sanchez và lập tức bị truất quyền thi đấu.

Trọng tài Ken Aston truất quyền thi đấu đối với Mario David bên phía Italia, trong khi một cầu thủ Chile nằm sân

Tình huống này càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, kéo theo hàng loạt pha xô xát, va chạm và những cú vào bóng thô bạo sau đó.

Trọng tài người Anh Ken Aston gần như bất lực trong việc kiểm soát thế trận hỗn loạn. Tổng cộng có 2 cầu thủ Italia bị đuổi khỏi sân, nhưng nhiều hành vi nguy hiểm khác lại không bị xử lý.

Cảnh sát thậm chí phải nhiều lần vào sân để can thiệp, tách các cầu thủ đang lao vào ẩu đả. Gần như không còn dấu hiệu của một trận bóng đá đúng nghĩa, thay vào đó, mọi thứ giống một cuộc ẩu đả đường phố hơn là một trận đấu đỉnh cao.

“Cơn ác mộng” khó quên

Trọng tài Aston sau đó thừa nhận đây là trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm còi của ông. Không chỉ phải đối mặt với mức độ bạo lực cực đoan trên sân, Aston còn lo ngại cho chính sự an toàn của mình.

Sau trận, ông nổi tiếng với phát biểu: “Tôi không điều khiển một trận bóng đá, mà giống như đang làm trọng tài trong một cuộc chiến quân sự”.

Cầu thủ Italia Giorgio Ferrini (thứ ba từ phải sang) bị truất quyền thi đấu, nhưng chỉ rời sân khi cảnh sát xuất hiện để hộ tống

Ở thời điểm đó, bóng đá chưa áp dụng thẻ vàng hay thẻ đỏ. Trọng tài chỉ có thể sử dụng cảnh cáo bằng lời hoặc truất quyền thi đấu để kiểm soát trận đấu. Aston gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với các cầu thủ đến từ những nền ngôn ngữ khác nhau, và các quyết định của ông cũng không đủ để hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng trên sân.

Italia rời cuộc chơi trong tranh cãi

Chung cuộc, Chile giành chiến thắng 2-0 trước Italia. Tuy nhiên, người hâm mộ trên toàn thế giới bị sốc trước mức độ bạo lực của trận đấu.

Phía Italia cho rằng họ bị đối xử thiếu công bằng và cáo buộc trọng tài thiên vị, trong khi Chile ăn mừng chiến thắng với niềm tự hào. Dù vậy, truyền thông quốc tế đã đồng loạt chỉ trích đây là một “vết nhơ” của bóng đá.

Kết quả này khiến Italia bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 1962, còn Chile tiến sâu tới bán kết. Trận đấu đầy bạo lực này để lại dấu ấn tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của giải đấu.

Phẫn nộ và xấu hổ

Sau trận đấu, truyền thông quốc tế đã sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ để mô tả sự việc. Nhà báo người Anh David Coleman, trong phần bình luận cho BBC (Anh), đã mở đầu bằng câu nói nổi tiếng: “Chào buổi tối. Trận đấu quý vị sắp xem là màn trình diễn ngu ngốc, kinh khủng, ghê tởm và đáng xấu hổ nhất trong lịch sử bóng đá”.

Báo chí và người hâm mộ trên toàn thế giới đồng loạt lên án trận đấu. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về năng lực tổ chức các giải đấu công bằng và an toàn của FIFA.

“Trận chiến Santiago” trở thành minh chứng rõ nét cho việc lòng tự tôn dân tộc, căng thẳng chính trị và sự thiếu kiểm soát có thể đẩy bóng đá, môn thể thao vua, vào tình trạng hỗn loạn.

Trận đấu thay đổi bóng đá

Một trong những hệ quả quan trọng nhất từ “Trận chiến Santiago” là nhận thức rõ ràng rằng các trọng tài cần những công cụ hiệu quả hơn để kiểm soát trận đấu. Trọng tài Aston, người sau này trở thành quan chức cấp cao của FIFA, đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về cách cải thiện công tác điều hành.

Ông chính là người đưa ra ý tưởng về thẻ vàng và thẻ đỏ. Cảm hứng đến từ đèn giao thông: màu vàng mang ý nghĩa cảnh cáo, còn màu đỏ đồng nghĩa với dừng lại hoặc bị truất quyền thi đấu. Hệ thống này được thiết kế như một “ngôn ngữ chung”, giúp mọi cầu thủ, bất kể quốc tịch hay ngôn ngữ, đều có thể hiểu rõ quyết định của trọng tài.

Thẻ vàng và thẻ đỏ chính thức được áp dụng lần đầu tại World Cup 1970 ở Mexico. Kể từ đó, hệ thống này giúp trọng tài dễ dàng đưa ra cảnh cáo và án phạt một cách minh bạch, góp phần nâng cao tính kỷ luật và trật tự trên sân cỏ.

Cải tổ công tác trọng tài và kỷ luật

Sau những sự kiện năm 1962, FIFA đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm nâng cao chất lượng điều hành trận đấu. Các trọng tài được đào tạo bài bản hơn, đồng thời được khuyến khích xử lý cứng rắn với các hành vi bạo lực trên sân.

FIFA cũng chủ động hơn trong việc trừng phạt những cầu thủ có hành vi nguy hiểm, kể cả sau trận đấu thông qua các ủy ban kỷ luật. Bên cạnh đó, các tình huống quay chậm trên truyền hình ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phơi bày những pha bóng gây tranh cãi trước công chúng.

Với hàng triệu khán giả theo dõi, FIFA buộc phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo bóng đá trở nên an toàn và tôn trọng hơn. Theo thời gian, các chiến dịch fair-play được triển khai, và trọng tài được trao thêm quyền hạn để ngăn chặn bạo lực ngay từ sớm.

Dù bóng đá hiện đại vẫn tồn tại những pha va chạm quyết liệt, mức độ bạo lực như ở “Trận chiến Santiago” tại World Cup 1962 chưa từng lặp lại ở quy mô tương tự.