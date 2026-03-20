FIFA trừng phạt LĐBĐ Israel, chưa hết đau đầu sau vụ Iran đòi bỏ World Cup

FIFA chính thức ra án phạt với Liên đoàn Bóng đá Israel

Ngày 20/3, FIFA thông báo sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với các khiếu nại chính thức mà Liên đoàn Bóng đá Palestine đệ trình trong năm 2024 nhằm vào phía Israel, bao gồm cả đề xuất đình chỉ tư cách thành viên. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến của Hội đồng FIFA được tổ chức tại Trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ.

FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Israel

Tuy nhiên, FIFA vẫn đưa ra án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Israel (IFA) với số tiền 150.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 190.000 USD). Lý do là các vi phạm kỷ luật liên quan đến “phân biệt đối xử và lạm dụng mang tính phân biệt chủng tộc”, cùng với “hành vi xúc phạm và vi phạm các nguyên tắc fair-play”.

Trong nhiều năm qua, phía Palestine cho rằng Israel đã vi phạm điều lệ của FIFA khi cho phép các đội bóng đến từ các khu định cư ở Bờ Tây tham gia thi đấu trong giải vô địch quốc gia.

Giải thích về quyết định không xử lý khiếu nại, FIFA nêu rõ: “FIFA không nên thực hiện bất kỳ hành động nào, bởi trong bối cảnh diễn giải các quy định liên quan của Điều lệ FIFA, quy chế pháp lý cuối cùng của Bờ Tây vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết và hết sức phức tạp theo luật pháp quốc tế".

Sự việc giữa LĐBĐ Palestine và Israel diễn ra trong bối cảnh, FIFA đang đau đầu giải quyết lùm xùm liên quan tới đội tuyển Iran.

Vài ngày trước, Bộ trưởng Thể thao Iran bất ngờ đề cập tới khả năng rút lui khỏi World Cup 2026 vì căng thẳng chính trị. Dù vậy, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran đính chính đội tuyển nước này không có ý định rút lui, nhưng sẽ không thi đấu các trận diễn ra trên lãnh thổ Mỹ.

Vai trò của FIFA giữa căng thẳng chính trị

Cũng trong buổi họp, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh vai trò hạn chế của tổ chức này trong các vấn đề địa chính trị. Ông nói: “FIFA không thể giải quyết các xung đột địa chính trị. Nhưng chúng tôi cam kết sử dụng sức mạnh của bóng đá và FIFA World Cup để xây dựng những cây cầu kết nối và thúc đẩy hòa bình, khi chúng tôi luôn hướng suy nghĩ tới những người đang chịu ảnh hưởng từ các cuộc chiến đang diễn ra".

Cuộc điều tra kỷ luật đối với bóng đá Israel được FIFA khởi động từ 18 tháng trước, cũng xuất phát từ các khiếu nại chính thức của Liên đoàn Bóng đá Palestine.

Theo quyết định của FIFA, một phần ba số tiền phạt phải được phía Israel sử dụng để triển khai “kế hoạch toàn diện nhằm đảm bảo hành động chống phân biệt đối xử và ngăn chặn các sự việc tái diễn”.

Chủ tịch FIFA tuyên bố tổ chức này đang nỗ lực thúc đẩy hòa binh thông qua bóng đá

FIFA yêu cầu kế hoạch này phải được phê duyệt và triển khai trong suốt một mùa giải, tập trung vào các nội dung như cải cách, xây dựng quy trình, giám sát và các chiến dịch giáo dục tại sân vận động cũng như trên các kênh chính thức.

Hội đồng kỷ luật của FIFA cũng nhấn mạnh: họ “không thể thờ ơ với bối cảnh nhân đạo rộng lớn hơn mà bóng đá đang tồn tại”, đồng thời khẳng định môn thể thao này “phải tiếp tục là nền tảng cho hòa bình, đối thoại và sự tôn trọng lẫn nhau".