Ronaldo bị loại khỏi ĐT Bồ Đào Nha, cơ hội dự World Cup 2026 lung lay?

Tình trạng của Ronaldo trở thành mối lo ngại sau khi anh gặp chấn thương gân kheo trong màu áo Al Nassr vào cuối tháng 2. Siêu sao 41 tuổi đã trải qua quá trình điều trị tại Madrid trong 2 tuần qua, nhưng vẫn không thể được triệu tập để cùng ĐT Bồ Đào Nha tham gia 2 trận đấu giao hữu gặp Mexico (8h, 29/3) và Mỹ (6h, 1/4).

Ronaldo chưa thể trở lại thi đấu

HLV Roberto Martinez của ĐT Bồ Đào Nha đã trấn an người hâm mộ rằng Ronaldo không gặp nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026:

“Không, cậu ấy không gặp nguy hiểm gì cả. Đây chỉ là chấn thương cơ nhẹ và chúng tôi tin rằng cậu ấy có thể trở lại sau 1 hoặc 2 tuần nữa. Mọi chỉ số thể lực mà Ronaldo thể hiện trong mùa giải này đều cho thấy cậu ấy đang ở trạng thái rất tốt".

Với 143 bàn thắng ghi được trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo đang là chân sút ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG. Hiện CR7 quyết tâm theo đuổi mục tiêu ghi 1000 bàn trong sự nghiệp, ngoài ra còn mơ lần đầu vô địch World Cup.

Đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr là Joao Felix đã có mặt trong danh sách của ĐT Bồ Đào Nha. Đội trưởng MU là Bruno Fernandes cũng được triệu tập. Với việc ghi 7 bàn và có 16 pha kiến tạo sau 27 trận tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, tiền vệ sinh năm 1994 được kỳ vọng gánh vác ĐTQG khi CR7 vắng mặt.

Tiền vệ Matheus Fernandes của West Ham lần đầu được gọi lên ĐTQG, qua đó trở thành 1 trong 6 cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh có mặt trong đội hình của ĐT Bồ Đào Nha.

Danh sách triệu tập của ĐT Bồ Đào Nha sắp tới