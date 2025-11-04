Điền kinh Việt Nam đột phá 'mỏ vàng' SEA Games 33

Sau khi để Thái Lan vượt qua ở kỳ SEA Games 32, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đưa ra chiến lược tái thiết toàn diện, đặt mục tiêu giành tối thiểu 12 HCV tại SEA Games 33 và đồng thời phát hiện, bồi dưỡng thêm những tài năng mới cho chặng đường dài.

Chiến lược trẻ hóa và làn gió mới đầy hứa hẹn

SEA Games 32 tại Campuchia khép lại với 12 HCV, một thành tích giúp điền kinh Việt Nam đứng thứ hai sau Thái Lan. Kết quả này khiến giới chuyên môn nhận thấy sự cần thiết phải làm mới đội hình, tránh rơi vào chu kỳ chững lại. Ngay từ đầu năm 2024, Cục TDTT và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã triển khai chiến lược trẻ hóa lực lượng với phương châm “đầu tư chiều sâu, phát triển bền vững”.

Khoảng 10 chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế đã được tổ chức, giúp các VĐV trẻ cọ xát với môi trường đỉnh cao, rèn luyện tâm lý và bản lĩnh thi đấu. Kết quả bước đầu rất tích cực: nhiều gương mặt mới nổi lên mạnh mẽ như Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên (100m rào nữ), Lê Tiến Long (vượt chướng ngại vật nam), Tạ Ngọc Tưởng (400m rào), Lê Ngọc Phúc (400m), nhóm tiếp sức nữ (4x400m) hay nhóm nhảy cao và trung bình.

Mỹ Tiên đăng quang ở SEA Games 32. Ảnh: FNV

Song song với việc phát hiện tài năng trẻ, ban huấn luyện còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các VĐV trụ cột. Ở nội dung 100m rào nữ, Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên đang có sự bứt phá rõ rệt, tạo ra cuộc cạnh tranh nội bộ đầy hấp dẫn. Ở nội dung trung bình dài, sự trở lại của Lê Tiến Long (HCV SEA Games 31) cũng tạo động lực cho Nguyễn Trung Cường, người từng được kỳ vọng là “ngọc thô” của điền kinh Việt Nam.

Niềm hy vọng lớn nhất vẫn đặt vào Nguyễn Thị Oanh, “nữ hoàng điền kinh” của Đông Nam Á, người đã mang về bốn HCV tại SEA Games 32. Cô tiếp tục là đầu tàu của đội tuyển, với mục tiêu bảo vệ các danh hiệu ở cự ly 1.500m, 5.000m và 10.000m.

Mục tiêu kép và những thách thức

SEA Games 33 tại Thái Lan là đấu trường khắc nghiệt khi điền kinh Việt Nam phải hoàn thành “mục tiêu kép” vừa bảo toàn ít nhất 12 HCV, vừa trình làng lớp VĐV trẻ kế cận. Cạnh tranh tại SEA Games 33 cũng sẽ gay gắt hơn khi chủ nhà Thái Lan đang đầu tư mạnh mẽ cho điền kinh. Trong hai năm qua, họ liên tục đưa VĐV đi tập huấn châu Âu và Mỹ, đồng thời chú trọng phát triển thế hệ trẻ.

Nguyễn Thị Oanh ngắm nghía 4 HCV SEA Games 33. Ảnh: FNV

Bên cạnh đó, những quốc gia có xu hướng nhập tịch VĐV như Philippines hay Malaysia cũng là thách thức lớn. Philippines sở hữu Eric Cray, “vua vượt rào” 400m, cùng Kristina Knott, kỷ lục gia SEA Games ở cự ly 100m và 200m nữ.

Với điền kinh Việt Nam, từ đầu năm nay, có khoảng 70 tuyển thủ đã tập trung tại năm trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33. Các nhóm nội dung trọng điểm như 400m, 400m rào và tiếp sức 4x400m nữ được đầu tư đặc biệt, vừa hướng đến mục tiêu trước mắt, vừa chuẩn bị cho ASIAD 2026.

Dù thiếu vắng những gương mặt kỳ cựu, đội tuyển vẫn đón nhận sự trở lại đáng chú ý của Vũ Thị Ngọc Hà (nhảy xa) và đặt niềm tin vào Quách Thị Lan, người được kỳ vọng kế thừa vai trò của Nguyễn Thị Huyền ở cự ly 400m.

Quách Thị Lan âm thầm trở lại đầy dũng mãnh. Ảnh: TTX

Về tầm nhìn lâu dài, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đang xây dựng đề án phát triển đến năm 2035, hướng đến 2045, với mục tiêu là duy trì vị trí trong tốp 2 Đông Nam Á, giành HCV tại ASIAD và có VĐV đạt chuẩn Olympic. Một trung tâm huấn luyện điền kinh quốc gia với trang thiết bị hiện đại đang được đề xuất xây dựng để phục vụ quá trình đào tạo thế hệ vàng mới.

SEA Games 33 với điền kinh Việt Nam là cuộc đua giành huy chương và cũng là thước đo đánh giá hiệu quả của chiến lược phát triển lâu dài. Với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần đổi mới và khát vọng khẳng định vị thế, điền kinh Việt Nam có nhiều cơ sở để kỳ vọng vào một kỳ SEA Games thành công với nhiều đột phá.