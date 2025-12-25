Dàn cầu thủ Việt Nam rạng rỡ khoe khoảnh khắc ấm áp đón Giáng sinh 2025

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Dàn cầu thủ Việt Nam rạng rỡ khoe khoảnh khắc ấm áp đón Giáng sinh 2025

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Đội tuyển nữ Việt Nam Đặng Văn Lâm

VOV.VN - Giữa lịch thi đấu dày đặc, Giáng sinh 2025 là dịp hiếm hoi để các cầu thủ Việt Nam tạm rời sân cỏ, tận hưởng không khí Noel ấm áp bên gia đình. Những khoảnh khắc đời thường rạng rỡ được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trung vệ Quế Ngọc Hải hạnh phúc nắm tay bà xã Dương Thùy Phương, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào trong dịp Giáng sinh bên cây thông Noel tại một quán cà phê ấm cúng.

Trung vệ Quế Ngọc Hải hạnh phúc nắm tay bà xã Dương Thùy Phương, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào trong dịp Giáng sinh bên cây thông Noel tại một quán cà phê ấm cúng.

Quang Hải cùng bà xã Chu Thanh Huyền và cậu con trai nhỏ Lido (biệt danh con trai Quang Hải) rạng rỡ tạo dáng trong không gian rộn ràng Giáng sinh tại trung tâm thương mại.

Quang Hải cùng bà xã Chu Thanh Huyền và cậu con trai nhỏ Lido (biệt danh con trai Quang Hải) rạng rỡ tạo dáng trong không gian rộn ràng Giáng sinh tại trung tâm thương mại.

Gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm và bà xã Yến Xuân tận hưởng Giáng sinh an lành giữa mùa đông nước Nga, với điểm dừng chân là thành phố Moscow.

Gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm và bà xã Yến Xuân tận hưởng Giáng sinh an lành giữa mùa đông nước Nga, với điểm dừng chân là thành phố Moscow.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cùng gia đình đón Giáng sinh tại Sapporo (Nhật Bản). Trên trang cá nhân, cầu thủ Hà Nội FC gửi lời chúc: “Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp”.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cùng gia đình đón Giáng sinh tại Sapporo (Nhật Bản). Trên trang cá nhân, cầu thủ Hà Nội FC gửi lời chúc: “Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp”.

Tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam Trần Thị Duyên ghi lại khoảnh khắc check-in rạng rỡ bên cây thông Noel, lan tỏa không khí lễ hội đầy tươi vui.

Tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam Trần Thị Duyên ghi lại khoảnh khắc check-in rạng rỡ bên cây thông Noel, lan tỏa không khí lễ hội đầy tươi vui.

Tiền đạo Đinh Thanh Bình chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ, với bức ảnh ấm áp được chụp ngay trong ô tô giữa tiết trời Giáng sinh.

Tiền đạo Đinh Thanh Bình chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ, với bức ảnh ấm áp được chụp ngay trong ô tô giữa tiết trời Giáng sinh.

Hậu vệ Vũ Văn Thanh xuất hiện bảnh bao bên bạn gái Trần Bích Hạnh. Trên trang cá nhân, cô viết đầy cảm xúc: “Đồng hành chính là lời tỏ tình chân thành và lâu dài nhất".

Hậu vệ Vũ Văn Thanh xuất hiện bảnh bao bên bạn gái Trần Bích Hạnh. Trên trang cá nhân, cô viết đầy cảm xúc: “Đồng hành chính là lời tỏ tình chân thành và lâu dài nhất".

Tiền đạo Hà Đức Chinh đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã Mai Hà Trang và con trai nhỏ Phin (biệt danh con trai Đức Chinh). Đáng yêu hơn cả, cậu bé hóa thân thành Ông già Noel, kèm dòng chú thích hóm hỉnh: “Tới công chuyện với Ông già Noel thật chứ".

Tiền đạo Hà Đức Chinh đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã Mai Hà Trang và con trai nhỏ Phin (biệt danh con trai Đức Chinh). Đáng yêu hơn cả, cậu bé hóa thân thành Ông già Noel, kèm dòng chú thích hóm hỉnh: “Tới công chuyện với Ông già Noel thật chứ".

U23 Việt Nam vá lỗi sau SEA Games, Lý Đức tin Đình Bắc sẽ giành Quả bóng vàng
U23 Việt Nam vá lỗi sau SEA Games, Lý Đức tin Đình Bắc sẽ giành Quả bóng vàng

Trung vệ Phạm Lý Đức có những chia sẻ về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam trước ngày lên đường tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quách Khiêm/VOV.VNẢnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/12/2025 15:15 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN