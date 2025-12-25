Dàn cầu thủ Việt Nam rạng rỡ khoe khoảnh khắc ấm áp đón Giáng sinh 2025

Trung vệ Quế Ngọc Hải hạnh phúc nắm tay bà xã Dương Thùy Phương, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào trong dịp Giáng sinh bên cây thông Noel tại một quán cà phê ấm cúng.

Quang Hải cùng bà xã Chu Thanh Huyền và cậu con trai nhỏ Lido (biệt danh con trai Quang Hải) rạng rỡ tạo dáng trong không gian rộn ràng Giáng sinh tại trung tâm thương mại.

Gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm và bà xã Yến Xuân tận hưởng Giáng sinh an lành giữa mùa đông nước Nga, với điểm dừng chân là thành phố Moscow.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cùng gia đình đón Giáng sinh tại Sapporo (Nhật Bản). Trên trang cá nhân, cầu thủ Hà Nội FC gửi lời chúc: “Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp”.

Tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam Trần Thị Duyên ghi lại khoảnh khắc check-in rạng rỡ bên cây thông Noel, lan tỏa không khí lễ hội đầy tươi vui.

Tiền đạo Đinh Thanh Bình chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ, với bức ảnh ấm áp được chụp ngay trong ô tô giữa tiết trời Giáng sinh.

Hậu vệ Vũ Văn Thanh xuất hiện bảnh bao bên bạn gái Trần Bích Hạnh. Trên trang cá nhân, cô viết đầy cảm xúc: “Đồng hành chính là lời tỏ tình chân thành và lâu dài nhất".

Tiền đạo Hà Đức Chinh đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã Mai Hà Trang và con trai nhỏ Phin (biệt danh con trai Đức Chinh). Đáng yêu hơn cả, cậu bé hóa thân thành Ông già Noel, kèm dòng chú thích hóm hỉnh: “Tới công chuyện với Ông già Noel thật chứ".