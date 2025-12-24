Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

HLV Mai Đức Chung: "VFF muốn tôi tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam, nhưng tôi xác định tạm nghỉ ngơi để suy nghĩ"

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung sẽ hết hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF) vào ngày 31/12. Chia sẻ với Dân Việt, HLV Mai Đức Chung cho biết ông muốn có khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

HLV Mai Đức Chung có tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?

HLV Mai Đức Chung là nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam tính đến thời điểm này. Ông Chung "xe ca" khi còn là cầu thủ và ông Chung "gái" khi bén duyên với ĐT nữ Việt Nam luôn thể hiện sự tận tâm và có tài năng thực sự, hết mình vì công việc.

Tính riêng quãng thời gian rất dài gần 20 năm gắn bó với ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng. Cụ thể, HLV Mai Đức Chung đã cùng ĐT nữ Việt Nam giành 6 HCV SEA Games, đăng quang ở AFF Cup nữ và đặc biệt là chiến công lần đầu tiên đoạt vé dự VCK World Cup nữ vào năm 2023.

HLV Mai Đức Chung là chiến lược gia thành công nhất với ĐT nữ Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung là chiến lược gia thành công nhất với ĐT nữ Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: VFF

Cuối năm 2023, HLV Mai Đức Chung từng đề đạt nguyện vọng muốn nghỉ ngơi, không theo đuổi công tác huấn luyện. Mặc dù vậy, đến giữa năm 2024, HLV Mai Đức Chung đã tiếp tục công việc với ĐT nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung khi ấy chia sẻ, với những kinh nghiệm và niềm đam mê cũng như tình cảm với ĐT nữ Việt Nam, ông quyết tâm hết mức để hoàn thành những trọng trách được giao với hiệu quả tối đa.

Tại SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung cùng ĐT nữ Việt Nam đã trải qua hành trình rất giàu cảm xúc. Ở vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam đối diện với nguy cơ bị loại khi thua ĐT nữ Philippines 0-1. Đến trận đấu "một mất, một còn" với ĐT nữ Myanmar, tài thao lược của HLV Mai Đức Chung được thể hiện rõ khi ông đưa ra chiến thuật vô cùng hợp lý, giúp ĐT nữ Việt Nam thắng 2-0 rồi sau đó thắng dễ ĐT nữ Philippines tại vòng bán kết.

Ở trận chung kết, ĐT nữ Việt Nam tái ngộ ĐT nữ Philippines và thua rất tiếc nuối trong loạt sút luân lưu sau 120 phút thi đấu hòa 0-0. Đáng chú ý, ĐT nữ Việt Nam đã mất oan 1 bàn thắng trong hiệp một vì lỗi nhận định của nữ trọng tài biên người Lào Chanthavong Phutsavan.

HLV Mai Đức Chung muốn có quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi trước khi tính đến công việc tiếp theo. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung muốn có quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi trước khi tính đến công việc tiếp theo. Ảnh: VFF

ĐT nữ Việt Nam chỉ giành HCB SEA Games 33, nhưng uy tín của HLV Mai Đức Chung không hề suy giảm. Trong năm 2026, ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự VCK Asian Cup 2027 và hướng tới việc đạt vị trí tốt để cạnh tranh vé dự VCK World Cup nữ 2023.

Trao đổi với Dân Việt, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Hợp đồng của tôi với VFF sẽ hết hạn vào ngày 31/12. Lãnh đạo VFF muốn tôi tiếp tục cầm quân ở ĐT nữ Việt Nam đến khi VCK Asian Cup nữ 2023 kết thúc. Nhưng bản thân tôi tự thấy mình đã lớn tuổi nên muốn có thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng trước khi đưa ra quyết định tiếp theo".

Theo Long Nguyên

Nguồn: [Link nguồn]

24/12/2025 06:10 AM (GMT+7)
