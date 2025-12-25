Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam, dập tắt tin đồn chia tay

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục ngồi “ghế nóng” ở đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026.

Sau hàng loạt tin đồn xuất hiện sau SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung chính thức tiếp tục được VFF tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam tại vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026, giải đấu có ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé dự World Cup nữ 2027.

HLV Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung

Quyết định được đưa ra trên cơ sở thống nhất cao giữa VFF và HLV Mai Đức Chung, nhằm bảo đảm sự ổn định, kế thừa và tính liên tục trong công tác huấn luyện. Đây được xem là lựa chọn phù hợp nhất trong bối cảnh ĐT nữ Việt Nam chỉ còn chưa đầy 3 tháng để chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á 2026, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3/2026 tại Australia.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33, làng bóng đá Việt Nam từng xuất hiện không ít thông tin cho rằng HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay ĐT nữ Việt Nam. Tuy nhiên, với quỹ thời gian chuẩn bị không dài cùng mục tiêu lớn phía trước, VFF quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, người hiểu rõ nhất bóng đá nữ Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong tháng 1/2026, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu 2 trận giao hữu. Sau đó, toàn đội sẽ sang Australia – quốc gia đăng cai VCK nữ châu Á 2026 – để tập huấn đợt hai, với 1 trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia đánh giá việc HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm vai trò HLV trưởng là phương án tối ưu ở thời điểm hiện tại. “Đây là HLV dày dạn kinh nghiệm, có uy tín lớn với đội tuyển nữ. Các cầu thủ đã rất hiểu triết lý huấn luyện, trong khi HLV trưởng cũng nắm rõ năng lực, tâm lý của từng cầu thủ”, ông Nguyễn Sỹ Hiển cho biết.

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ VFF, đồng thời khẳng định sẽ cùng ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất tại vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026.

VFF tin tưởng rằng, với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện và quá trình chuẩn bị bài bản, ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, vị thế của mình trên đấu trường châu lục, hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt tại giải đấu mang tính quyết định cho tấm vé World Cup nữ 2027.

25/12/2025 18:56 PM (GMT+7)
