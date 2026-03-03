Báo Hàn Quốc lo ngại Malaysia thắng kiện CAS, ĐT Việt Nam chịu bất công

Kịch bản gây sốc sau phán quyết của CAS?

Tờ báo Hàn Quốc Daum đặt vấn đề: liệu có xảy ra một kịch bản bất ngờ nếu Malaysia giành chiến thắng trong quá trình kháng cáo lên CAS?

Tờ Daum của Hàn Quốc lo ngại ĐT Việt Nam bị đối xử bất công

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được cho là khá lạc quan khi chờ đợi quyết định cuối cùng liên quan đến bê bối nhập tịch. Hiện tại, CAS đang xem xét đơn kháng cáo đối với án kỷ luật áp dụng cho 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, FAM gây tranh cãi khi sử dụng một số cầu thủ nhập tịch bị phát hiện làm giả giấy khai sinh trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt ở vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-0 dành cho "Hổ Mã Lai", giúp đội bóng này sáng cửa giành vé thẳng.

FIFA ra án phạt, AFC chờ động thái cuối cùng

Tình hình chỉ thực sự xoay chiều khi có thông tin cho thấy hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia đã bị làm giả. Sau quá trình xác minh, FIFA đã ban hành lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ liên quan hồi tháng 9 năm ngoái.

Chưa có phán quyết cuối cùng vụ 7 cầu thủ Malaysia làm giả hồ sơ nhập tịch

Bên cạnh đó, FIFA cũng xử thua Malaysia 0-3 trong ba trận giao hữu gặp Singapore, Cape Verde và Palestine.

Theo tờ báo Hàn Quốc Daum, phán quyết từ CAS sẽ tác động trực tiếp đến quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Việc tuyển Việt Nam có được xử thắng 3-0 trước Malaysia hay không sẽ phụ thuộc vào kết luận cuối cùng từ CAS và quyết định kế tiếp của AFC.

Cục diện bảng F có thể đảo chiều

Nếu CAS chấp nhận kháng cáo của Malaysia, thất bại 0-4 của Việt Nam nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên. Điều này ảnh hưởng lớn đến cuộc đua tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện Malaysia dẫn đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận, trong khi Việt Nam xếp thứ hai với 12 điểm và chỉ thua duy nhất Malaysia. Theo thể thức, chỉ đội đầu bảng mới giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Malaysia thắng đậm 4-0 ở lượt đi

Trong trường hợp hai đội bằng điểm, thành tích đối đầu sẽ được ưu tiên xét trước. Vì vậy, Việt Nam buộc phải đánh bại Malaysia với cách biệt tối thiểu bốn bàn nếu muốn lật ngược tình thế.

Tờ Daum nhấn mạnh, nếu Việt Nam bị loại bởi Malaysia trong bối cảnh FIFA đã xác định có hành vi gian lận hồ sơ nhập tịch, điều đó sẽ tạo cảm giác thiếu công bằng. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng từ CAS, dự kiến được công bố trước ngày 11/4, thời điểm lễ bốc thăm vòng bảng diễn ra.