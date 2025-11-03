Tin mới nhất bóng đá sáng 3/11: Cầu thủ Ngoại hạng Anh đua nhau thuê võ sỹ MMA

Cầu thủ Ngoại hạng Anh đua nhau thuê võ sỹ MMA

Tờ The Athletic cho biết với việc số vụ phạm tội gia tăng gần đây ở khu vực quận Cheshire là nơi nhiều cầu thủ đang đá ở Premier League sinh sống, họ gần đây đã rủ nhau thuê các võ sỹ MMA làm bảo vệ cho mình và gia đình. Thậm chí Chelsea được đồn là đã làm hợp đồng với hẳn một đội thi đấu MMA để họ đến trông nhà cho các cầu thủ trong lúc đội bóng đi thi đấu.

Chelsea được đồn đã thuê hẳn một đội thi đấu MMA để làm vệ sỹ cho các cầu thủ

Athletic Bilbao muốn Andoni Iraola

Với thành công vượt bậc tại Bournemouth trong 2 mùa giải qua, HLV Andoni Iraola đang được xem là một trong những nhà cầm quân được chào đón nhất của bóng đá châu Âu. Theo tờ La Razon (TBN), Athletic Bilbao muốn có Iraola bởi HLV Ernesto Valverde dự kiến sẽ rời đội bóng sau mùa giải này. Iraola sẽ được mời mức lương rất hậu hĩnh vào khoảng 6 triệu euro/năm nếu nhận lời với CLB xứ Basque.

Wolves nhắm 3 ứng viên cho ghế HLV trưởng

Theo nhà báo David Ornstein, Wolverhampton đang cân nhắc giữa 3 ứng viên cho vị trí HLV trưởng sau khi sa thải Vitor Pereira. Trong 3 người đó có cả cựu HLV Gary O’Neil từng dẫn dắt CLB, cũng như Rob Edwards và Michael Carrick.

HLV Kovac khẳng định vẫn đang cố gắng giúp đỡ Jobe Bellingham

Phong độ của Jobe Bellingham từ khi sang Dortmund đã khiến fan Dortmund đặt dấu hỏi về năng lực của cầu thủ này lẫn quyết định bỏ 30 triệu bảng mua anh của CLB. Tuy nhiên HLV Niko Kovac khẳng định ông vẫn tin tưởng vào Jobe dù vẫn chỉ dùng anh ở ghế dự bị, ông nói: “Chúng tôi đang để cậu ấy xây dựng vị thế của mình một cách từ từ. Cho cậu ấy vào thi đấu từ đầu khi chưa sẵn sàng sẽ không có ảnh hưởng tích cực tới tâm lý, nhất là một cầu thủ còn rất trẻ”.

Thầy của HLV Allegri & Gasperini qua đời

HLV người Italia, Giovanni Galeone, đã qua đời ở tuổi 84 sau thời gian chống chọi bệnh tật tại một bệnh viện ở Udine. Sinh năm 1941, HLV Galeone có sự nghiệp cầm quân lâu dài khi bắt đầu vào năm 1975 và lần cuối dẫn dắt CLB Udinese vào năm 2007. Galeone đặc biệt có ảnh hưởng lớn với làng HLV Italia hiện đại khi trong thập niên 1980, ông đi tiên phong trong sử dụng sơ đồ 4-3-3 và phòng ngự kiểu kèm người khu vực, phong cách được hai học trò của ông là HLV Max Allegri và Gian Piero Gasperini áp dụng thành công trong nhiều năm qua.