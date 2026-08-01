Cao thủ võ thuật kĩ năng "ăn đứt" Thành Long & Hồng Kim Bảo, được Lý Tiểu Long nể phục

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Thành Long và Hồng Kim Bảo được coi là những "lão đại" nổi tiếng, sở hữu những thành tựu võ thuật hoành tráng bậc nhất. Thế nhưng, nếu lật lại những thước phim tư liệu thời kỳ hoàng kim, có một nhân vật lặng lẽ đứng sau màn ảnh nhưng lại sở hữu gân cốt và võ công khiến cả hai vị siêu sao này phải cúi đầu nể sợ. Ông cũng là người duy nhất được huyền thoại Lý Tiểu Long nể trọng tuyệt đối, chỉ định làm diễn viên đóng thế độc quyền cho mình: "Ẩn sĩ võ lâm" Nguyên Hoa.

Nguyên Hoa (khoanh tròn) là người từng được Lý Tiểu Long tin tưởng nhất

"Đại sư huynh" sở hữu gân cốt đỉnh cao

Thành Long và Hồng Kim Bảo đều xuất thân từ lò đào tạo của sư phụ Vu Chiêm Nguyên, thuộc nhóm "Thất Tiểu Phúc" khét tiếng. Trên phim trường, Hồng Kim Bảo là đại ca, Thành Long là ngôi sao phòng vé, nhưng trong phòng tập, Nguyên Hoa mới là cái tên khiến tất cả các sư đệ phải kiêng dè.

Tư liệu từ điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) và bài phân tích trên Zhihu đều khẳng định: Nguyên Hoa sở hữu một thể chất dị biệt. Khác với Hồng Kim Bảo thiên về sức nặng cơ bắp, Thành Long mạnh về nhào lộn hài hước, Nguyên Hoa lại có vóc dáng gầy gò nhưng gân cốt dẻo dai như cao su, cơ thể nhẹ như bông. Sư phụ Vu Chiêm Nguyên thuở đó từng nhận xét: Về kỹ năng khinh công, nhào lộn lật người trên không và độ dẻo của xương khớp, Nguyên Hoa đứng số 1 và "ăn đứt" cả Thành Long lẫn Hồng Kim Bảo.

Chính vì sở hữu gân cốt thiên tài này, ông luôn được giao trọng trách thực hiện những đòn đánh có độ khó cao nhất mà người bình thường không thể mô phỏng.

Thành Long, Hồng Kim Bảo (từ trái qua) cũng chưa được Lý Tiểu Long "nể" như Nguyên Hoa

Người duy nhất được Lý Tiểu Long nể phục và "chọn mặt gửi vàng"

Sự ngạo nghễ của Lý Tiểu Long là điều cả thế giới đều biết. Khi từ Mỹ trở về Hong Kong (TQ), "Con rồng nhỏ" từng xem nhẹ hầu hết các diễn viên võ thuật đương thời vì cho rằng họ chỉ đang "múa dưỡng sinh" trên màn ảnh. Tuy nhiên, thái độ đó hoàn toàn thay đổi khi Lý Tiểu Long chứng kiến Nguyên Hoa biểu diễn kỹ thuật lật người.

Thời điểm quay bộ phim kinh điển Tinh Võ Môn (Fist of Fury - 1972), có một cảnh quay nhân vật của Lý Tiểu Long bị đá văng và phải thực hiện một cú lộn nhào lộn lật người liên tục trên không trước khi tiếp đất. Do thể hình của Lý Tiểu Long thiên về cơ bắp đặc và cơ địa thực chiến co cơ nhanh, ông không có độ dẻo để thực hiện cú lộn nhào hoàn mỹ theo ý đồ đạo diễn.

Lúc này, Nguyên Hoa bước ra đảm nhận vai trò đóng thế. Cú nhảy lật người nhẹ tựa lông hồng của Nguyên Hoa mượt mà đến mức Lý Tiểu Long phải sững sờ. Ngay lập tức sau đó, trong siêu phẩm Long Tranh Hổ Đấu (Enter the Dragon - 1973), Lý Tiểu Long đã ra điều kiện với đoàn phim: "Nguyên Hoa phải là người đóng thế duy nhất cho tôi ở các pha nhào lộn". Lý Tiểu Long nể Nguyên Hoa đến mức đi đâu cũng kéo ông theo, ăn cùng bàn, tập cùng phòng và coi ông như một người anh em tri kỷ về mặt kỹ nghệ.

Bi kịch của một thiên tài ẩn dật và lời hứa dang dở

Sự nể trọng của Lý Tiểu Long dành cho Nguyên Hoa không chỉ dừng lại ở công việc đóng thế. Trước khi đột ngột qua đời vào năm 1973, Lý Tiểu Long đã lên một kế hoạch lớn cho người đàn em. Ông hứa với Nguyên Hoa rằng sẽ đưa ông sang Mỹ, cùng tham gia vào các dự án Hollywood để giới thiệu kỹ năng khinh công đích thực của người Trung Quốc ra thế giới.

Nguyên Hoa ở thời điểm hiện tại

Thế nhưng, cái chết chấn động của Tiểu Long đã chôn vùi hoàn toàn lời hứa đó. Nguyên Hoa mất đi chỗ dựa và người tri kỷ lớn nhất đời mình. Thay vì bước ra ánh sáng làm ngôi sao toàn cầu, ông lại lùi về phía sau, tiếp tục làm diễn viên đóng thế và nhận những vai phụ phản diện suốt nhiều thập kỷ.

Khán giả Việt Nam sau này biết đến ông nhiều nhất qua vai diễn "Bao Tô Công" trong phim Tuyệt Đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì.

Võ công của Thành Long và Hồng Kim Bảo đã tạo nên hai đế chế điện ảnh lẫy lừng, nhưng chiếc bóng của danh vọng đôi khi làm lu mờ những giá trị thực chiến và gân cốt cốt lõi. Sự công nhận và nể phục tuyệt đối từ Lý Tiểu Long dành cho Nguyên Hoa chính là tấm huy chương vàng danh giá nhất. Ông không cần những danh hiệu "Vua võ thuật" để chứng minh bản lĩnh, bởi trong ký ức của những người làm nghề, vị "Đại sư huynh" gầy gò ấy mới là người sở hữu võ công chạm đến giới hạn cao nhất của hai từ "thiên tài".