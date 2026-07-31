Kế hoạch bán World Cup của chủ tịch FIFA nguy cơ đổ bể: 96 nước lên tiếng phản đối

UEFA dẫn đầu làn sóng phản đối

Cách đây không lâu, chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã đề xuất kế hoạch bán World Cup và một số giải đấu khác của FIFA cho một số nhà đầu tư giấu tên để thu về lợi nhuận khổng lồ. Liên đoàn bóng đá hứa rằng sẽ chi 40 triệu USD cho mỗi LĐBĐ đồng ý với kế hoạch này. Tuy nhiên, mọi thứ không suôn sẻ như tưởng tượng bởi vấp phải sự phản đối gay gắt.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino

Đầu tiên là Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Trong thông cáo mới nhất của mình, UEFA nêu rõ toàn bộ 55 liên đoàn thành viên nhất trí và kiên quyết bác bỏ đề xuất nói trên của FIFA.

“World Cup không thể bị coi là một sản phẩm đầu tư. Đây là một trong những di sản thể thao vĩ đại nhất của bóng đá. Giải đấu này đã được xây dựng qua nhiều thế hệ bởi các cầu thủ, đội tuyển quốc gia và người hâm mộ trên khắp mọi châu lục. Không một phần nào của giải đấu này nên bị chuyển giao cho các nhà đầu tư tư nhân. World Cup không phải để bán”. Trích đoạn thông cáo từ UEFA.

Để thể hiện sự kiên quyết của mình, UEFA tuyên bố sẽ từ bỏ tất cả những giải đấu do FIFA tổ chức nếu đề xuất này còn tồn tại. “Vì vậy, sau cuộc thảo luận ngày hôm nay, sẽ không có bất kỳ đội tuyển quốc gia nào thuộc UEFA tham dự bất kỳ giải đấu nào của FIFA chừng nào những đề xuất này vẫn còn tồn tại, trừ khi đề xuất đó bị hủy bỏ hoàn toàn và FIFA đưa ra những cam kết mang tính ràng buộc rằng họ sẽ không bao giờ mở quyền sở hữu đối với cơ chế quản trị hoặc các giải đấu của mình cho khu vực tư nhân.

Không ai nên nghi ngờ điều này: UEFA và các liên đoàn thành viên sẽ phản đối những kế hoạch này với quyết tâm tuyệt đối”.

Khu vực Concacaf cũng không đồng ý

Sau UEFA, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và khu vực Caribbean bao gồm 41 thành viên cũng phản đối kế hoạch này. “Concacaf là một liên đoàn thống nhất bởi tình yêu dành cho môn thể thao của chúng ta, nơi bóng đá luôn được đặt lên hàng đầu.

Liên đoàn bóng đá Concacaf phản đối kế hoạch mới của FIFA

Với triết lý đó, trong suốt 10 năm qua, chúng tôi đã xây dựng từ nền móng một tổ chức dựa trên tinh thần phục vụ, quản trị minh bạch và cam kết quản lý lâu dài vì lợi ích của bóng đá.

Lịch sử đã cho FIFA và đại gia đình bóng đá thấy điều gì sẽ xảy ra khi những người gìn giữ môn thể thao này đánh mất những giá trị đó...Trong cuộc họp, các Liên đoàn thành viên đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc đề xuất này thiếu quy trình xem xét đúng đắn, thời hạn phản hồi bị áp đặt một cách gấp gáp và không có bất kỳ sự xem xét hay phê duyệt nào từ các cơ quan quản trị có thẩm quyền của FIFA.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc huy động vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư tư nhân để tài trợ cho các chương trình FIFA Forward hiện tại và trong tương lai, trong bối cảnh FIFA vừa tổ chức kỳ World Cup mang lại lợi nhuận cao nhất trong lịch sử”. Trích đoạn thông cáo của Concacaf.

Như vậy, tổng cộng đã có 96 nước phản đối kế hoạch của chủ tịch Gianni Infantino. Con số này đã tiệm cận với một nửa số phiếu tại FIFA (211 thành viên). Bởi vậy, nếu có thêm sự phản đối trong thời gian tới, kế hoạch bán World Cup và các giải đấu khác của FIFA sẽ đổ bể.