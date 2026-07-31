Chủ tịch FIFA Infantino đáng bị coi là kẻ xấu xa, chịu sức ép từ chức vì đòi bán World Cup

Infantino nên từ chức

Gianni Infantino, nhân vật bị chỉ trích nặng nề vì tham vọng quyền lực đang phải chịu sức ép từ chức. Lý do bởi toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA đồng loạt tuyên bố sẽ không chấp nhận kế hoạch của FIFA nhằm bán quyền lợi thương mại của World Cup cho những nhà đầu tư trả giá cao nhất.

UEFA khẳng định sẽ tẩy chay các giải đấu của FIFA, bao gồm cả World Cup, nếu những kế hoạch bị cho là phi lý này không bị hủy bỏ hoàn toàn. Ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cũng bày tỏ lập trường cứng rắn khi 41 liên đoàn thành viên của khu vực đó đồng loạt bác bỏ kế hoạch của Infantino.

UEFA phản đối kế hoạch của Infantino

Đó là điều hoàn toàn đúng đắn. Nhưng mọi chuyện không nên dừng lại ở đó. Làm sao Infantino còn có thể tiếp tục tại vị khi ông đã phản bội chính môn thể thao mà mình được giao trọng trách lãnh đạo, đồng thời đẩy FIFA vào cuộc đối đầu toàn diện với UEFA, liên đoàn quyền lực bậc nhất của bóng đá thế giới?

Vị chủ tịch 56 tuổi đã tuyên bố sẽ tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA tại Đại hội FIFA tổ chức ở Morocco vào tháng 3/2027. Nhưng nếu còn giữ lại dù chỉ một chút lòng tự trọng, Infantino nên chủ động rời ghế trước khi bóng đá chính thức nói lời từ chối với ông.

Không ai muốn ủng hộ Infantino

Cũng giống như nhiều lãnh đạo từng bí mật lên kế hoạch thành lập European Super League vào năm 2021 nhưng rồi chứng kiến dự án sụp đổ ngay khi vừa công bố, Infantino nên làm điều đúng đắn là từ chức ngay lúc này, khi kế hoạch huy động khoảng 3,1 tỷ bảng Anh từ các nhà đầu tư tư nhân của ông cũng đã tan vỡ.

"World Cup không phải để bán", UEFA nhấn mạnh trong tuyên bố đanh thép được toàn bộ 55 liên đoàn thành viên nhất trí thông qua. UEFA chỉ trích Infantino đã thể hiện "sự thất bại nghiêm trọng trong vai trò lãnh đạo", đồng thời điều hành FIFA bằng "cách quản trị dựa trên sự đe dọa và áp lực".

Theo UEFA, việc Infantino âm thầm tìm cách bán đi tài sản quý giá của gia đình bóng đá sau lưng các liên đoàn thành viên, không hề có bất kỳ cuộc tham vấn nào, là hành động "vô trách nhiệm" và "không thể bào chữa".

Infantino không thể làm tổn hại World Cup

Infantino khiến World Cup 2026 tại Mỹ bị thương mại hóa quá mức. Quãng nghỉ uống nước phục vụ nhà tài trợ, chương trình biểu diễn giữa giờ kéo dài bất thường ở trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, cho đến quyết định khó chấp nhận khi hủy án treo giò của Folarin Balogun theo đề nghị từ Tổng thống Donald Trump, tất cả đều bị công chúng chỉ trích. Giờ đây ông đã vấp phải rào cản lớn nhất trong tham vọng bán cả quyền lợi World Cup.

Ngay cả Sepp Blatter, người tiền nhiệm của Infantino tại FIFA và cũng từng bị xem là một "nhà độc tài" của tổ chức này, đồng thời là đồng hương đến từ vùng Valais (Thụy Sĩ), cũng lên tiếng chỉ trích kế hoạch nói trên là "gây tổn hại nghiêm trọng" cho bóng đá.

Khi ngay cả một nhân vật như Blatter cũng cho rằng bạn đã đi quá giới hạn, đó là dấu hiệu cho thấy kim chỉ nam đạo đức của Infantino đã hoàn toàn lệch hướng.

Giống như Blatter trước đây, Infantino nhiều khả năng sẽ phớt lờ lời kêu gọi từ chức, tiếp tục bám trụ quyền lực lâu nhất có thể và đặt cược vào sự ủng hộ của các liên đoàn nhỏ trong cuộc chiến với UEFA, thậm chí kéo dài đến Đại hội FIFA vào năm tới. Vì tương lai của bóng đá thế giới, điều duy nhất mọi người có thể hy vọng là Infantino sẽ thất bại.