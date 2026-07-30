Vụ FIFA "rao bán" World Cup: Gói tài chính 10 tỷ USD rung chuyển làng bóng đá

FIFA rao bán World Cup: Gói tài chính 10 tỷ USD rung chuyển bóng đá

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho là đã đề xuất thành lập một công ty liên kết mang tên Fifa Forward Enterprise để quản lý World Cup. Theo kế hoạch được tiết lộ, các nhà đầu tư tư nhân có thể mua cổ phần trong công ty này, qua đó tham gia vào quyền sở hữu một phần giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới.

Thông tin về kế hoạch được công bố hôm thứ Ba. Theo The Times, Infantino đã thông báo với 211 liên đoàn thành viên FIFA rằng họ có 53 ngày để quyết định có ủng hộ đề xuất hay không.

Chủ tịch Infantino đề xuất gói tài chính 10 tỷ USD liên quan tới kế hoạch bán cổ phần sở hữu World Cup

Một bức thư bị rò rỉ cho thấy, FIFA đưa ra những lợi ích tài chính đáng kể nếu các liên đoàn thành viên đồng ý với kế hoạch. Theo nội dung thư, một gói tài chính trị giá 10 tỷ USD sẽ được dành cho các liên đoàn nếu đề xuất được thông qua, trong khi mức tài chính dành cho phương án duy trì hiện trạng là 2,7 tỷ USD.

Bức thư nêu rõ: “Quyết định có tiến hành đề xuất này hay không hoàn toàn thuộc về các bạn. Nếu các bạn muốn tiến hành, gói tài chính trị giá 10 tỷ USD sẽ được triển khai từ ngày 1/1/2027, mở ra giai đoạn tiếp theo trong hành trình chung của chúng ta.

Nếu các bạn muốn duy trì hiện trạng và từ chối đề xuất này, chúng ta vẫn sẽ thực hiện kế hoạch mở rộng chương trình Forward [nguồn tiền dành cho phát triển] trị giá 2,7 tỷ USD như đã trình bày trước đó. Tổng cộng, trong chu kỳ sắp tới bắt đầu từ ngày 1/1/2027, theo đề xuất này, mỗi liên đoàn thành viên sẽ có khả năng tiếp cận khoản tiền lên tới 40 triệu USD".

Infantino có thể nhận khoản tiền lớn

Theo đề xuất được công bố, một công ty liên kết mới sẽ được thành lập để quản lí World Cup và cho phép các nhà đầu tư tư nhân mua cổ phần trong công ty này. Bản thân Infantino cũng được cho là có thể nhận những khoản tiền đáng kể dưới dạng tiền thưởng nếu kế hoạch được triển khai.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch FIFA vào năm 2031, Infantino thậm chí có thể đảm nhận vị trí “ủy viên” tại cơ quan mới. Theo bài báo gốc, vị trí này có thể giúp ông nhận thêm khoản thu nhập lên tới hàng chục triệu USD.

Phản ứng dữ dội từ các Liên đoàn, tổ chức quyền lực

Kế hoạch lập tức vấp phải sự phản đối từ một số cơ quan quản lý bóng đá. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) ra tuyên bố cho rằng việc thiếu minh bạch trong quá trình đưa ra đề xuất là “đáng lo ngại sâu sắc”:

“Chúng tôi hoàn toàn không biết về đề xuất này và cũng không được cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể đáng kể nào, bao gồm bản chất thực sự của đề xuất cũng như những điều kiện đi kèm. Dựa trên những thông tin hạn chế hiện có, chúng tôi đặc biệt quan ngại về việc thiếu quy trình và cơ chế quản trị để đi đến thời điểm này, cũng như những nội dung và nguyên tắc được thể hiện trong đề xuất.

Khi đề xuất được FIFA công bố đầy đủ và minh bạch như đã cam kết, chúng tôi sẽ đưa ra quan điểm của mình và có những bình luận tiếp theo".

Nhiều tổ chức lớn như UEFA phản đối kế hoạch của FIFA

UEFA tiếp tục phản đối kế hoạch của FIFA

Liên đoàn Bóng đá châu ÂU (UEFA) là bên phản ứng mạnh mẽ nhất trước kế hoạch của FIFA. Tổ chức này cho rằng FIFA đang tìm cách thương mại hóa những giá trị cốt lõi của bóng đá.

Trong tuyên bố mới được đưa ra hôm thứ Tư, UEFA tiếp tục chỉ trích: “FIFA không thể tiếp tục sử dụng môn thể thao của chúng ta để làm giàu cho chính họ và những người bạn của họ".

UEFA cũng cho biết đang có “sự phản đối đáng kể và ngày càng gia tăng đối với kế hoạch của FIFA”. Theo Sky Sports, các quốc gia châu Âu đang cân nhắc khả năng tẩy chay World Cup nếu đề xuất của FIFA được thông qua.

Concacaf cũng đặt câu hỏi về tính minh bạch

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cũng bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về mức độ thiếu minh bạch trong kế hoạch của FIFA và những vấn đề liên quan đến cơ chế giám sát trong quá trình xây dựng đề xuất.

Concacaf cho hay, họ chỉ biết đến vấn đề này thông qua các thông tin trên truyền thông và sau đó là một thông cáo báo chí. Tổ chức này tin rằng việc các nội dung chi tiết của kế hoạch được xây dựng và công khai trước khi có bất kỳ cuộc thảo luận nào với các cơ quan quản lý và các bên liên quan là điều đáng thất vọng.