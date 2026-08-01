Võ sư "quái kiệt" 71 tuổi: Đi giày sắt 256kg, dùng lỗ mũi kéo ô tô 1,4 tấn

Mỗi buổi sáng tại thành phố Lễ Lăng (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), mặt đất lại rung lên bần bật theo từng tiếng động "rầm, rầm". Đó không phải là tiếng máy xúc công trình, mà là tiếng bước chân tập luyện của người đàn ông đã bước sang tuổi thất thập.

Không giống những người bạn già chọn cách dưỡng sinh đi bộ hay múa kiếm nhẹ nhàng, lão võ sư Trương Chính Huy chọn cho mình một lối "hành xác": Mang đôi giày sắt nặng gấp 4 lần trọng lượng cơ thể và dùng lỗ mũi để kéo phăng một chiếc ô tô di chuyển trên đường. Đây không phải là một trò lừa bịp hay ảo thuật đường phố, mà là đỉnh cao của luyện công ngoài đời thực.

Võ sư Chính Huy và bài tập thường ngày

30 năm đúc cơ thể "bọc thép" từ cậu bé suy dinh dưỡng

Nhân vật chính trong câu chuyện kinh điển này là lão võ sư Trương Chính Huy (Zhang Zhenghui). Ít ai biết rằng thời niên thiếu, quái kiệt thể hình này là một đứa trẻ còi cọc, thể nhược và thường xuyên đau ốm. Sau khi nhập ngũ vào năm 1974, người đàn ông này bắt đầu bén duyên với các bài tập gia tăng áp lực cơ học lên đôi chân để rèn luyện gân cốt.

Ban đầu, vị võ sư chỉ đúc những đôi giày bằng đá hoa cương nặng vài chục kilôgam. Nhận thấy cơ thể có sự chuyển biến thần kỳ, "Thiết cước đại tiên" bắt đầu chuyển sang đúc giày bằng sắt đặc và liên tục hàn thêm các thanh sắt vào đế giày qua từng năm.

Tư liệu thực tế đăng tải trên tờ Báo điện tử Hồ Nam xác nhận, khối lượng đôi giày sắt lớn nhất của ông hiện đã chạm mốc 256 kg. Trong khi đó, cơ thể của dị nhân họ Trương chỉ nặng vỏn vẹn gần 60kg. Việc một lão niên 71 tuổi có thể nhấc nổi bàn chân bọc khối sắt nặng hơn 2 tạ rưỡi, bước đi tịnh tiến tự nhiên là một hiện tượng bẻ gãy mọi định luật về giải phẫu học cơ bắp thông thường.

Đi đôi giày tổng 256kg nhưng ông vẫn bước đi nhẹ nhàng

Khi lỗ mũi có thể kéo cả chiếc ô tô

Không dừng lại ở đôi chân bọc thép, vị "vua giày sắt thế giới" còn nổi tiếng toàn cầu với tuyệt kỹ "khí công tị tổ" (Dùng lỗ mũi điều khiển lực). Trong các buổi trình diễn, quái kiệt họ Trương sử dụng một sợi xích sắt móc trực tiếp vào hai lỗ mũi, đầu kia nối với chiếc xe ô tô 7 chỗ nặng hơn 1,4 tấn. Sau khi lập bộ pháp và vận khí, ông Trương dùng lực từ đầu để kéo chiếc xe di chuyển chậm rãi trên đường nhựa.

Dưới góc nhìn võ thuật và khoa học chuyển động, bí mật của tuyệt kỹ này dựa trên hai yếu tố cốt lõi:

Kỹ thuật "khí xung đan điền": Khi vận công, dị nhân sinh năm 1955 điều phối hơi thở cực hạn để dồn áp lực khí vào vùng cơ mặt và vách ngăn mũi. Điều này khiến các mô thịt mềm ở vùng này trở nên căng cứng, gia tăng sức chịu lực căng nén tốt gấp hàng trăm lần người bình thường để không bị rách da hay gãy sụn mũi.

Trận đồ cơ học cơ thể (kình lực truyền dẫn): Lực kéo thực chất không xuất phát từ mũi mà được phân phối từ gân gót chân (sau nhiều năm luyện giày sắt), truyền qua dọc cột sống và khóa chặt ở cơ cổ. Lỗ mũi lúc này chỉ đóng vai trò là một "điểm neo" chịu lực cực hạn.

Ngoài đôi giày sắt, ông còn cõng thêm 2 người và bước đi

Sự đánh đổi tàn khốc của vị "vua giày sắt"

Để đạt tới cảnh giới "dĩ nhất địch quần" về mặt thể lực và nhiều lần được ghi danh vào Kỷ lục Guinness Thế giới, "thiết cước đại tiên" đã phải đánh đổi bằng một chế độ tập luyện rùng rợn suốt 3 thập kỷ. Mỗi ngày, ông Trương phải duy trì tập luyện cường độ cao suốt 2 tiếng đồng hồ.

Đôi bàn chân của người đàn ông này qua hàng vạn lần chịu sức ép gãy xương của sắt đặc đã biến dạng hoàn toàn, các mạch máu nổi cuồn cuộn như rễ cây, mật độ xương gót chân đặc đến mức tương đương với xương ống chân của các loài thú lớn.

Hiện tại ở tuổi xế chiều, "vua giày sắt thế giới" không giữ bí thuật cho riêng mình mà đã thành lập các câu lạc bộ thể hình giày sắt tại Trung Quốc nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe.