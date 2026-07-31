Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Indonesia: Chờ cơn mưa bàn thắng (AFF Cup)
(17h, 31/7 - Bảng A AFF Cup 2026) Indonesia được đánh giá vượt trội về lực lượng và phong độ trước cuộc chạm trán Timor Leste ở lượt đấu thứ ba AFF Cup 2026. Đại diện "Xứ vạn đảo" hướng tới chiến thắng tiếp theo để củng cố vị thế trên bảng xếp hạng.
AFF Cup | 17h, 31/7 | Chonburi Stadium
Điểm
Niski
Luis Figo
Kaka
Eric Silva
Cannavaro
Gomes Osorio
Ribeiro
Rangel
Bakhito
Zion Cruz
Da Silva
Điểm
Nadeo
Sandy Walsh
Ridho
Dony Tri
Pattynama
Thom Haye
Eliano
Ivar Jenner
Klok
Beckham
Baker
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Timor Leste có tiến bộ nhưng vẫn lép vế
Sau trận thua 0-7 trước ĐT Việt Nam, Timor Leste tiếp tục nhận thất bại 0-2 trên sân Singapore. Dù vẫn trắng tay, đội bóng này phần nào cho thấy sự cải thiện khi hạn chế được số bàn thua.
Trước Singapore, Timor Leste chơi áp sát, thu hẹp khoảng trống và phần nào hóa giải lối chơi thiên về bóng dài của đối thủ. Tuy nhiên, thử thách ở trận đấu sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi họ phải đối đầu Indonesia, đội bóng sở hữu hàng công được đánh giá vượt trội.
Indonesia sở hữu hàng công đáng gờm
Indonesia vừa có chiến thắng 5-0 trước Campuchia, cho thấy sức mạnh đáng gờm dưới thời HLV Herdman. Dù thiếu một số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, đội bóng xứ vạn đảo vẫn sở hữu lực lượng chất lượng.
Nổi bật nhất là tân binh nhập tịch Lee Baker với cú hat-trick ngay trận ra mắt, qua đó nhận điểm số 9,8/10.
Indonesia có lối chơi đa dạng và giàu sức tấn công hơn, kết hợp linh hoạt giữa các pha đánh biên và trung lộ trong sơ đồ 4-3-3.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/07/2026 10:50 AM (GMT+7)