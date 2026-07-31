Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Indonesia: Chờ cơn mưa bàn thắng (AFF Cup)

AFF Cup | 17h, 31/7 | Chonburi Stadium Timor Leste 0 - 0 Indonesia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Timor Leste vs Indonesia Indonesia Điểm Niski Luis Figo Kaka Eric Silva Cannavaro Gomes Osorio Ribeiro Rangel Bakhito Zion Cruz Da Silva Điểm Nadeo Sandy Walsh Ridho Dony Tri Pattynama Thom Haye Eliano Ivar Jenner Klok Beckham Baker Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Timor Leste Timor Leste Indonesia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Niski, Luis Figo, Kaka, Eric Silva, Cannavaro, Gomes Osorio, Ribeiro, Rangel, Bakhito, Zion Cruz, Da Silva Nadeo, Sandy Walsh, Ridho, Dony Tri, Pattynama, Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner, Klok, Beckham, Baker

Timor Leste có tiến bộ nhưng vẫn lép vế

Sau trận thua 0-7 trước ĐT Việt Nam, Timor Leste tiếp tục nhận thất bại 0-2 trên sân Singapore. Dù vẫn trắng tay, đội bóng này phần nào cho thấy sự cải thiện khi hạn chế được số bàn thua.

Trước Singapore, Timor Leste chơi áp sát, thu hẹp khoảng trống và phần nào hóa giải lối chơi thiên về bóng dài của đối thủ. Tuy nhiên, thử thách ở trận đấu sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi họ phải đối đầu Indonesia, đội bóng sở hữu hàng công được đánh giá vượt trội.

Indonesia sở hữu hàng công đáng gờm

Indonesia vừa có chiến thắng 5-0 trước Campuchia, cho thấy sức mạnh đáng gờm dưới thời HLV Herdman. Dù thiếu một số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, đội bóng xứ vạn đảo vẫn sở hữu lực lượng chất lượng.

Nổi bật nhất là tân binh nhập tịch Lee Baker với cú hat-trick ngay trận ra mắt, qua đó nhận điểm số 9,8/10.

Indonesia có lối chơi đa dạng và giàu sức tấn công hơn, kết hợp linh hoạt giữa các pha đánh biên và trung lộ trong sơ đồ 4-3-3.

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