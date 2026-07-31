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Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Indonesia: Chờ cơn mưa bàn thắng (AFF Cup)

Sự kiện: AFF Cup 2026 Bóng đá Indonesia Việt Nam - Indonesia: Đại chiến Đông Nam Á

(17h, 31/7 - Bảng A AFF Cup 2026) Indonesia được đánh giá vượt trội về lực lượng và phong độ trước cuộc chạm trán Timor Leste ở lượt đấu thứ ba AFF Cup 2026. Đại diện "Xứ vạn đảo" hướng tới chiến thắng tiếp theo để củng cố vị thế trên bảng xếp hạng.

   

AFF Cup | 17h, 31/7 | Chonburi Stadium

Timor Leste
Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Indonesia: Chờ cơn mưa bàn thắng (AFF Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Indonesia: Chờ cơn mưa bàn thắng (AFF Cup) - 1
Indonesia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Indonesia: Chờ cơn mưa bàn thắng (AFF Cup) - 1
Niski, Luis Figo, Kaka, Eric Silva, Cannavaro, Gomes Osorio, Ribeiro, Rangel, Bakhito, Zion Cruz, Da Silva
Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Indonesia: Chờ cơn mưa bàn thắng (AFF Cup) - 1
Nadeo, Sandy Walsh, Ridho, Dony Tri, Pattynama, Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner, Klok, Beckham, Baker

Timor Leste có tiến bộ nhưng vẫn lép vế

Sau trận thua 0-7 trước ĐT Việt Nam, Timor Leste tiếp tục nhận thất bại 0-2 trên sân Singapore. Dù vẫn trắng tay, đội bóng này phần nào cho thấy sự cải thiện khi hạn chế được số bàn thua.

Trước Singapore, Timor Leste chơi áp sát, thu hẹp khoảng trống và phần nào hóa giải lối chơi thiên về bóng dài của đối thủ. Tuy nhiên, thử thách ở trận đấu sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi họ phải đối đầu Indonesia, đội bóng sở hữu hàng công được đánh giá vượt trội.

Indonesia sở hữu hàng công đáng gờm

Indonesia vừa có chiến thắng 5-0 trước Campuchia, cho thấy sức mạnh đáng gờm dưới thời HLV Herdman. Dù thiếu một số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, đội bóng xứ vạn đảo vẫn sở hữu lực lượng chất lượng.

Nổi bật nhất là tân binh nhập tịch Lee Baker với cú hat-trick ngay trận ra mắt, qua đó nhận điểm số 9,8/10.

Indonesia có lối chơi đa dạng và giàu sức tấn công hơn, kết hợp linh hoạt giữa các pha đánh biên và trung lộ trong sơ đồ 4-3-3.

Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Indonesia: Chờ cơn mưa bàn thắng (AFF Cup) - 1

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/07/2026 10:50 AM (GMT+7)
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