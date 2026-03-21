Kịch bản điên rồ 7 đội Ngoại hạng Anh dự Cúp C1, chưa từng có trong lịch sử

Anh duy trì lợi thế trong cuộc đua hệ số UEFA

Trong bối cảnh cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh đang diễn ra vô cùng căng thẳng, những điều kiện đặc biệt có thể giúp nhiều CLB Anh hơn bao giờ hết giành vé dự Champions League 2026/27. Hiện tại, Ngoại hạng Anh được đảm bảo 4 suất dự Champions League, dành cho 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng vào cuối mùa.

Liverpool và Arsenal vẫn đang góp mặt tại Champions League

Bên cạnh đó, Anh đang trên đường giành thêm 1 suất bổ sung của UEFA, trao cho hai nền bóng đá có thành tích tổng thể tốt nhất ở các cúp châu Âu mùa 2025/26. Dù có tới 4/6 đại diện dừng bước ở vòng 1/8 Champions League, Anh vẫn đang giữ vị trí số một trên bảng hệ số của UEFA nhờ những kết quả tích cực tại hai đấu trường Europa League và Conference League.

Aston Villa và Nottingham Forest đã giành quyền vào tứ kết Europa League, trong khi Crystal Palace cũng góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất Europa Conference League. Hiện tại, bóng đá Anh vẫn còn 5 đại diện tại các cúp châu Âu, với Arsenal và Liverpool lọt vào tứ kết Champions League.

Trong khi đó, Đức, quốc gia đang xếp thứ ba và kém Anh hơn 5 điểm, đã giảm từ 4 xuống còn 3 đại diện sau khi Porto loại Stuttgart. Tây Ban Nha hiện đứng thứ hai, kém Anh hơn 4 điểm nhưng vẫn còn tới 6 đội góp mặt tại các cúp châu Âu.

Anh cũng đang tạo khoảng cách 6 điểm so với Bồ Đào Nha ở vị trí thứ tư. Trong khi đó, Italia, xếp thứ năm, không còn cơ hội vượt qua Anh trên bảng hệ số của UEFA, khi toàn bộ các CLB tại Serie A đã bị loại khỏi Champions League mùa này.

Điều này gần như đảm bảo rằng đội xếp thứ 5 tại Ngoại hạng Anh sẽ đủ điều kiện tham dự đấu trường số một châu Âu cấp CLB mùa tới. Nhưng chưa dừng lại ở đó, các vị trí thứ 6 và thậm chí thứ 7 cũng có thể giành vé nếu các CLB Anh tiếp tục tiến sâu tại các cúp châu Âu mùa này.

Kịch bản Ngoại hạng Anh có 7 đội dự Champions League

Liverpool hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn Chelsea (thứ 6) 1 điểm và hơn Brentford (thứ 7) 4 điểm. Theo số liệu từ Opta, đội dẫn đầu Arsenal có 100% khả năng kết thúc trong top 5. Trong khi đó, Man City (99,89%), MU (81,03%) và Aston Villa (59,38%) cũng được đánh giá rất cao cho một vị trí trong nhóm này.

Liverpool hiện có 35,78% cơ hội lọt top 5, cao hơn đáng kể so với Chelsea (20,17%). Các đội phía sau như Brentford, Newcastle, Everton hay Brighton chỉ còn cơ hội rất nhỏ.

Có một kịch bản giúp Ngoại hạng Anh có 7 đại diện tham dự Champions League mùa tới. Cụ thể, nếu Liverpool vô địch Champions League và Aston Villa đăng quang Europa League, đồng thời cả hai đội đều không nằm trong top 5 Ngoại hạng Anh, thì bóng đá xứ sở sương mù sẽ có tới 7 đội dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới, qua đó tạo nên kịch bản chưa từng có trong lịch sử.