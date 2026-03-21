Kịch bản điên rồ 7 đội Ngoại hạng Anh dự Cúp C1, chưa từng có trong lịch sử

Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Brighton & Hove Albion
Liverpool
Bayern Munich vs Union Berlin
Bayern Munich
Union Berlin
Heidenheim vs Bayer Leverkusen
Heidenheim
Bayer Leverkusen
Fulham vs Burnley
Fulham
Burnley
Milan vs Torino
Milan
Torino
Everton vs Chelsea
Everton
Chelsea
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Borussia Dortmund
Hamburger SV
Juventus vs Sassuolo
Juventus
Sassuolo
Leeds United vs Brentford
Leeds United
Brentford
Nice vs Paris Saint-Germain
Nice
Paris Saint-Germain
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội
Newcastle United vs Sunderland
Newcastle United
Sunderland
Barcelona vs Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
Olympique Lyonnais vs Monaco
Olympique Lyonnais
Monaco
Aston Villa vs West Ham United
Aston Villa
West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
Olympique Marseille vs Lille
Olympique Marseille
Lille
Athletic Club vs Real Betis
Athletic Club
Real Betis
Augsburg vs Stuttgart
Augsburg
Stuttgart
Fiorentina vs Inter Milan
Fiorentina
Inter Milan
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Real Madrid
Atlético de Madrid
Việt Nam vs Bangladesh
Việt Nam
Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Thổ Nhĩ Kỳ
Romania
Italy vs Northern Ireland
Italy
Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Ukraine
Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Đan Mạch
Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Wales
Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Ba Lan
Albania
Slovakia vs Kosovo
Slovakia
Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Cộng Hòa Séc
Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Brazil
Pháp
Colombia vs Croatia
Colombia
Croatia
Iran vs Nigeria
Iran
Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Chile
Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Trung Quốc
Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Indonesia
St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Nga
Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Saudi Arabia
Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Hà Lan
Na Uy
Anh vs Uruguay
Anh
Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Thụy Sĩ
Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Tây Ban Nha
Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Hàn Quốc
Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Scotland
Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mỹ
Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Mexico
Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
Colombia
Pháp
New Zealand vs Chile
New Zealand
Chile
Đức vs Ghana
Đức
Ghana
Iran vs Costa Rica
Iran
Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Cameroon
Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Australia
Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Na Uy
Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Serbia
Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Morocco
Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Scotland
Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Algeria
Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Hà Lan
Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Anh
Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Áo
Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Mỹ
Bồ Đào Nha
Argentina vs Guatemala
Argentina
Guatemala
Brazil vs Croatia
Brazil
Croatia
Mexico vs Bỉ
Mexico
Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
Hải Phòng
Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội
SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Chelsea
Port Vale
Southampton vs Arsenal
Southampton
Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Hoàng Anh Gia Lai
Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Sông Lam Nghệ An
Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
Leeds United
Kịch bản điên rồ 7 đội Ngoại hạng Anh dự Cúp C1, chưa từng có trong lịch sử

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Liverpool

Các CLB Ngoại hạng Anh đã lập kỷ lục khi có tới 6 đại diện dự Champions League mùa này. Tuy nhiên, con số này hoàn toàn có thể nâng lên thành 7 ở Cúp C1 mùa tới.

  

Anh duy trì lợi thế trong cuộc đua hệ số UEFA

Trong bối cảnh cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh đang diễn ra vô cùng căng thẳng, những điều kiện đặc biệt có thể giúp nhiều CLB Anh hơn bao giờ hết giành vé dự Champions League 2026/27. Hiện tại, Ngoại hạng Anh được đảm bảo 4 suất dự Champions League, dành cho 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng vào cuối mùa.

Liverpool và Arsenal vẫn đang góp mặt tại Champions League

Bên cạnh đó, Anh đang trên đường giành thêm 1 suất bổ sung của UEFA, trao cho hai nền bóng đá có thành tích tổng thể tốt nhất ở các cúp châu Âu mùa 2025/26. Dù có tới 4/6 đại diện dừng bước ở vòng 1/8 Champions League, Anh vẫn đang giữ vị trí số một trên bảng hệ số của UEFA nhờ những kết quả tích cực tại hai đấu trường Europa League và Conference League.

Aston Villa và Nottingham Forest đã giành quyền vào tứ kết Europa League, trong khi Crystal Palace cũng góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất Europa Conference League. Hiện tại, bóng đá Anh vẫn còn 5 đại diện tại các cúp châu Âu, với Arsenal và Liverpool lọt vào tứ kết Champions League.

Trong khi đó, Đức, quốc gia đang xếp thứ ba và kém Anh hơn 5 điểm, đã giảm từ 4 xuống còn 3 đại diện sau khi Porto loại Stuttgart. Tây Ban Nha hiện đứng thứ hai, kém Anh hơn 4 điểm nhưng vẫn còn tới 6 đội góp mặt tại các cúp châu Âu.

Anh cũng đang tạo khoảng cách 6 điểm so với Bồ Đào Nha ở vị trí thứ tư. Trong khi đó, Italia, xếp thứ năm, không còn cơ hội vượt qua Anh trên bảng hệ số của UEFA, khi toàn bộ các CLB tại Serie A đã bị loại khỏi Champions League mùa này.

Điều này gần như đảm bảo rằng đội xếp thứ 5 tại Ngoại hạng Anh sẽ đủ điều kiện tham dự đấu trường số một châu Âu cấp CLB mùa tới. Nhưng chưa dừng lại ở đó, các vị trí thứ 6 và thậm chí thứ 7 cũng có thể giành vé nếu các CLB Anh tiếp tục tiến sâu tại các cúp châu Âu mùa này.

Kịch bản Ngoại hạng Anh có 7 đội dự Champions League

Liverpool hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn Chelsea (thứ 6) 1 điểm và hơn Brentford (thứ 7) 4 điểm. Theo số liệu từ Opta, đội dẫn đầu Arsenal có 100% khả năng kết thúc trong top 5. Trong khi đó, Man City (99,89%), MU (81,03%) và Aston Villa (59,38%) cũng được đánh giá rất cao cho một vị trí trong nhóm này.

Liverpool hiện có 35,78% cơ hội lọt top 5, cao hơn đáng kể so với Chelsea (20,17%). Các đội phía sau như Brentford, Newcastle, Everton hay Brighton chỉ còn cơ hội rất nhỏ.

Có một kịch bản giúp Ngoại hạng Anh có 7 đại diện tham dự Champions League mùa tới. Cụ thể, nếu Liverpool vô địch Champions League và Aston Villa đăng quang Europa League, đồng thời cả hai đội đều không nằm trong top 5 Ngoại hạng Anh, thì bóng đá xứ sở sương mù sẽ có tới 7 đội dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới, qua đó tạo nên kịch bản chưa từng có trong lịch sử.

Kịch bản 7 đội Ngoại hạng Anh dự Champions League 2026/27:

Hạng 1: Arsenal

Hạng 2: Man City

Hạng 3: MU

Hạng 4: Chelsea

Hạng 5: Brentford

Hạng 6: Aston Villa (vô địch Europa League)

Hạng 7: Liverpool (vô địch Champions League)

4/6 đội bóng Anh rơi rụng ở Cúp C1: Cú sốc từ bóng chết & sự thụt lùi chiến thuật

Chỉ trong vòng 24 giờ, 4 CLB Ngoại hạng Anh đồng loạt dừng bước tại vòng 1/8 Champions League, qua đó đặt ra dấu hỏi về sức mạnh thực sự của giải đấu...

