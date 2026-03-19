4/6 đội bóng Anh rơi rụng ở Cúp C1: Cú sốc từ bóng chết & sự thụt lùi chiến thuật

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City Premier League 2025-26

Chỉ trong vòng 24 giờ, 4 CLB Ngoại hạng Anh đồng loạt dừng bước tại vòng 1/8 Champions League, qua đó đặt ra dấu hỏi về sức mạnh thực sự của giải đấu được xem là số 1 châu Âu.

  

Cú sốc lớn của bóng đá Anh tại Champions League

Không lâu trước đây, sức mạnh của Ngoại hạng Anh vẫn được ca ngợi khi có tới 6 đại diện góp mặt ở vòng knock-out Champions League. Tuy nhiên, sau hai lượt trận vòng 1/8, chỉ còn lại hai đội đi tiếp là Arsenal và Liverpool.

Trong khi đó, bốn cái tên gồm Man City, Chelsea, Newcastle và Tottenham đều bị loại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có 4 CLB cùng một quốc gia bị loại ở cùng một vòng đấu. Đáng chú ý, 4 đội để thủng lưới tổng cộng 28 bàn sau 2 lượt trận – con số cho thấy sự thất bại nặng nề của nền bóng đá "Xứ sở sương mù".

Những lá thăm khó khăn và đối thủ vượt trội

Thể thức Champions League khiến việc có một lá thăm "dễ thở" gần như không tồn tại. Dù phần lớn các đội Anh đứng trong top 8 vòng bảng, họ vẫn phải đối đầu những đối thủ hàng đầu châu Âu.

Man City chạm trán Real Madrid và thua với tổng tỷ số 1-5. Trong khi đó, Chelsea không thể chống đỡ trước đương kim vô địch PSG, nhận thất bại đậm 2-8. Tottenham không thể vượt qua Atletico Madrid, chấp nhận thất bại 5-7 sau hai lượt. Newcastle từng chơi ngang ngửa Barcelona trong phần lớn thời gian, nhưng sụp đổ ở hiệp 2 lượt về và thua chung cuộc 3-8.

Lịch thi đấu dày đặc và hệ lụy thể lực

Một trong những vấn đề lớn của các CLB Anh là lịch thi đấu dày đặc. HLV của Chelsea, Liam Rosenior, cho biết đội bóng của ông đã thi đấu “hơn 100 trận trong 18 tháng mà không có thời gian nghỉ”.

Đội bóng Số trận đã đấu Tổng số ca chấn thương Tổng số ngày nghỉ trước khi trở lại thi đấu
Tottenham 44 33 1128
Arsenal 49 33 811
Chelsea 48 31 868
Newcastle 50 28 1006
Liverpool 48 23 836
Man City 46 23 616

Mức trung bình ở Ngoại hạng Anh

 - 23 676

Tình hình chấn thương của các đội Ngoại hạng Anh mùa này

HLV Pep Guardiola từng gọi lịch thi đấu là “thảm họa” với cầu thủ, thậm chí phải hủy buổi tập để các cầu thủ nghỉ ngơi trước trận gặp Real Madrid.

Trong khi đó, các giải đấu như Ligue 1, Bundesliga hay La Liga đều có kỳ nghỉ đông từ 10 đến 17 ngày – điều mà bóng đá Anh không có. Việc phải thi đấu liên tục khiến các cầu thủ dễ mệt mỏi và chấn thương, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ khi bước ra đấu trường châu lục.

Môi trường cạnh tranh khốc liệt tại Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh được xem là giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu. Theo đánh giá, ngay cả những đội yếu như Burnley cũng có trình độ không hề thua kém nhiều CLB ở các giải khác.

Điều này khiến các đội bóng Anh khó “giữ sức” ở giải quốc nội để dồn lực cho Champions League, khác với cách mà Real Madrid hay PSG vẫn làm. Cựu hậu vệ Stephen Warnock nhận định: "Bạn không thể giảm nhịp độ ở Ngoại hạng Anh, nhưng ở các giải khác thì có thể phần nào".

Trong khi đó, chuyên gia Andy Reid cho rằng phong độ của các đội Anh mùa này thiếu ổn định: "Tôi nghĩ giải Ngoại hạng Anh lúc này khá rời rạc, thiếu sự ổn định. Các đội bóng châu Âu đến Anh và cảm thấy họ có cơ hội".

Sự thay đổi trong lối chơi và hạn chế chiến thuật

Mùa giải năm nay, dư luận chứng kiến sự thay đổi trong phong cách thi đấu của các đội Ngoại hạng Anh: từ kiểm soát bóng sang lối đá trực diện, tận dụng bóng chết và các pha ném biên dài.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ bàn thắng từ tình huống cố định chiếm tới 28,3%. Số đường chuyền trung bình mỗi trận cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.

Theo chuyên gia Umir Irfan, xu hướng thiên về thể lực có thể khiến các đội Anh thiếu đi sự tinh tế kỹ thuật: "Điều này có thể khiến họ gặp khó khăn khi đối đầu với những đội bóng sở hữu kỹ thuật cao".

Cựu hậu vệ Andros Townsend cũng thẳng thừng chỉ ra: "Ở Champions League, bạn sẽ bị trừng phạt ngay nếu mắc sai lầm, bởi các đội tận dụng phản công rất tốt".

Kết quả bất thường hay chỉ là điều bình thường?

Dù gây thất vọng, việc chỉ có 2 đại diện Anh vào tứ kết không phải điều quá hiếm. Trong 10 mùa gần nhất, có tới 4 mùa giải, Ngoại hạng Anh có 2 đội đi tiếp và thậm chí 3 lần có 1 đội vượt qua vòng 1/8. Việc có tới 6 đội vào vòng 1/8 năm nay làm dấy lên kỳ vọng lớn, nhưng kết quả cuối cùng lại không vượt quá xu hướng quen thuộc.

Thất bại đồng loạt của các CLB Ngoại hạng Anh không đến từ một nguyên nhân duy nhất, mà là tổng hợp của nhiều yếu tố: đối thủ mạnh, lịch thi đấu dày đặc, môi trường cạnh tranh khốc liệt và sự thay đổi trong lối chơi. Dù vậy, kết quả này cũng cho thấy Champions League vẫn là sân chơi khắc nghiệt, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá – bất kể đội bóng đến từ giải đấu nào.

