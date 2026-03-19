Ngoại hạng Anh "toang" nặng ở vòng 1/8, cơ hội có 5 suất dự Cúp C1 mùa tới ra sao?

Ngoại hạng Anh gây thất vọng

Tuần qua được xem là quãng thời gian khó khăn với các đại diện Ngoại hạng Anh khi có tới 4/6 đội bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Ngoại hạng Anh có thể mất cơ hội giành thêm suất dự Champions League thông qua cơ chế “European Performance Spots” (EPS) của UEFA.

Theo quy định, 2 quốc gia có thành tích tốt nhất tại 3 cúp châu Âu gồm Champions League, Europa League và Conference League sẽ được trao thêm 1 suất dự Champions League mùa tới.

4/6 đội Ngoại hạng Anh đã bị loại khỏi Champions League

Suất bổ sung này có thể giúp đội xếp thứ 5 tại Ngoại hạng Anh thăng hạng lên chơi tại Champions League thay vì Europa League, như trường hợp Newcastle từng hưởng lợi.

Anh vẫn chiếm ưu thế lớn trên bảng xếp hạng

Bất chấp kết quả không tốt gần đây, Anh gần như chắc chắn nằm trong top 2 quốc gia có hệ số cao nhất. Hiện tại, "Xứ sở sương mù" đạt hệ số 23.847 – gần như tương đương quốc gia xếp thứ 2 mùa trước là Tây Ban Nha (23.892).

Dù vậy, rủi ro vẫn có thể xảy ra như mùa giải 2023/24, thời điểm Anh đánh mất lợi thế sau các kết quả tệ ở tứ kết. Tất nhiên, để xảy ra kịch bản tương tự, các đội bóng sẽ cần một loạt kết quả rất tồi tệ trong loạt trận tiếp theo.

Ngoài ra, việc Bayern Munich gặp Real Madrid hay Barcelona đối đầu Atletico Madrid ở tứ kết Champions League cũng khiến các quốc gia khác chắc chắn bị mất điểm.

Các đối thủ cạnh tranh gặp nhiều bất lợi

Tây Ban Nha hiện xếp thứ 2 và còn nhiều đội thi đấu tại cúp châu Âu, nhưng lại bị bất lợi khi các đội phải loại trực tiếp lẫn nhau.

Ở Champions League, Barcelona chạm trán Atletico Madrid, trong khi Celta Vigo và Real Betis có khả năng gặp nhau tại Europa League.

Về phía Đức, quốc gia này chỉ còn Bayern Munich tại Champions League và gặp bất lợi về kết quả. Italia gần như không còn cơ hội khi đã mất 4/7 đại diện, còn Pháp thi đấu không thành công. Các quốc gia như Bồ Đào Nha hay Ba Lan vẫn còn đội tham dự, nhưng cơ hội chen chân vào top 2 rất thấp.

Cơ chế tính suất bổ sung của UEFA

UEFA xác định 2 quốc gia có thành tích tốt nhất bằng cách tính tổng điểm hệ số của các CLB tham dự cúp châu Âu, sau đó chia trung bình theo số đội. Mỗi trận thắng được tính 2 điểm, hòa được 1 điểm, áp dụng cho tất cả các giải đấu.

Tuy nhiên, điểm thưởng ở Champions League cao hơn so với Europa League và Conference League, đặc biệt ở các vòng knock-out. Ví dụ, các đội xếp từ 25 đến 36 tại Champions League vẫn nhận 6 điểm thưởng, trong khi đội đứng đầu Conference League chỉ có 4 điểm.

Điều này khiến các giải đấu hàng đầu châu Âu, vốn có nhiều đại diện tại Champions League, thường chiếm ưu thế trong cuộc đua giành suất bổ sung.

Ngoại hạng Anh vẫn sáng cửa lấy suất thứ 5 dự Cúp C1 mùa tới

Cuộc đua top 5 tại Ngoại hạng Anh

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Arsenal đang dẫn đầu với 70 điểm, bỏ xa Man City (61 điểm). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về MU (54 điểm) và Aston Villa (51 điểm).

Nếu Ngoại hạng Anh có thêm suất thứ 5, Liverpool (hạng 5, 49 điểm) sẽ giành vé dự Champions League. Ngay phía sau là Chelsea (48 điểm), cùng các đội như Brentford, Everton và Newcastle United vẫn đang bám đuổi quyết liệt.