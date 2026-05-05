MU chốt bổ nhiệm Carrick ngay tuần này, nhắm "quân sư" từ Bayern Munich

Carrick ghi điểm tuyệt đối sau màn “lột xác” của MU

Manchester United được cho là sắp đề nghị Michael Carrick ký hợp đồng dài hạn để trở thành HLV trưởng chính thức, có thể ngay trong tuần này. Quyết định này đến sau khi chiến lược gia người Anh tạo ra sự chuyển mình rõ rệt kể từ khi nắm quyền tạm thời đến hết mùa.

MU có thể bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức ngay trong tuần này

Carrick đã giúp “Quỷ đỏ” thắng 10/14 trận, qua đó đảm bảo vị trí trong top 5 và giành vé dự Champions League mùa tới. Việc hoàn thành mục tiêu sớm ba vòng đấu khiến ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo nguồn tin nội bộ, INEOS – đứng đầu là giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc thể thao Jason Wilcox – không chỉ đánh giá kết quả thi đấu mà còn xem xét toàn diện tác động của Carrick lên CLB. Ông nhận được sự tôn trọng lớn nhờ cách quản lý tổng thể, vượt ra ngoài phạm vi đội một.

Theo nhà báo Graeme Bailey, cách tiếp cận của INEOS lần này thận trọng và toàn diện hơn: “Khi bạn nói chuyện với những người trong nội bộ MU, họ dành sự tôn trọng rất lớn cho Carrick và đội ngũ của ông trong cách họ điều hành CLB, không chỉ riêng đội một. Điều đó vượt ra ngoài kết quả và bảng xếp hạng”.

Hai yếu tố then chốt giúp Carrick “ghi điểm” với INEOS

Theo cập nhật mới từ The Guardian, suất dự Champions League là yếu tố đầu tiên khiến ban lãnh đạo tin rằng Carrick là lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, sự ủng hộ mạnh mẽ từ các trụ cột trong phòng thay đồ cũng đóng vai trò quyết định.

Matheus Cunha đánh giá rất cao HLV Carrick

Tiền đạo Matheus Cunha (người ghi bàn mở tỷ số trước Liverpool) công khai ủng hộ Carrick. Tiền đạo người Brazil khẳng định toàn đội đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV này, đồng thời ca ngợi khả năng truyền đạt và tạo ảnh hưởng tích cực của Carrick.

Matheus Cunha nhận xét: “Carrick nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ toàn đội. Và hãy nhìn xem, tôi từng ngồi dự bị cùng ông ấy, cách ông ấy truyền đạt cho mọi người thật đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ Carrick có thứ gì đó giống như thời của Ferguson, kiểu ma thuật như vậy".

Không chỉ Cunha, đội trưởng Bruno Fernandes cùng trung vệ Harry Maguire cũng được cho là đã trực tiếp đề xuất ban lãnh đạo trao công việc cho Carrick, bởi họ tin rằng không có ứng viên nào phù hợp hơn ở thời điểm hiện tại.

Nhắm trợ lý từ Bayern, Carrick bắt đầu định hình bộ khung mới

Sau chiến thắng 3-2 trên sân nhà ở trận derby nước Anh với Liverpool, Carrick không giấu tham vọng được dẫn dắt đội bóng lâu dài. Ông thừa nhận cảm thấy “tự nhiên” với vai trò hiện tại và sẵn sàng cho thử thách lớn hơn: "Tôi yêu công việc mình đang làm. Đây là một vị trí tuyệt vời đối với tôi, và thành thật mà nói, nó đến rất tự nhiên".

Carrick được kỳ vọng giúp MU trở lại đỉnh cao

Ở chiều ngược lại, công tác nhân sự cũng đang được xúc tiến. MU được cho là đang theo sát trợ lý Aaron Danks của Bayern Munich, người có mối quan hệ thân thiết với Carrick từ thời làm việc tại Middlesbrough.

Danks sở hữu hồ sơ huấn luyện đa dạng, từng làm việc tại Anderlecht, Aston Villa và Bayern Munich dưới nhiều đời HLV khác nhau. Ban lãnh đạo MU đã tiến hành thẩm định và đánh giá cao năng lực của chiến lược gia 42 tuổi.

Nếu cập bến Old Trafford, Aaron Danks sẽ gia nhập ban huấn luyện cùng Jonathan Woodgate và Steve Holland - những nhân sự dự kiến tiếp tục được giữ lại sau giai đoạn tạm quyền của Carrick.

Song song đó, giám đốc thể thao Jason Wilcox cũng đã trao đổi với Carrick về kế hoạch chuyển nhượng hè. Trong đó, đội chủ sân Old Trafford ưu tiên bổ sung hai tiền vệ nhằm hoàn thiện đội hình cho mùa giải mới.